বাংলাদেশে নির্বাচনের জেরে বন্ধ ভারতের সব সীমান্ত, BSF-এর কড়া নজরদারি
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত বিএসএফ জওয়ান ৷ বাড়ানো হয়েছে বর্ডার পেট্রোলিংও ।
Published : February 12, 2026 at 1:38 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 ফেব্রুয়ারি: প্রতিবেশী বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার নতুন সরকার গঠনের নির্বাচন শুরু হয়েছে ৷ তার জেরেই বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সীমান্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই দেশের সরকার। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে ।
17 মাস অন্তবর্তী সরকারের বাংলাদেশ পরিচালনার পর নতুন সরকার গঠনের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে দুই দেশের মানুষ। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণ, হত্যার ঘটনা প্রভাব ফেলেছে দুই দেশের সম্পর্কে।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হওয়ার পর অবনতি ঘটতে থাকে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে। তবে সম্পর্কে ছেদ পড়লেও অন্তর্বর্তী সরকারের হস্তক্ষেপে ফের দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। কিন্তু আগের মতো বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি বা রফতানি সেই মাত্রায় হয়নি। তবে স্থায়ী সরকার গঠন হলে ফের সীমান্ত দিয়ে আমদানি রফতানি স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছেন সীমান্তের ব্যবসায়ীরা।
জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে নির্বাচনের কারণে বুধবার থেকেই সীমান্ত এবং সীমান্ত এলাকায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত বিএসএফ জওয়ান। সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে পেট্রোলিংও।
এদিকে, দু'দিন সীমান্ত বন্ধ থাকায় প্রভাব পড়েছে সীমান্তে পারাপার থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে। প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে যেখানে প্রায় 100 থেকে 200 ট্রাক ভারত থেকে বাংলাদেশে গিয়ে থাকে, সেখানে এদিন ছিল সব ফাঁকা। বন্ধ ছিল সীমান্ত লাগোয়া এলাকার সব দোকানপাট। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের দেখাও মেলেনি।
এই বিষয়ে ফুলবাড়ি সীমান্তের এক এক্সপোর্টার শুভঙ্কর নস্কর বলেন, "আমরা চাই, বাংলাদেশে স্থায়ী সরকার ক্ষমতায় আসুক। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দুই দেশের সম্পর্ক অনেকটাই খারাপ হয়েছে ৷ যার প্রাভাব পড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ৷ এবার অন্তত স্থায়ী সরকার আসলে আনদানি-রফতানি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বলে আশা করছি।"
অন্যদিকে, বাংলাদেশে এদিন চলছে ভোটগ্রহণ ৷ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিভিন্ন বুথে ভোটারদের ভিড় চোখে পড়েছে ৷ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে বৃহস্পতিবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে 300টি সংসদীয় আসনের মধ্যে 299টিতে ৷ একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে একটি আসনে ভোটগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে । 30 বছর পর এই প্রথম কোনও ভোটে প্রতিদ্বন্দিতা করছে না আওয়ামী লীগ ৷ ন'টি নির্বাচনে দেশের মানুষের সমর্থন পাওয়া দলের এবারের ভোটে না-থাকা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷