ETV Bharat / state

রাজনীতিতে অভিষেকের পরই শোকাহত এশিয়াডে সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মন, হারালেন বাবাকে

সদ্য রাজনীতির ময়দানে নাম লিখিয়েছেন ৷ পেয়েছেন তৃণমূলের টিকিট ৷ কিন্তু প্রচার শুরু করার আগেই তারকা অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জীবনে নেমে এল অন্ধকার ৷

বাবাকে হারালেন স্বপ্না বর্মন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 21, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 21 মার্চ: এশিয়াডে সোনা জয়ী ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপ্না বর্মন হারালেন বাবাকে ৷ বিধানসভার নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের হয়ে এবারে জোড়াফুল শিবিরের প্রার্থী ৷ সদ্য তিনি রাজনীতিতে পা-দিয়েছেন ৷ প্রার্থী হয়ে প্রচারে নামার আগেই বড় ধাক্কা নেমে এল স্বপ্নার জীবনে।

তারকা অ্যাথলিটের বাবার বয়স হয়েছিল 64 বছর। পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন স্বপ্নার বাবা পঞ্চানন বর্মন। কিন্তু স্বপ্নার এশিয়াডে সোনা জয়ের আগেই শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভ্যান চালানো বন্ধ হয়ে যায়। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই মেয়েকে বিশ্বসেরা অ্যাথলিট হন স্বপ্না ৷ গত 10-15 দিন ধরে শিলিগুড়ির এক বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন পঞ্চানন বর্মন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন স্বপ্নার বাবা। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী বাসনা বর্মন ও দুই ছেলে অসিত বর্মন, পবিত্র বর্মন।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর বাবার মৃত্যুর খবরে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া ৷ ইতিমধ্যেই তারকা অ্যাথলিটের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা। উল্লেখ্য 2018 সালের জার্কাতা এশিয়ান গেমসে হেপ্টাথলনে সোনা জেতেন 30 বছরের এই বঙ্গতনয়া ৷

গত 27 ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ির সোনার মেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দান করেন (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের ঘোষ পাড়াতে আদিবাড়ি স্বপ্না বর্মনের। এশিয়াডে সোনা জয়ের পর আদিবাড়ির কিছুটা দূরে ঢিং পাড়াতে নতুন বাড়ি করে বাবা, মাকে নিয়ে থাকছিলেন স্বপ্না। স্বপ্না বর্মন রাজনীতিতে যোগ দেবেন বলে বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা চলছিল। তিনিও রাজনীতিতে আসার ইচ্ছেপ্রকাশ করেন। রেলের চাকরিরত স্বপ্না জল্পনা শেষে রাজনীতিতে যোগ দেন। গত 27 ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ির সোনার মেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দান করেন।

গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 17 মার্চ কালীঘাট থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই নেত্রীর মুখ থেকে শোনা যায় রাজগঞ্জ কেন্দ্রে জোড়া ফুল শিবিরের প্রার্থ স্বপ্না বর্মন। এই কেন্দ্রের চার বারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বদলে টিকিট দেওয়া হয় স্বপ্নাকে ৷ বাবার অসুস্থতার কারণে সেভাবে প্রচারে নামতে পারেননি স্বপ্না। গত বৃহস্পতিবার ভামরি দেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে বাবার সুস্থতা কামনা করেন তিনি। কিন্তু, শনিবার বাবাকে চিরতরে হারান স্বপ্না ৷

স্বপ্না বর্মনের ভাই অসিত বর্মন বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই বাবা নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না। আজ সকালে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। দুপুরে বাবার দেহ পাতকাটার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।"

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
এশিয়াডে সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মন
প্রয়াত স্বপ্না বর্মনের বাবা
SWAPNA BARMAN FATHER DEATH
SWAPNA BARMAN AS TMC CANDIDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.