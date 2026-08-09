বাংলাদেশে 'পণবন্দি' ভারতীয় চাষি ! তৎপর বিএসএফ, চাপানউতোর জলপাইগুড়ি সীমান্তে

বাংলাদেশে 'পণবন্দি' ভারতীয় চাষি ! তৎপর বিএসএফ, চাপানউতোর জলপাইগুড়ি সীমান্তে
ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজের চা-বাগানে কাজ করতে যাওয়া কৃষককে কীভাবে 'অপহরণ' করে ওপারে নিয়ে যাওয়া হল ? প্রশ্নের মুখে, বিএসএফের নজরদারিও ৷
Published : August 9, 2026 at 3:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 অগস্ট: নিজের চা-বাগানে কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়েছিলেন । ভারতীয় ভূখণ্ডেই কাজ করছিলেন বলে পরিবারের দাবি । অভিযোগ, আচমকাই কয়েক জন বাংলাদেশি নাগরিক তাঁকে ধরে নিয়ে চলে যায় সীমান্তের ওপারে। পরে তাঁকে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয় । তার পর কেটে গিয়েছে প্রায় 24 ঘণ্টা । এখনও দেশে ফেরেননি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের চা-চাষি দীপঙ্কর গোপ । তাঁকে 'পণবন্দি' করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তে নতুন করে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর ।
দীপঙ্করকে ফেরাতে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বৈঠক থেকে কোনও সমাধান মেলেনি । উদ্বেগে পরিবার । একই সঙ্গে উঠেছে আরও বড় প্রশ্ন, ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজের চা-বাগানে কাজ করতে যাওয়া এক কৃষককে কী ভাবে সীমান্ত পার করে নিয়ে যাওয়া হল ? বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল ?
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বালাসন এবং চাউলহাটি বিওপির 30 নম্বর গেট দিয়ে সীমান্তের কাছে নিজের চা-বাগানে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর । জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির দাবি, বাগানটি ভারতীয় ভূখণ্ডেই । সেখানে স্প্রে করার সময় বাংলাদেশের কয়েক জন নাগরিক তাঁকে ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । পরে তাঁকে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয় ।
ঘটনার পর থেকেই তাঁকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে । বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়ো নিয়েও এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে । সেখানে দীপঙ্করকে বলতে শোনা যাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশের এক নাগরিককে ভারতে ফিরিয়ে দিলে তাঁকেও বাংলাদেশ থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে । সেই ভিডিয়োর সত্যতা স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি । তবে ভিডিয়োটিকে ঘিরেই 'পণবন্দি' করে রাখার অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে ।
রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার দাবি করেছেন, কয়েক দিন আগে বিএসএফ বাংলাদেশের এক নাগরিককে আটক করেছিল । সেই ঘটনার 'বদলা' হিসাবেই দীপঙ্করকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁরা শুনেছেন । তবে 'এই তথ্য নিশ্চিত নয়' বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক । তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের নাগরিককে ফিরিয়ে দিলে ভারতীয় কৃষককেও ফেরানো হবে, এমন কথাই তাঁদের কাছে এসেছে । বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বিএসএফের আইজির সঙ্গে কথা বলেছেন বলেও দাবি তাঁর ।
ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী । তাঁর প্রশ্ন, সীমান্তের কাছে ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজের জমিতে যদি কৃষকরাই নিরাপদে কাজ করতে না পারেন, তা হলে তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ? প্রশাসনের আরও নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন তিনি ।
রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দ বর্মনও জানিয়েছেন, দীপঙ্করকে দেশে ফেরানোর জন্য রাজ্য সরকার যোগাযোগ রাখছে । বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি । তাঁর আশা, দ্রুত কৃষককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে । তবে এখনও পর্যন্ত বিএসএফের তরফে প্রকাশ্যে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ফলে সীমান্তের কাঁটাতার এবং নজরদারি ব্যবস্থার মধ্যেও কী ভাবে এক ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল, সেই প্রশ্নের উত্তর অধরাই । তদন্তে কী উঠে আসে, এখন নজর সেদিকেই । আপাতত সীমান্তের ওপারে দীপঙ্কর, আর এ পারে উৎকণ্ঠায় তাঁর পরিবার ।