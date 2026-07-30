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12 বছরের গবেষণার ফসল ! বিশ্বের প্রজাপতি-মথের 8.25 শতাংশের আবাস ভারতেই

ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় 'লেপিডোপ্টেরা ক্যাটালগ' প্রকাশ করল জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (ZSI) । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷

butterflies moths
বিস্ময়কর পতঙ্গ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 7:19 PM IST

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কলকাতা, 30 জুলাই: প্রজাপতির রঙিন ডানা কিংবা রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে উড়ে বেড়ানো মথ ! প্রকৃতির এই দুই বিস্ময়কর পতঙ্গকে ঘিরে ভারতের জীববৈচিত্র্য গবেষণায় তৈরি হল এক ঐতিহাসিক মাইলফলক । টানা 12 বছরের গবেষণা, হাজার হাজার নমুনার বিশ্লেষণ, শতাব্দীপ্রাচীন বৈজ্ঞানিক নথির পুনর্মূল্যায়ন এবং দেশজুড়ে বিস্তৃত সমীক্ষার শেষে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় 'লেপিডোপ্টেরা ক্যাটালগ' প্রকাশ করল জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (ZSI) । গবেষণায় উঠে এসেছে, বিশ্বের মোট পরিচিত প্রজাপতি ও মথের প্রায় 8.25 শতাংশ প্রজাতির আবাস ভারত, যা দেশের জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনস্থ ZSI-এর এই গবেষণা সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী Zootaxa-এ প্রকাশিত হয়েছে । প্রকল্পটির নেতৃত্ব দেন ZSI-এর বিজ্ঞানী ড. নভনীত সিং এবং ড. রাহুল যোশী । মোট 22টি খণ্ডে প্রকাশিত এই বিশাল তথ্যভাণ্ডারে ভারতের 13703টি প্রজাপতি ও মথের প্রজাতির বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাইকৃত তালিকা, শ্রেণিবিন্যাস এবং আধুনিক নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

Zoological Survey of India
পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ প্রকাশ (ছবি- জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া)

এক শতাব্দীর তথ্য একত্রিত, তৈরি দেশের সবচেয়ে বড় তথ্যভাণ্ডার

এই ক্যাটালগ তৈরির জন্য গবেষকরা শুধু সাম্প্রতিক সমীক্ষার উপর নির্ভর করেননি । দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত নমুনা, ব্রিটিশ আমলের সংগ্রহ, পুরনো বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র, আন্তর্জাতিক তথ্যভাণ্ডার এবং সাম্প্রতিক মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা- সব মিলিয়ে এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের তথ্য যাচাই করে তৈরি হয়েছে এই তালিকা ।

গবেষকদের মতে, এতদিন ভারতে প্রজাপতি ও মথের প্রজাতি নিয়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন তালিকা থাকলেও, এটাই প্রথম সর্বভারতীয়, বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত ও মান্যতাপ্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ ।

রাতের পরাগবাহক মথেও ভারতের বড় সাফল্য

গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক Geometroidea সুপারফ্যামিলির মথ নিয়ে বিশদ তথ্য । এই গোষ্ঠীর 2205টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়, যা বিশ্বের মোট পরিচিত Geometroidea প্রজাতির 8.80 শতাংশ ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তথ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, মথ শুধু রাতের পতঙ্গ নয়,তারা বহু গাছের গুরুত্বপূর্ণ নিশাচর পরাগবাহক (Nocturnal Pollinator) । পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বনজ উদ্ভিদের প্রজনন এবং খাদ্যশৃঙ্খল টিকিয়ে রাখতে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ফলে মথের এই বিপুল বৈচিত্র্য ভারতের পরিবেশগত সমৃদ্ধিকেই তুলে ধরে ।

কেন গুরুত্বপূর্ণ এই ক্যাটালগ ?

বিজ্ঞানীদের মতে, এটি শুধু একটি প্রজাতির তালিকা নয়, বরং ভবিষ্যতের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য গবেষণার অন্যতম ভিত্তি।

এই তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করা যাবে- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়নে, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি চিহ্নিত করতে, কৃষিতে উপকারী ও ক্ষতিকর পতঙ্গ শনাক্তকরণে, বন ও বন্যপ্রাণ ব্যবস্থাপনায় এবং ভবিষ্যতের ট্যাক্সোনমি ও জিনগত গবেষণায় ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও প্রজাতিকে সংরক্ষণ করতে গেলে প্রথমেই তার সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিচয় জানা জরুরি । সেই কাজেই এই ক্যাটালগ ভবিষ্যতে অন্যতম নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হয়ে উঠবে ।

দেশের অমূল্য বৈজ্ঞানিক সম্পদ

জেডএসআই-এর অধিকর্তা ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ক্যাটালগ শুধু একটি গবেষণাপত্র নয়, ভারতের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এটি একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ । প্রতিটি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক পরিচয়, শ্রেণিবিন্যাস এবং স্থায়ী নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে এই কাজ ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে ।"

তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক গবেষক, সংরক্ষণবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের কাছেও এই ক্যাটালগ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে ।

জীববৈচিত্র্যের 'হটস্পট' হিসেবে ভারতের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট

হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চল থেকে পশ্চিমঘাট, উত্তর-পূর্ব ভারতের ঘন অরণ্য, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ কিংবা আন্দামান-নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জ- ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণেই ভারত বিশ্বের অন্যতম মেগা-বায়োডাইভার্সিটি সমৃদ্ধ দেশ । নতুন এই গবেষণা সেই দাবিকেই আরও শক্তিশালী করল ।

বিশ্বের মোট পরিচিত প্রজাপতি ও মথের প্রতি 100টি প্রজাতির মধ্যে 8টিরও বেশি ভারতের বুকে পাওয়া যায়- এই তথ্য শুধু দেশের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয়ই দেয় না, একই সঙ্গে ভবিষ্যতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দায়িত্বও আরও বাড়িয়ে দেয় । 12 বছরের এই গবেষণা তাই শুধু একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য নয়, ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের এক ঐতিহাসিক দলিলও বটে ।

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ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA
CATALOG OF LEPIDOPTERA
ENVIRONMENT FOREST CLIMATE CHANGE
প্রজাপতি মথ
BUTTERFLIES AND MOTHS

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