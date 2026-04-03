সংবিধানের আলঙ্কারিক নন্দলাল বসুর নাতির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ
এসআইআর প্রক্রিয়ায় তালিকা থেকে বাদ পড়েছে শিল্পী নন্দলাল বসুর নাতি ও তাঁর স্ত্রীর নাম ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্তরায়ের রিপোর্ট ৷
Published : April 3, 2026 at 4:05 PM IST
বোলপুর, 3 এপ্রিল: ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল দেশের 'গর্ব' তথা প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর নাতি ও নাতবউয়ের নাম ৷ প্রয়োজনীয় সব নথি দেওয়া সত্ত্বেও তালিকায় নাম ওঠেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অশীতিপর বৃদ্ধ সুপ্রবুদ্ধ সেন ও তাঁর স্ত্রী দীপা সেন ৷
ভারতের সংবিধানের অলঙ্করণ করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য শিল্পী নন্দলাল বসু ৷ সংবিধান প্রণয়নের সাত দশকেরও বেশি সময় পর একবিংশ শতকেও সেই শিল্পকীর্তি অবিস্মরণীয় ৷ এদিকে তাঁরই নাতি প্রবুদ্ধ সেন ও স্ত্রী দীপা সেনের নাম ভোটার তালিকা থেকে 'ডিলিটেড' ৷ স্বভাবত, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
প্রথমে বিচারাধীন ছিল 88 বছর বয়সি সুপ্রবুদ্ধ সেন ও 82 বছর বয়সি দীপা সেনের নাম ৷ শুনানির সময় তাঁরা যাবতীয় নথি-তথ্য কমিশনের আধিকারিকদের দিয়েছিলেন ৷ সেখানে 1954 সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর পাঠভবন থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল ৷ এছাড়া ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রয়োজনীয় আরও নথি জমা দেওয়া হয়েছিল কমিশনের কাছে ৷ তারপরও সুপ্রবুদ্ধ ও দীপা সেনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি ৷
এই প্রসঙ্গে নন্দলাল বসুর নাতি প্রবুদ্ধ সেন বলেন, "প্রথমে শুনানি হয়েছিল ৷ যাবতীয় নথি দিয়েছিলাম ৷ পরে কমিশনের লোকজন বাড়িতে এসেছিল, যা চেয়েছিল দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু আমার ও আমার স্ত্রী দীপা সেনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এর কোনও যুক্তি নেই ৷ বিগত 52 বছর ধরে আমার সঙ্গে থাকেন চক্রধর নায়েক, তাঁর নামও বাদ গিয়েছে ৷ আর ভোট দেব না ৷ আক্ষেপ নেই । কতবার ভোট দিয়েছি ৷"
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু, তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীতে কলাভবন গড়ে উঠেছিল ৷ শিল্পীর ছোট মেয়ে যমুনা সেনের পুত্র সুপ্রবুদ্ধ সেন ৷ অশীতিপর এই দম্পতি বর্তমানে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা ৷ দাদু নন্দলাল বসুর হাত ধরে বড় হয়েছেন সুপ্রবুদ্ধ সেন ৷
1954 সালে বিশ্বভারতীর পাঠভবন থেকে ম্যাট্রিক (মাধ্যমিক পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷ এখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ৷ এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন ৷ পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে (ডিভিসি) চাকরি পান ৷ 32 বছর চাকরির পর 1996 সালে অবসর নিয়ে পাকাপাকি শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করেন ৷ কর্মসূত্রে বাইরে থাকায় 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না ৷
পশ্চিমবঙ্গজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর পর্বের শেষ পর্যায়ে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে ৷ তাতেই প্রথমে নন্দলাল বসুর নাতি ও নাতবউকে শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ সেখানে হাজিরা দিয়ে যাবতীয় নথি তাঁরা আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ৷ পাসপোর্ট-সহ, কবিগুরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ শংসাপত্র, চাকরি জীবনের নথি (ডিভিসি-র পিসিও), পেনশন স্লিপ প্রভৃতি ৷
ভারতীয় সংবিধানে দেশের ঐতিহ্য ও স্থাপত্য ধরে রাখতে নন্দলাল বসু শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, রাম, গৌতম বুদ্ধ, সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, নটরাজ, মুঘল দরবার, রাজা বিক্রমাদিত্য, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, মারাঠা সাম্রাজ্য, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, শিবাজি- এরকম নানা অলঙ্করণ করেছিলেন ৷ নন্দলাল বসুর মেয়ে যমুনা সেন ও গৌরি ভঞ্জ এই অলঙ্করণ তৈরিতে সহযোগিতা করেছিলেন ৷ এবার সেই প্রখ্যাত শিল্পীর পরিবারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়ে যাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এর আগেও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷ যা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷