জলপথে ত্রিমাত্রিক যুদ্ধে নয়া দিগন্ত! কী বিশেষত্ব দেশীয় 3 রণতরী দুনাগিরি, অগ্রয় ও সংশোধকের

জলপথে ত্রিমাত্রিক যুদ্ধে নয়া দিগন্ত! কী বিশেষত্ব দেশীয় 3 রণতরী দুনাগিরি, অগ্রয় ও সংশোধকের
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গার্ডেনরিচে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তিন অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজকে ভারতীয় নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত করলেন ৷
Published : June 21, 2026 at 3:43 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও নিজস্ব নকশায় তৈরি এই তিনটি রণতরী ভারতীয় নৌসেনার সঙ্গে সরকারিভাবে যুক্ত করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ সেই সঙ্গে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যে আরও এক অনন্য নজির স্থাপন করল জিআরএসই ৷ রবিবার গার্ডেনরিচে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশীয় প্রযুক্তি ও নকশায় নির্মিত তিনটি নৌ-জাহাজ 'আইএনএস দুনাগিরি' 'আইএনএস অগ্রয়' এবং 'আইএনএস সংশোধক'কে আনুষ্ঠানিকভাবে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করলেন ৷
এই তিনটি রণতরী কেবলমাত্র নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করবে না, বরং সমুদ্রে ভারতীয় নৌসেনার ত্রিমাত্রিক যুদ্ধ পরিকল্পনাকে আরও গতি এবং এক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তাঁদের মতে, এর ফলে ভারত মহাসাগরে দেশের নৌবাহিনীর আধিপত্য আরও দৃঢ় হল ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তিনটি নতুন জাহাজের নকশা প্রস্তুত করার নেপথ্যে রয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনীর নিজস্ব সংস্থা ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো ৷
ভারতীয় নৌবাহিনীর এই নয়া মাইলফলক প্রসঙ্গে এক শীর্ষ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ বলেন, "জলপথে ত্রিমাত্রিক যুদ্ধ পরিচালনা অর্থাৎ, সমুদ্রে কড়া নজরদারি, ডুবোজাহাজ-বিরোধী নিখুঁত অভিযান এবং গভীর সমুদ্রকে জরিপের ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত সক্ষমতা এক ধাক্কায় বেশ কয়েক ধাপ বৃদ্ধি করল এই তিনটি অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ৷"
আইএনএস দুনাগিরি
সদ্য উন্মোচিত জাহাজগুলির মধ্যে 'আইএনএস দুনাগিরি' হল প্রজেক্ট-17এ-র অধীনে তৈরি হওয়া পঞ্চম আধুনিক ফ্রিগেট ৷ জিআরএসই-তে নির্মিত এই দ্বিতীয় ফ্রিগেটটি মাত্র 80 মাসের রেকর্ড সময়ে তৈরি হয়েছে, যা জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সাফল্য ৷ সম্মুখ সমরে এই জাহাজের ভূমিকা হবে অত্যন্ত নির্ণায়ক ৷ কারণ, এটি আক্ষরিক অর্থেই এক অত্যাধুনিক ভাসমান দুর্গ ৷ যেখানে ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের মতো মারাত্মক মারণাস্ত্র থেকে শুরু করে মাটি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র মজুত থাকছে ৷ পাশাপাশি, কোডগ (কম্বাইন্ড ডিজেল অর গ্যাস) প্রোপালশন প্রযুক্তি এবং ইনটিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একে এক বিশ্বমানের যুদ্ধজাহাজে পরিণত করেছে ৷
আইএনএস অগ্রয়
সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে থাকা শত্রু পক্ষের সাবমেরিনকে নিমেষে শনাক্ত ও ধ্বংস করতে 'আইএনএস অগ্রয়'-এর জুড়ি মেলা ভার ৷ আর্নালা শ্রেণির অগভীর জলের এই পঞ্চম বিধ্বংসী সাবমেরিন বিশেষভাবে উপকূলীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে ৷ এতে দেশীয় প্রযুক্তির অ্যান্টি-সাবমেরিন রকেট লঞ্চার, হালকা ওজনের অথচ বিধ্বংসী টর্পেডো এবং অত্যন্ত নিঁখুত নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে ৷
আইএনএস সংশোধক
সন্ধান-শ্রেণির জরিপ যুদ্ধজাহাজের চতুর্থ ও চূড়ান্ত শ্রেণি হল 'আইএনএস সংশোধক' ৷ যা দেশের সামুদ্রিক গবেষণায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ প্রায় তিন হাজার তিনশো টন ওজনের এবং 110 মিটার দীর্ঘ এই বিশাল জলযানে স্বয়ংক্রিয় ডুবোযান (এইউভি) এবং দূরনিয়ন্ত্রিত যান (আরওভি)-এর মতো অত্যাধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক সরঞ্জাম রয়েছে ৷ এই সরঞ্জামগুলি নিখুঁতভাবে সমুদ্রতলের মানচিত্র তৈরি, নিরাপদ নৌপথ নির্ধারণ এবং সামুদ্রিক নেভিগেশনের কাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
সাম্প্রতিক অতীতে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে একসঙ্গে তিনটি যুদ্ধজাহাজের নৌবাহিনীর পরিষেবায় যুক্ত হওয়ার ঘটনা রীতিমতো বিরল ৷ জানা গিয়েছে, এর ঠিক আগেই, 2025 সালের জানুয়ারি মাসে মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একসঙ্গে 'আইএনএস সুরাত', 'আইএনএস নীলগিরি' এবং 'আইএনএস বাঘশীর'-কে নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ৷ এই ধারাবাহিকতা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের ক্রমবর্ধমান নৌ-আধিপত্যেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতার রেড রোডে যোগব্যায়াম কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পর সরাসরি খিদিরপুরে 'গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স' (জিআরএসই) এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানেই নৌবাহিনীর সঙ্গে 'আইএনএস দুনাগিরি' 'আইএনএস অগ্রয়' এবং 'আইএনএস সংশোধক'-কে যুক্ত করেন মোদি ৷
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদ্য পরিষেবায় যুক্ত হওয়া তিন জাহাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসাররা তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "জলপথে প্রতিরক্ষায় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে এই অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ তৈরির উদ্যোগ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ৷ এই অত্যাধুনিক পরিকাঠামো আমাদের নৌবাহিনীর মনোবল এবং রণকৌশলগত আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে ৷"
এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "এই নৌযানগুলি শুধুমাত্র দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তাই সুনিশ্চিত করবে না, বরং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতের যে অদম্য অগ্রগতি, এগুলি তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ ৷" এদিন নৌসেনার শীর্ষ আধিকারিকরা জলপথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার নিরলস প্রচেষ্টার জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ৷