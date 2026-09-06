স্টার্টআপে বিশ্বে তৃতীয় ভারত ! নতুন উদ্যোগে 2 হাজার কোটি : RISE কনক্লেভে মন্ত্রী জিতেন্দ্র

স্টার্টআপে বিশ্বে তৃতীয় ভারত ! নতুন উদ্যোগে 2 হাজার কোটি : RISE কনক্লেভে মন্ত্রী জিতেন্দ্র
আয়োজকরা জানান, অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল স্টার্টআপ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গবেষক ও উদ্ভাবকদের একই ছাদের নীচে নিয়ে আসা ।
Published : September 6, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 06 সেপ্টেম্বর: শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংযোগ আরও মজবুত করার লক্ষ্যে কলকাতায় আয়োজিত হল 'RISE' কনক্লেভ । গবেষণালব্ধ প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ, দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিল্পের সঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত বৈঠকে শিল্পপতি, গবেষক, বিজ্ঞানী, স্টার্টআপের কর্তারা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ অংশ নেন ।
মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের দাবি, স্টার্টআপের ক্ষেত্রে গত এক দশকে ভারতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'Startup India, Stand Up India' ঘোষণার সময় দেশে স্টার্টআপের সংখ্যা ছিল মাত্র 350 । বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় 2 লক্ষ 40 হাজারে পৌঁছেছে । স্টার্টআপের সংখ্যার নিরিখে ভারত বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ।
মন্ত্রীর দাবি, স্টার্টআপের এই প্রসার শুধুমাত্র মহানগর বা বড় শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । দেশে মোট স্টার্টআপের প্রায় অর্ধেক বা তারও বেশি টিয়ার-2 এবং টিয়ার-3 শহর থেকে উঠে আসছে । ফলে ছোট শহরের তরুণদেরও উদ্যোগ, উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থানের বিকল্প পথ তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি । বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন জিতেন্দ্র সিং । তিনি জানান, বেসরকারি অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে প্রায় 1 লক্ষ কোটি টাকার একটি ফান্ড তৈরি করা হয়েছে । এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।
মহাকাশ ও পরমাণু ক্ষেত্রেও বেসরকারি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, মহাকাশের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং পরমাণু ক্ষেত্রেও বেসরকারি অংশগ্রহণের রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে । বায়োটেকনোলজি ও ভ্যাকসিন উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারতের শক্তিশালী অবস্থানের কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী। এই উদ্যোগকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে ইতিমধ্যেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একাধিক কনক্লেভ আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান জিতেন্দ্র ।
এবার কলকাতায় এই আয়োজন হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন । তাঁর কথায়, কলকাতায় CSIR-এর চারটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে । পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান- IIT দুর্গাপুর, NIT, IISER এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই উদ্যোগে নিজেদের গবেষণা ও উদ্ভাবন তুলে ধরছে ।
জিতেন্দ্র সিং জানান, বেসরকারি ক্ষেত্রকে প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে এই ফান্ডে 50-50 ইক্যুইটি মডেল রাখা হয়েছে । অর্থাৎ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অংশ বেসরকারি সংস্থা সংগ্রহ করবে এবং বাকি অংশ সরকার দেবে । ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগের প্রথম ধাপের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে । প্রায় 2000 কোটি টাকা ইতিমধ্যে বিতরণ হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । পরবর্তী ধাপের অর্থ বরাদ্দও শীঘ্রই হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ।
আয়োজকরা জানান, RISE-এর মূল উদ্দেশ্য হল স্টার্টআপ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গবেষক ও উদ্ভাবকদের একই ছাদের তলায় নীচে নিয়ে আসা । এর ফলে নতুন স্টার্টআপগুলি সম্ভাব্য মেন্টর ও বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছতে পারবে । অন্যদিকে, শিল্পক্ষেত্রও এমন প্রযুক্তি ও প্রকল্পের সন্ধান পাবে, যা ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব ।