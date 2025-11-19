SIR আবহে অপ্রাপ্তবয়স্কদের আধার তৈরি প্রক্রিয়া শুরু: ডাক বিভাগ

SIR আবহে অপ্রাপ্তবয়স্কদের আধার তৈরি প্রক্রিয়া শুরু: ডাক বিভাগ
রাজ্যের সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হতে আবেদন ভারতীয় ডাক বিভাগের ৷ 8-15 বছর বয়সীদের আধার বাধ্যতামূলক ৷
বোলপুর, 19 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের 9টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলছে এসআইআর ৷ এই এসআইআর আবহের মাঝে এবার নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বলা হয়েছে, পাঁচ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে সকল বাচ্চার আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক ৷ আর তার জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগকে দিয়ে বিনামূল্যে নতুন আধার কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ সঙ্গে সংশোধনের কাজও হবে ৷ সেই মতো বুধবার বীরভূম জেলা ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষও এই প্রক্রিয়ার সূচনা করল ৷
ইউআইডিএআই অর্থাৎ, আধার কর্তৃপক্ষ পোস্ট অফিসগুলিকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে ৷ বীরভূম জেলা ডাক বিভাগের তরফে 23টি আধার সেন্টার খোলা হয়েছে ৷ তার যেকোনও একটিতে বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে নতুন আধার কার্ড তৈরির কাজ করাতে পারবেন অভিভাবকরা ৷ গত 14 নভেম্বর থেকে এই বাচ্চাদের নতুন আধার কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ আগামী এক বছর অর্থাৎ, 2026 সালের 14 নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে ৷
এই নিয়ে বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করেন বীরভূম জেলা ডাক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সৌম্য চট্টোপাধ্যায় ৷ পাঁচ থেকে 15 বছরের বাচ্চাদের আধার কার্ড তৈরির এই প্রক্রিয়া সহজে ও দ্রুত করার জন্য স্কুলগুলির সাহায্য চাওয়া হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আমরা প্রয়োজনে স্কুলগুলিকে অনুরোধ করব এগিয়ে আসার জন্য ৷ তারা যদি জায়গা দিতে পারে, তাহলে আমাদের ডাক বিভাগ থেকে স্কুলেই আধার কার্ড তৈরির জন্য ক্যাম্প করা হবে ৷ ফলে এক জায়গায় অনেক বাচ্চার একসঙ্গে নতুন আধার কার্ড তৈরি করা সম্ভব হবে ৷" তবে, এর জন্য জেলা ডাক বিভাগকে চিঠি লিখে আবেদন করতে হবে ইচ্ছুক স্কুল কর্তৃপক্ষকে ৷
সৌম্য চট্টোপাধ্যায় এদিন স্পষ্ট করে বলেন, "নতুন আধার কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে কোনও টাকা আগেও লাগত না, এখনও লাগছে না ৷ আমাদের 23টি আধার সেন্টারেও নতুন আধার কার্ড তৈরি করতে কোনও টাকা লাগবে না ৷ সেটা কেবলমাত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ৷"
তিনি জানান, বীরভূম জেলার শহর বা মফস্বল নয়, প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের কাছেও এই খবর যাতে পৌঁছে যায়, তার জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে ৷ এর জন্য সবস্তরের সংবাদ মাধ্যমের কাছেও বীরভূম জেলা ডাক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সহযোগিতার আবেদন করেছেন ৷