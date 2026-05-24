মহাকাশ প্রযুক্তি শিল্পে ইউরোপ-আমেরিকার সংস্থাগুলিকে ভারতে আমন্ত্রণ: ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'মহাকাশ থেকে শিক্ষা এবং মহাকাশে সুযোগ' শীর্ষক সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীধারা পানিকর সোমনাথ ।
Published : May 24, 2026 at 2:21 PM IST
কলকাতা, 23 মে: ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সংস্থাগুলিকে ভারতে মহাকাশ সংক্রান্ত শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে । কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অর্ধেকেরও কম খরচে কাজ করা সম্ভব ভারতে । শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'মহাকাশ থেকে শিক্ষা এবং মহাকাশে সুযোগ' শীর্ষক সভায় একথা জানালেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীধারা পানিকর সোমনাথ ।
তাঁর এই ভাষণের জন্য সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই প্রচার চালানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকে । বিশেষ করে, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-সহ অন্যান্য বিভাগের আগ্রহী পড়ুয়াদের কাছে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয় । আর তাতেই বিপুল সাড়া পড়ে । শনিবার বিকেল 3টেতে শুরু হওয়ার কথা ছিল কর্মসূচি । নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই উপাচার্য, বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাড়াও প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় এবং বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা উপস্থিত হয়েছিলেন ।
তিনটে নাগাদই নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সোমনাথ । কিন্তু তখন ঘরে তিল ধরনের জায়গা নেই । বাধ্য হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে বলতে হয়, "এত মানুষের সাড়া পাওয়া যাবে বুঝতে পারলে আমরা অন্য হলে ব্যবস্থা করতাম । কিন্তু এই মুহূর্তে সেই পরিস্থিতি নেই ।"
যদিও পরের ঘরে বেশ কিছু পড়ুয়াকে সরানো হয় । ভিড়ের চাপে হলরুমের তিন-চারটে এসি ঘর ঠান্ডা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না ৷ যদিও প্রবল গরমের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক মহাকাশ নিয়ে ভবিষ্যতের কথা শুনিয়ে গেলেন এস সোমনাথ । ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পড়ুয়াদের মহাকাশ নিয়ে একাধিক কাজ, ব্যবসায়িক সুযোগ ও উদ্যোগপতি হওয়ার বার্তা দিয়ে গেলেন তিনি ।
ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ বলেন, "মহাকাশ ব্যবসা বাজারের চাহিদার উপর নির্ভরশীল । ভারতকে মহাকাশের জন্য নিজস্ব বাজার তৈরি করতে হবে । মহাকাশ ব্যবসায় ভারতের অংশগ্রহণ তুলনামূলক অনেক কম । যা শুধুমাত্র কিছু শহরেই আছে । পরিসংখ্যান বলছে, মাত্র দশ শতাংশ মানুষ অংশগ্রহণ করেছে । অথচ, আজকের প্রযুক্তি এই ব্যবসায়িক মডেল তৈরিতে সহায়তা করায়, গ্রাম ও গ্রামীণ এলাকার শত শত মানুষের কাছে পৌঁছানোর বিশাল ব্যবসায়িক সুযোগ রয়েছে ।"
উপস্থিত পড়ুয়াদের উৎসাহিত করে মহাকাশ গবেষণা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান । তিনি বলেন, "ভারতে কাজ করার জন্য মেধাবী মানুষের প্রয়োজন । স্কাইরুটের মতো সংস্থাগুলো অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিন ব্যবহার করে ভিন্নভাবে কাজ করছে । ইসরো সমস্ত স্টার্টআপ কোম্পানিকে তার সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে সাহায্য করছে । ইসরো ব্যাটারি, উপকরণ, রাসায়নিক এবং প্রক্রিয়ার মতো উন্নত প্রযুক্তি নামমাত্র মূল্যে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে হস্তান্তর করছে ।"
ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি এবং গবেষণার ক্ষেত্র অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং এবং মহাকাশের আবর্জনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, "অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং, যা থ্রিডি প্রিন্টিং নামেও পরিচিত, ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যা প্লাস্টিক, ধাতু, রকেট ইঞ্জিন এবং সম্পূর্ণ রকেট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় । মহাকাশ থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি সংস্থা কাজ শুরু করেছে, যা এই উদ্দেশ্যে একটি রোবোটিক ম্যানিপুলেটর তৈরি করছে । বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ছোট স্যাটেলাইট তৈরির প্রোগ্রাম শুরু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, কারণ এটি খুব সহজ এবং এর জন্য শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় ।"
এছাড়াও, মহাকাশ প্রস্তুতির জন্য এআই এবং এমএল-এর পাশাপাশি অপটিক্স, সফটওয়্যার এবং সেন্সরের মতো প্রযুক্তির উপর গবেষণা ও
রোবোটিক্স, অটোমেশন সংক্রান্ত ভবিষ্যতের কথাও বলেন এস সোমনাথ ।