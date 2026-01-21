'গ্লোবাল আর্টিস্ট' হওয়ার সুযোগ হাতের নাগালে ! রাশিয়ার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর কলকাতায়

'গ্লোবাল আর্টিস্ট' হওয়ার সুযোগ হাতের নাগালে ! রাশিয়ার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর কলকাতায়
সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা উচ্চশিক্ষার পথে হাঁটতে চান, তাঁদের জন্য খুলে গেল আন্তর্জাতিক মহলের দরজা ।
Published : January 21, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের দেশ রাশিয়া ৷ সে দেশের সুবিশাল সঙ্গীত জগতের ইতিহাসের শুরুর দিকটা ছিল ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত ও গির্জার শান্ত পবিত্র হিসেবে পরিচিত প্রার্থনা সঙ্গীতের দখলে ৷ চর্চা ছিল ধ্রুপদী সঙ্গীতেরও ৷ তবে কালের বিবর্তনে ক্রমে গান-বাজনার পরিসর আধুনিক হয়েছে ৷ এসেছে রাশিয়ান রক, ব্যালে, হিপ-হপ ৷ যা সে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আজ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সর্বত্র ৷ এবার ভারতের সঙ্গীত-অনুরাগীদের সঙ্গে ভ্লাদিমির পুতিনের দেশের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল ৷ সামনে এল 'গ্লোবাল আর্টিস্ট' হওয়ার সুযোগ ৷
মউ স্বাক্ষর
'সারাতভ স্টেট এলভি সোবিনভ কনজারভেটরি'-র সঙ্গে মউ চুক্তি স্বাক্ষর করল 'মিউজিসিয়া আর্টস অ্যান্ড কালচার কাউন্সিল'। সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা উচ্চশিক্ষার পথে হাঁটতে চান, তাঁদের জন্য খুলে গেল আন্তর্জাতিক মহলের দরজা । সম্প্রতি সঙ্গীত নিয়ে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ।
ভারতের 'মিউজিসিয়া আর্টস অ্যান্ড কালচার কাউন্সিল' (Musicea Arts and Culture Council) এবং রাশিয়ার 'সারাতভ স্টেট এলভি সোবিনভ কনজারভেটরি' আবদ্ধ হল সেই চুক্তিতে । এর অন্যতম লক্ষ্য হল, সঙ্গীত, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বৈশ্বিক সংযোগ স্থাপন । উল্লেখ্য, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অংশ হিসেবে উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক চুক্তি ও মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, যেমন প্রসার ভারতীর সঙ্গে রাশিয়ার মিডিয়া সংস্থার চুক্তি ।
যুগান্তকারী মাইলফলক বলে দাবি উদ্যোক্তাদের
'সারাতভ স্টেট এলভি সোবিনভ কনজারভেটরি' এবং 'মিউজিসিয়া আর্টস অ্যান্ড কালচার কাউন্সিল'-এর মধ্যে ঐতিহাসিক মউ স্বাক্ষর ভারতের পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষার জগতে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক তৈরি করল বলে দাবি উদ্যোক্তাদের । এই যুগান্তকারী শিক্ষাগত সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদদের জন্য একটি নতুন দিকের সূচনা করল এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষার সরাসরি সুযোগ তৈরি করে দিল বলে মনে করেন 'মিউজিসিয়া আর্টস অ্যান্ড কালচার কাউন্সিল'-এর পরিচালক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার । এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন তিনিই ।
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল, ভারতে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষার জন্য একটি স্বচ্ছ, ফলাফল-ভিত্তিক এবং বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসযোগ্য কাঠামো তৈরি করা । তাঁর তত্বাবধানে মিউজিসিয়া ধারাবাহিকভাবে এমন কাঠামোগত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির জন্য কাজ করে চলেছে, যা প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির বাইরে গিয়ে শিক্ষা পদ্ধতি, পারফরম্যান্সের মান, তার উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাপকাঠির উপর নজর রাখে ।
তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "ভারতের কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এর আগে কোনও বিদেশি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল না । আমরা এই কাজটা করতে পেরে খুশি । ভারতের যে সব ছেলেমেয়েরা গান নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত পড়াশোনা করতে চায়, তাদের জন্য নতুন দরজা খুলে গেল এবার । 'মিউজিসিয়া আর্টস অ্যান্ড কালচার কাউন্সিল'-এর মাধ্যমে বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তারা গান নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারবে । নিজেকে 'গ্লোবাল আর্টিস্ট' হিসেবে তুলে ধরতে পারবে । দেশের জন্য এটুকু করতে পারার সুযোগ পেয়ে 'মিউজিসিয়া আর্টস অ্যান্ড কালচার কাউন্সিল' খুশি ।"
ভারত-রাশিয়া সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সম্পর্ক দৃঢ়
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি ভারত ও রাশিয়ান ফেডারেশনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যা সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে তুলে ধরে । রোটারি সদনে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর আলেকজান্ডার জি. জানোরিন, মিস নাতালিয়া এস. গ্রিগোরেভা, মিস একাতেরিনা পি. তিউরিনা, মিউজিসিয়া আর্টস অ্যান্ড কালচার কাউন্সিলের পরিচালক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ।
অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিৎ
এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে ডিসটিংশন প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা পিয়ানো এবং বেহালায় পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।
ভারতীয় সঙ্গীত পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, সলিল চৌধুরী, আরডি বর্মনের কালজয়ী সৃষ্টিগুলো পরিবেশিত হয়, যা ভারতের সমৃদ্ধ সঙ্গীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার সমন্বয়কে তুলে ধরে ।
বিশেষ স্মরণীয় পরিবেশনায় সলিল চৌধুরীর শততম জন্মবার্ষিকী এবং 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছর পূর্তিকে সম্মান জানানো হয় । পরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গীত শিক্ষকদের সঙ্গীত শিক্ষায় তাঁদের অবদানের জন্য পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয় ।
এদিন বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেন মিস একাতেরিনা পি. তিউরিনা (ডেপুটি কনসাল জেনারেল অফ দ্য রাশিয়ান ফেডারেশ ইন কলকাতা)। তিনি বলেন, "আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে শামিল হয়েছি । আমি খুব খুশি এরকম একটি উদ্যোগের জন্য । আমি চাই এই সুযোগ কেউ যেন নষ্ট না-করে ।"