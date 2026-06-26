ETV Bharat / state

স্বাধীনতার পর দেশ ভুল পথে গিয়েছে, 2014-র পর বদল শুরু: রাজ্যপাল

শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 189তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি৷

Governor RN Ravi
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল আরএন রবি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 8:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 26 জুন: ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 189তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার পর দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতিপথ নিয়ে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি। তাঁর দাবি, স্বাধীনতার পর ভারতকে এমন এক পথে পরিচালিত করা হয়েছিল, যা দেশের হাজার বছরের সভ্যতাগত চেতনা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তবে 2014 সালের পর দেশ আবার নিজের শিকড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ‘‘ভারতীয় সংস্কৃতির মূলেই রয়েছে ‘অতিথি দেব ভব’-এর ধারণা এবং সমগ্র সমাজকে একটি পরিবারের মতো দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয়দের কাছে সৃষ্টিই দৈব এবং সমাজের প্রত্যেক সদস্য একই পরিবারের অংশ বলেই বিশ্বাস করা হয়।’’ তাঁর কথায়, এই চেতনার কারণেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ সমগ্র জাতির হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। ‘বন্দে মাতরম’ কেবল কোনও স্লোগান বা প্রতীক নয়, এটি একটি মন্ত্র, যা সমস্ত ভারতবাসীকে একই মাতৃভূমির সন্তান হিসেবে একসূত্রে বেঁধে রাখে।

এরপরই স্বাধীনতার পর দেশের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল। তাঁর অভিযোগ, স্বাধীনতার পরে দেশের নেতৃত্ব ভারতকে ইউরোপীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুকরণে গড়ে তুলতে চেয়েছিল এবং ইউরোপীয় ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তাঁর মতে, ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়েছিল রাজতন্ত্র এবং চার্চের দীর্ঘ সংঘাতের ফলে৷ কিন্তু ভারতের সভ্যতা কখনও ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করে দেখেনি। বরং ভারতীয় ঐতিহ্য ‘সর্ব মত সমভাব’-এর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সব মত ও বিশ্বাসের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

রাজ্যপাল বলেন, ‘‘সংবিধান প্রণয়নের সময় ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলেও, তা মূল সংবিধানে স্থান পায়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেশের শাসকরা সেই পথেই এগিয়েছেন এবং ভারতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের দূরত্ব বাড়িয়েছেন।’’ নাম না করে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘ভারতকে একটি পরিবার হিসেবে দেখার পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে ভাষা, জাতি ও পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি জোরদার হয়েছে।’’

তাঁর কথায়, ভারতের বৈচিত্র্যকে সমন্বয়ের পরিবর্তে বিভেদের চোখে দেখা হয়েছিল। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন, পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আলাদা রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে দেখার প্রবণতা দেশের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। এর ফলে এক সময় ভারত ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তবে 2014 সালের পর দেশের নেতৃত্বে পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই পরিস্থিতির বদল শুরু হয়েছে বলে দাবি রাজ্যপালের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ আবার পরিবারভিত্তিক ভারতীয় দর্শনের দিকে ফিরে এসেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস’ আসলে সেই পরিবারবোধেরই প্রতিফলন, যেখানে কাউকে পিছনে ফেলে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসার উদ্যোগও এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরই অংশ। পরিবারে যেমন একজন সদস্যের কষ্ট অন্যদেরও ভাবায়, তেমনই দেশের প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়ন ছাড়া প্রকৃত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।’’

বাংলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মনীষীদের জন্মভূমি বাংলা অতীতে দেশকে পথ দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেই ভূমিকা পালন করতে পারে।’’ তাঁর মতে, নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে এবং বাংলার পুনর্জাগরণ ভারতের পুনর্জাগরণের অন্যতম ভিত্তি হতে পারে।

অনুষ্ঠানের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্দেশে রাজ্যপাল বলেন, ‘‘2047 সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে পৌঁছে প্রত্যেক তরুণকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য তিনি কী অবদান রেখেছেন। সেই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে আগামী ভারতের পথচলা এবং পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ভারত মাতার মর্যাদা।’’

আরও পড়ুন -

  1. নবম শিখগুরুর শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের মুখে মোদির দরাজ প্রশংসা
  2. মাধ্যমিকের কৃতীদের সংবর্ধনা, '3ডি' মডেলেই লক্ষ্য হাসিলের বার্তা রাজ্যপালের
  3. দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীতে শিলিগুড়িতে রাজ্যপাল, গণতন্ত্রে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বার্তা

TAGGED:

GOVERNOR RN RAVI
রাজ্যপাল আরএন রবি
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
INDIA
GOVERNOR RN RAVI ON INDEPENDENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.