অজয় নদের চরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মর্টার নিষ্ক্রিয় সেনার

অজয় নদের চরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মর্টার নিষ্ক্রিয় সেনার
বোলপুরে অজয় নদের চর থেকে একের পর এক মর্টার উদ্ধার হচ্ছে ৷ সেগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ৷ সেই মর্টার নিষ্ক্রিয় হল এতদিনে ৷
Published : February 14, 2026 at 2:19 PM IST
বোলপুর, 14 ফেব্রুয়ারি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত মর্টার নিষ্ক্রিয় করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ৷ তাঁদের সঙ্গে এই কাজে সহযোগিতা করেছে বোলপুর থানার পুলিশ ৷ গত বছর অজয় নদের চরে এই মর্টারটি খুঁজে পাওয়া যায় ৷
শনিবার সকালে বীরভূমের বোলপুরে অজয় নদের বিস্তীর্ণ চরে ক্রেন দিয়ে গর্ত করে মর্টারটি অনেক গভীরে পুঁতে ফেলা হয় ৷ তারপর দূর থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মর্টারটি নিষ্ক্রিয় করেন ৷ এই সময় সেনার সঙ্গে ছিল বোলপুর থানার পুলিশ ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোলপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বায়ুসেনার বেশ কয়েকটি ঘাঁটি ছিল, সেই সুবাদে একের পর এক মর্টার মিলেছে অজয় নদের চর থেকে ৷
গত বছরের 12 সেপ্টেম্বর বোলপুর থানার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউদহ গ্রাম সংলগ্ন অজয় নদ থেকে উদ্ধার হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি মর্টার ৷ সেটিকে বিস্ফোরণ করে নিষ্ক্রিয় করেছিলেন সেনা জওয়ানরা ৷
ওই বছর 24 অক্টোবর লাউদহ গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে জাহানাবাদ এলাকায় অজয় নদের চর থেকে উদ্ধার হয়েছিল আরেকটি মর্টার ৷ এতদিন সেই মর্টারটিকে ঘিরে রেখেছিল বোলপুর থানার পুলিশ ৷ এদিন সেই মর্টারটি নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনীর আট সদস্যের বিশেষজ্ঞের একটি দল ৷
কীভাবে নিষ্ক্রিয় করা হল ?
অজয় নদের বিস্তীর্ণ চরে ক্রেন দিয়ে বড় গর্ত করে মর্টারটিকে পুঁতে ফেলা হয় ৷ সেটিকে বিপুল পরিমাণ বালি দিয়ে চাপা দেওয়া হয় ৷ তারপর বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ৷ অন্তত আশি বছরের পুরনো এই মর্টার ৷ তাও বিস্ফোরণের সময় বিকট শব্দ হয় ৷ এর থেকে অনুমান করা যায়, কতটা বিধ্বংসী ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মর্টারগুলি ৷ অজয় নদ থেকে উদ্ধার হওয়া মর্টারগুলির ওজন আনুমানিক 240 কেজি ৷ এগুলি এম 29 ক্লাস্টার মর্টার বা বোমা ৷
স্বভাবত, মর্টার নিষ্ক্রিয় করার সময় আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিল ৷ বিস্ফোরণের সময় উৎসুক জনতাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
অজয় নদের চর থেকে কেন মর্টার উদ্ধার হচ্ছে ?
এর নেপথ্যে রয়েছে যুদ্ধের ইতিহাস ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনী পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে বায়ুসেনা ঘাঁটি গড়েছিল ৷ এছাড়া কাছাকাছি আরও তিনটে অস্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল তারা ৷ যেমন 1942 সালে পূর্ব-বর্ধমান জেলার গুসকরায় 'ওরগ্রাম বায়ুসেনা' ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল ৷
পাশাপাশি, সেই সময় জরুরি ভিত্তিতে বোলপুরের কালিকাপুরে মার্কিন বায়ুসেনার ল্যান্ডিং স্ট্রিপ নির্মাণ করা হয়েছিল ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহৎ সেনাঘাঁটি গড়েছিল তৎকালীন বর্মা সরকার ৷ পানাগড়, ওরগ্রামের মতো বেশ কিছু ঘাঁটি থেকে সেনারা এই মর্টার, বোমা, অস্ত্র নিয়ে গিয়ে বর্মার সেনা ঘাঁটিতে মজুত করে রাখত ৷ ওরগ্রাম বায়ুসেনার ঘাঁটি থেকে বর্মা সেনাঘাঁটিতে যাওয়ার ঠিকঠাক রাস্তা রয়েছে অজয় নদ বরাবর ৷
অনেক সময় মাঝ আকাশে মিশন স্থগিত হলে এই ভারী বোমা, মর্টার নিয়ে যুদ্ধবিমান অবতরণ করতে পারে না ৷ এতে বিস্ফোরণের ঝুঁকি থাকে ৷ তাই মর্টারগুলি নিষ্ক্রিয় করতে সেগুলি অগভীর জলে ফেলে দেওয়া হত ৷ তাই এখন অজয় নদের চর থেকে একের পর এক মর্টার উদ্ধার হচ্ছে ৷