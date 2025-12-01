ফের ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন ট্রলারের, গ্রেফতার 15 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী
আটক হওয়া বাংলাদেশি ট্রলারটির নাম এফবি আল্লা মালিক । সোমবার ভোরে সেটিকে আটক করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷
Published : December 1, 2025 at 3:12 PM IST
নামখানা, 1 ডিসেম্বর: আবারও ভারতের জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগ উঠল বাংলাদেশি ট্রলারের বিরুদ্ধে ৷ অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি ট্রলার-সহ 15 জন মৎস্যজীবীকে আটক করেছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী । পরে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে ৷
জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে বঙ্গোপসাগরে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর চোখে পড়ে একটি সন্দেহভাজন ট্রলার । এরপর ওই সন্দেহভাজন ট্রলারটিকে ধাওয়া করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর স্পিড বোট । অবশেষে ওই সন্দেহভাজন ট্রলারটিকে আটক করা হয় । এরপর ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী জানতে পারে, এই ট্রলারটি বাংলাদেশের । তৎক্ষণাৎ ট্রলার-সহ 15 জন মৎস্যজীবীকে আটক করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ।
এরপর ট্রলারটিকে নিয়ে আসা হয় ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরে ৷ তারপর ট্রলার-সহ মৎস্যজীবীদের ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । পরে ভারতে অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে 15 জন বাংলাদেশি মৎসজীবীকে গ্রেফতার করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক হওয়া বাংলাদেশি ট্রলারটির নাম এফবি আল্লা মালিক ।
সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "শীতের মরশুমে ভারতের জলসীমায় একটি বিশেষ ধরনের মাছ পাওয়া যায় । সেই মাছের ভালো চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশে ৷ আর সেই মাছের লোভেই বারবার বাংলাদেশি ট্রলার ভারতের জলসীমা লঙ্ঘন করে অনুপ্রবেশ করছে । অতীতেও বেশ কয়েকবার ভারতীয় জল সীমানা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশি ট্রলার অনুপ্রবেশ করেছে ভারতের মধ্যে । ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এখন তৎপর হয়েছে বিশেষভাবে নজর রেখেছে জলসীমায় । তার কারণে একের পর এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ট্রলার মৎস্যজীবী-সহ আটক হচ্ছে ।"
এসআইআর আবহে নভেম্বর মাসে পর পর ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করে ধরা পড়ে একাধিক বাংলাদেশি ট্রলার ৷ তাতে গ্রেফতার করা হয়েছে ওপার বাংলার বহু মৎস্যজীবীদের । আর এরপরেও সীমান্ত তীরবর্তী এলাকায় ভারতীয় সেনার যেমন নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, তেমনই জলসীমায় অনুপ্রবেশ রুখতে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
পাশাপাশি বেশ কয়েক মাস আগে গভীর সমুদ্রে ইলিশের সন্ধানে গিয়ে কোনও কারণে আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েন কাকদ্বীপের 62 জন মৎস্যজীবী ৷ বাংলাদেশের সংশোধনাগারে বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে এক মৎস্যজীবীর । এরপর থেকেই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওপার বাংলায় বন্দি কাকদ্বীপের বাকি 61 জন মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যদের ৷