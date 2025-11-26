'এআই' শিক্ষাপদ্ধতিতে এগিয়ে চলছে ভারত, আন্তর্জাতিক শিক্ষা বৈঠকে বললেন সুকান্তের

'এআই' শিক্ষাপদ্ধতিতে এগিয়ে চলছে ভারত, আন্তর্জাতিক শিক্ষা বৈঠকে বললেন সুকান্তের
এআই নিয়ে আলোচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের চারটি লক্ষ্যের কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৷ যেখানে গুরুত্ব দিলেন বহু ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ৷
Published : November 26, 2025 at 9:00 PM IST
বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর), 26 নভেম্বর: আগামীতে 'এআই যুগে পাঠক্রমের রূপান্তর' ৷ স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় সেই সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিকমানের আলোচনাসভায় যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ এআই নিয়ে ভারতের কী দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকা, তা আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরলেন তিনি ৷
অর্গানাইজেশন অফ ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এবং স্লোভাকিয়া সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ যাতে বিশ্বের মোট 38টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছে ৷ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন সুকান্ত মজুমদার ৷ ছিলেন স্লোভাকিয়ার শিক্ষামন্ত্রী তোমাস দ্রুকার এবং আয়োজক সংস্থা ওইসিডি–র ডিরেক্টর আন্দ্রেয়াস শ্লাইকহার-সহ তাবড় শিক্ষাবিদরা ৷
স্লোভাকিয়া সরকার ও ওইসিডি–র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্লোবাল ফোরাম ফিউচার অব এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলস 2040-র প্লেনারি ওয়েলকাম সেশন ৷ এই আলোচনা সভায় মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'এআই যুগে পাঠ্যক্রমের রূপান্তর' ৷ 24 ও 25 নভেম্বর এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভায়।
এই আলোচনায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও শিক্ষাবিদরা অংশ নেন ৷ আলোচনায় উঠে আসে এআই–এর অগ্রগতি এবং শিক্ষার্থীদের আগামী শিক্ষাক্রমে এআই-এর পাঠক্রমের পাশাপাশি শিক্ষকদের কীভাবে এআই–সমৃদ্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে সেই বিষয় ৷ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীরা নিজেদের জাতীয় অভিজ্ঞতা, পাঠ্যক্রমে এআই-এর ব্যবহার এবং শিক্ষণ-পদ্ধতির পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ৷
এই আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি ভারতীয় জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বলেন, "ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের বিকাশ ও ক্ষমতায়নকে তুলে ধরা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি ৷ ছাত্রছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষিত করা এবং তাদেরকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ৷"
তিনি আরও বলেন, "ভারতে নানা ভাষায় পঠনপাঠন হয় ৷ তার জন্য 50 হাজারের বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ৷" সুকান্ত মজুমদার জোর দেন, "স্কুল শিক্ষা থেকেই এআই পাঠক্রম নিয়ে আসা হোক ৷ সেভাবে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পঠনপাঠন করানো উচিত ৷ আমাদের দেশের নীতি আয়োগ স্কুল শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষায় এআইকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে ৷"
আন্তর্জাতিক এই বৈঠকে অংশ নিয়ে সুকান্ত মজুমদার তাঁর অভিজ্ঞতা এক্স হ্যান্ডলে লেখেন ৷ তিনি লিখেছেন, "ব্রাতিস্লাভায় শিক্ষা সংক্রান্ত এই আলোচনাসভায় যোগদান করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি ৷ শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি আমি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি ৷"
সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বৈঠকে সুকান্ত মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন ৷
1. ভারতে বহুভাষিক এবং সহজলভ্য শিক্ষা
2. শিক্ষাকে আধুনিক করে তুলতে প্রযুক্তিগত স্মার্ট সরঞ্জামের ব্যবহার
3. উচ্চশিক্ষায় আরও উন্নয়ন
4. ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে তোলা ও একইসঙ্গে বিশ্বজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপ্তির জন্য ভারতও প্রস্তুত ৷