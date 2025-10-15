চাঁদার জুলুম! সিউড়িতে আক্রান্ত সস্ত্রীক সেনা জওয়ান

চাঁদার জুলুম! সিউড়িতে আক্রান্ত সস্ত্রীক সেনা জওয়ান
তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ৷ একজন আটক৷ কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি পুলিশ সুপারের৷
Published : October 15, 2025 at 8:46 PM IST
সিউড়ি, 15 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে চাঁদার জুলুমের অভিযোগ প্রায়ই ওঠে৷ কখনও সাধারণ মানুষ, আবার কখনও ব্যবসায়ীরা এর শিকার হন৷ এবার চাঁদার জুলুমের শিকার হলেন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান৷ ছাড় দেওয়া হয়নি তাঁর স্ত্রীকেও৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়িতে৷
অভিযোগ, সিউড়ির রাস্তায় মারধর করা হয় সেনা দম্পতিকে৷ ভেঙে দেওয়া হয় তাঁদের মোবাইল ফোন৷ ঘটনায় 10-12 জন যুবক অভিযুক্ত৷ পুলিশ আপাতত একজনকে আটক করেছে৷ বাকিদের সন্ধান করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে৷ বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "খবর পেয়েই পুলিশ গিয়েছে। স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে।"
যে সেনা জওয়ান আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর নাম গোপীনাথ দত্ত৷ তিনি বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা৷ তিনি ভারতীয় পদাতিক সেনায় কর্মরত। এই মুহূর্তে জম্মু-কাশ্মীরে পোস্টিং তাঁর। ছুটিতে বাড়ি এসেছেন৷ সেই ফাঁকেই সন্তানকে ডাক্তার দেখাতে স্ত্রী চৈতি দত্তকে নিয়ে সিউড়ি এসেছিলেন৷
অভিযোগ, টোটো করে যাওয়ার সময় সিউড়ি শহরের বড়বাগানের কাছে 10 থেকে 12 জন যুবক তাদের পথ আটকায়৷ কালীপুজোর চাঁদা চায়৷ সেনা দম্পতি জানান যে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় চাঁদা দেবেন৷ এরপরেই শুরু হয় জোর জুলুম। টোটো থেকে নামিয়ে মারধর করা হয় সেনাকর্মী ও তাঁর স্ত্রীকে৷ হাতে আঘাত লাগে সেনাকর্মীর স্ত্রীর৷ তাঁদের মোবাইল ফোন দু’টি ভেঙে দেওয়া হয়৷
চাঁদার জুলুমের শিকার সেনাকর্মী ও তাঁর স্ত্রী, এই খবর পেয়েই ছুটে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। দম্পতিকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাও করানো হয়৷ পরে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন সেনাকর্মী গোপীনাথ দত্ত। এই ঘটনায় একজনকে আটকও করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বাকি অভিযুক্তদের ধরার জন্য৷
সেনাকর্মী গোপীনাথ দত্ত বলেন, ‘‘ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলাম৷ এরা 10-12 জন এখানে দাঁড়িয়েছিল৷ চাঁদা আদায় করেছিল৷ আমার বললাম যে ফেরার সময় দিচ্ছি৷ এই রাস্তা দিয়েই তো যাব৷ একজন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেল৷ আমি তাকে সরিয়ে দিচ্ছিলাম৷ তখন আরও দু-চারজন এসে হাজির হল৷ বলছে, ছোট বাচ্চার গায়ে হাত তুললে কেন? তখন ওরা মারল৷ আমার স্ত্রীকে মারধর করল৷ আমার সন্তানকেও মারার চেষ্টা করেছে৷ সঙ্গে শাশুড়ি ছিল, তাঁকেও মেরেছে৷ ফোনটাও ভেঙে দিয়েছে৷’’
চৈতি দত্ত বলেন, "বাচ্চাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছি৷ দু’টো ছেলে এসে চাঁদা চাইল৷ বললাম, ফেরার পথে দেব৷ বলল, হবে না৷ আমার স্বামী বলল পরে দেব৷ তখন বাচ্চাকে মারার চেষ্টা করল ওরা৷ তার পর আমার স্বামীকে 10-12 জন ঘিরে ধরে মারল৷ আমার ফোন ভেঙে দিয়েছে৷ আমার আঙুলে আঘাত দিয়েছে৷’’ তিনি আরও জানান, ছুটিতে স্বামী বাড়ি এসেছে৷ কারণ, সন্তানের অন্নপ্রাশন ছিল৷