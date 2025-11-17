একদিনের মাথায় ফের জলসীমা লঙ্ঘন, কাকদ্বীপে গ্রেফতার 26 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী

একদিনের মাথায় ফের জলসীমা লঙ্ঘন, কাকদ্বীপে গ্রেফতার 26 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী
রবিবারই ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করায় 29 জন বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের আটক করেছিল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ সোমবারও বাংলাদেশি ট্রলার আটক ৷
Published : November 17, 2025 at 2:34 PM IST
কাকদ্বীপ, 17 নভেম্বর: একদিনের মাথায় আবারও ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করলেন বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা । সোমবার ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক 26 জন মৎস্যজীবী-সহ একটি বাংলাদেশি ট্রলার ৷ এই নিয়ে দু'দিনে মোট প্রায় 55 জন মৎস্যজীবী-সহ দুটি ট্রলার আটক করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী । ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে 29 জন মৎস্যজীবী-সহ একটি বাংলাদেশি ট্রলার আটক করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী । ওই 29 জন মৎস্যজীবীকে সোমবার দুপুরে কাকদ্বীপ মহকুমার আদালতে পেশ করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ । এদিকে তারই মাঝে এদিন ফের আরও একটি বাংলাদেশি ট্রলার ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করে ৷
ভারতের উপকূলরক্ষী বাহিনী বঙ্গোপসাগরে টহল দেওয়ার সময় ওই ট্রলারটিকে লক্ষ্য করে এবং সেটিকে আটক করে । এর মধ্যে ছিলেন ওই 26 জন মৎস্যজীবী ৷ ওই মৎসজীবীদেরও ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । পরে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ৷ 26 জন মৎসজীবীকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হবে ৷
সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "গতকাল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী আমিনা নামে একটি বাংলাদেশের ট্রলার আটক করে । ওই ট্রলারে থাকা 29 জন মৎস্যজীবীকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ । গতকালের পর আজ সকালে এফবি মায়ের দয়া নামের একটি বাংলাদেশি ট্রলার আটক করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী । ওই ট্রলারে ছিলেন 26 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী । তাঁদেরকেও আটক করার পর ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় ।"
তিনি আরও বলেন, "কী কারণে বাংলাদেশি ট্রলার ও মৎসজীবীরা ভারতীয় জলসীমা বারবার লঙ্ঘন করছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বাংলাদেশের সঙ্গে যখন কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো ছিল তখন জেলাশাসক এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের পুনরায় সেদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হত । অন্যদিকে ভারতের যে সকল মৎস্যজীবী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কাছে আটক হত তাঁদেরকেও বাংলাদেশ ভারতে ফিরিয়ে দিত । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো না-থাকার কারণে ভারতের বহু মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলবন্দি হয়ে আছে । তাই ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়া বাংলাদেশি মৎসজীবীদেরও আটক করা হচ্ছে ৷"