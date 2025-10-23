অজয়ের চরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মর্টার ! বিকট বিস্ফোরণে নিষ্ক্রিয় করল সেনা

অজয়ের চরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মর্টার ! বিকট বিস্ফোরণে নিষ্ক্রিয় করল সেনা
এত বছর ধরে জলে ও মাটিতে পড়ে ছিল মর্টারটি ৷ তবু এটি নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় ৷
বোলপুর, 22 অক্টোবর: অজয় নদীর চর থেকে উদ্ধার হওয়া মর্টার নিষ্ক্রিয় করল ভারতীয় সেনা । এটি সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মর্টার ৷ সেনা জওয়ানের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে এসে প্রথমে সবদিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখে ৷ এরপর নিষ্ক্রিয় করা হয় মর্টারটিকে ।
আগেই বোলপুর থানার পুলিশ এই মার্টারটি উদ্ধার করে ঘিরে রেখেছিল ৷ এত বছরের পুরনো হলেও, এটি নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় ৷ কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা ৷
উল্লেখ্য, 12 সেপ্টেম্বর বোলপুর থানার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউডোহা গ্রাম সংলগ্ন অজয় নদীর চর থেকে একটি বস্তু উদ্ধার হয় । বিষয়টি কী তা বোঝা যাচ্ছিল না । গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিশ পৌঁছয় এলাকায় । পরে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, সেটি পুরনো সামরিক যান বা যুদ্ধাস্ত্রের মর্টার হতে পারে । সম্ভবত সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বলে অনুমান করা হয় ।
এরপরই জেলার পুলিশ প্রশাসন ও পরবর্তীতে সেনা জওয়ানদের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা হয় । এদিন গোলাকার ধাতব বস্তুটিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য পূর্ব বর্ধমানের পানাগড় থেকে আসে সেনা জওয়ানের একটি প্রতিনিধি দল ।
তবে এর আগে সিআইডি বম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা এটি দেখে কীভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হয় বুঝতেই পারেনি । এদিন, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মর্টারটিকে মাটির নীচে অনেকটা পুঁতে বিস্ফোরণ করে নিষ্ক্রিয় করা হয় ৷ তবে অদ্ভুত বিষয় হল, এতকাল ধরে জলে, মাটিতে পড়ে থাকার পরেও নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় ৷ যা অবাক করার মতোই ৷
বিশ্বভারতীর ভূগোল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "অজয়কে নিয়ে গবেষণার সময় দেখা গিয়েছে, বন্যার জলের স্রোতে অনেক কিছুই এসে জমা হয় । পূর্বে ব্রিটিশ সেনাদের সামরিক মহড়ার জন্য এটি ব্যবহার করা হত । বহু বছর নদীর বালির নীচে পড়ে থাকার পর তা ভেসে উঠেছে । এ ধরনের বহু জিনিস অতীতেও পাওয়া গিয়েছে । তবে বস্তুটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিহাসের হদিশ দিচ্ছে ।"
এদিন ধাতব বস্তুটি নিষ্ক্রিয় করার সময় কৌতূহল বশত আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা এলাকায় ভিড় জমান ৷ তবে তাঁদের কারওকে বিশেষ কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি ৷