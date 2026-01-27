অনাড়ম্বরেই পালিত তিতুমীরের 245তম জন্মবার্ষিকী, অবহেলায় কেন্দ্র-রাজ্যকে তোপ স্থানীয়দের

অনাড়ম্বরেই পালিত তিতুমীরের 245তম জন্মবার্ষিকী, অবহেলায় কেন্দ্র-রাজ্যকে তোপ স্থানীয়দের
245তম জন্মবার্ষিকীতে তিতুমীরের জন্ম ও কর্মভূমিকে হেরিটেজ করার দাবি ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে স্বার্থান্বেষী বলে নিশানা তিতুমীরের ষষ্ঠ বংশধরের ৷
Published : January 27, 2026 at 8:10 PM IST
সাহাজান পুরকাইত
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: সৈয়দ মীর নিসার আলি, ইতিহাস যাঁকে তিতুমীর নামে চেনে ৷ ইংরেজ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যাঁর আন্দোলন এবং বাঁশের কেল্লার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে ৷ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহিদের 245তম জন্মবার্ষিকী পালন হল এ দিন ৷ না, রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার নয় ৷ তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার নারকেলবেড়িয়া গ্রামের শহিদ তিতুমীর স্মৃতি সংঘ ৷
আর এই নিয়েই বাংলা তথা ভারতের প্রথম শহিদ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অবহেলার অভিযোগে সরব হলেন নারকেলবেড়িয়া গ্রামের মানুষজন ৷ কেন্দ্র তো বটেই, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তাঁরা ৷ আর সবচেয়ে বেশি যিনি ক্ষুব্ধ, তিনি হলেন তিতুমীরের ষষ্ঠ বংশধর সৈয়দ মদত আলি ৷ তাঁর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল বিস্ফোরক ৷ বললেন, "ইতিহাসে তিতুমীরের নাম ভুল করে সংযুক্ত করা হয়েছে ! কে করেছিলেন জানা নেই !"
প্রশাসনকে কটাক্ষ করে বলছেন, "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীর হয়তো ভুল করে ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন ৷ যদি সঠিক হতো তাহলে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ই তিতুমীরের জন্মভূমি, সংগ্রামের ভূমিকে এতটা বঞ্চিত করতে পারত না ৷ তিতুমীরের বংশধরদের এভাবে ভুলে যেত না ৷ অবহেলার মধ্যে থাকতে হতো না তাঁদের ৷"
তবে, আজও নারকেলবাড়িয়া, হায়দারপুর, চাঁদপুর-সহ বাদুড়িয়ার বিশাল অংশের মানুষ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন, তিতুমীরের নামে কিছু করুক সরকার ৷ ন্যূনতম এলাকার রাস্তাঘাটের মানোন্নয়ন, চিকিৎসা কেন্দ্র, নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের খেলার মাঠ, একটা লাইব্রেরি; কিছু তো অন্তত হোক ৷
1782 সালের 27 জানুয়ারি উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার বাগজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হায়দারপুর-চাঁদপুর এলাকায় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীর ৷ তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ মীর হাসান আলি এবং মা আবিদা রুকাইয়া খাতুন ৷
স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন ৷ পরবর্তীতে মাদ্রাসায় শিক্ষলাভ করেন ৷ মক্কায় হজ পালনের উদ্দেশে আরবে যান ৷ সেখানে সৈয়দ আহমেদ শহিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওয়াহাবি মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হন ৷ পরবর্তীতে ফিরে আসেন নিজের জন্মভূমিতে ৷ তৎকালীন সময়ে 24 পরগনা, নদিয়া এবং ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিতুমীর ৷ গড়ে তোলেন নিজের সেনাবাহিনী ৷
তাঁদের সুরক্ষার জন্য এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে নারকেলবেড়িয়া গ্রামে গড়ে তোলেন এক দুর্গ ৷ তা নির্মাণ করতে মাটি, বাঁশ-সহ একাধিক প্রাকৃতিক সামগ্রী ব্যবহৃত হওয়ায় নাম দেওয়া হয়েছিল 'বাঁশের কেল্লা'। কিন্তু, ব্রিটিশের কামানের আঘাতে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ৷ 1831 সালের 19 নভেম্বর মৃত্যু হয় তিতুমীর-সহ তাঁর সহ যোদ্ধাদের ৷ অভিযোগ উঠেছে, 80 হাজারেরও বেশি কৃষকদের নিয়ে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ বিরোধী 'বারাসাত বিদ্রোহ' আজ স্মৃতির অতলে ৷
আজকের দিনে তিতুমীর এবং বাঁশেরকেল্লা নিয়ে পড়শীদেশ বাংলাদেশ-সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাসস্ট্যান্ড, মেট্রো স্টেশন কিম্বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ৷ কিন্তু, তিতুমীরের জন্মভূমি ও আত্মোৎসর্গ ভূমি বাদুড়িয়ার নারকেলবাড়িয়া-হায়দারপুরে কার্যত কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ ৷ বাম বা ডান কোনও পক্ষই কিছু করেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
তিতুমীরের ষষ্ঠ বংশধর সৈয়দ মদত আলি ইটিভি ভারতকে বলেন, "শুধু তো আমরা নই, নারকেলবেড়িয়া গ্রামের ছেলেরা, তিতুমীর মিশন নেতৃত্ব-সহ বহু মানুষ একাধিকবার সরকারকে জানিয়েছে ৷ কোনও কিছুই হয়নি ৷ সিপিআইএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল কেউই কিছু করেনি ৷ কয়েক বছর আগে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এই নারকেলবেড়িয়ায় সমাবেশ করেছিলেন ৷ অনেক কিছু করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, কোনও কিছুই হয়নি ৷"
এরপরেই ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, "হয়তো ভুল করে ইতিহাসে তিতুমীরের নাম তোলা হয়েছে ৷ না-হলে তিতুমীরের বংশধরদের অন্যের কাছে দিনমজুরি খাটতে হয় ! এই মুহূর্তে আমাদের আর চাওয়ার কী থাকতে পারে ৷ এলাকার মানোন্নয়ন হোক ৷ হায়দারপুর, নারকেলবেড়িয়া গ্রামকে হেরিটেজ তালিকাভুক্ত করুক সরকার ৷ তিতুমীরের বংশধরদেরও ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হোক, সেদিকটা বিবেচনা করুক সরকার ৷"
তাঁর আরও অভিযোগ, বর্তমান সময়ে তিতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তাঁর বারাসত বিদ্রোহের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করতে উদ্যোগী হয়েছে কিছু মানুষ ৷ মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন ৷ যে প্রসঙ্গে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে তিতুমীরকে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে উল্লেখ করার বিষয়টি তুলে ধরেন সৈয়দ মদত আলি ৷
নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের নির্বাচিত গ্রাম সদস্য নূর ইসলাম লস্কর বলেন, "কোনও সরকার সেভাবে কিছু করেনি ৷ সংখ্যালঘু কমিশন থেকে শুরু করে নবান্ন বা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতর পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, কিছুই হয়নি ৷ পঞ্চায়েত প্রধান থাকাকালীন বা কয়েক বছর গ্রাম সদস্য হওয়ার সুবাদে এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও কিছু আলোর ব্যবস্থা করতে পেরেছি ৷ কিন্তু, আমরা চাইছি রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সরকার ও প্রশাসন তিতুমীরের সংগ্রাম ও তাঁর ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুক ৷"
নারকেলবেড়িয়া শহিদ তিতুমীর স্মৃতি সংঘের সম্পাদক আখতারুজ্জামান মণ্ডল বলেন, "আজ পর্যন্ত কোনও সরকার তিতুমীরের সংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি ৷ তিতুমীরকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি ৷ বরং রাজনৈতিক দলগুলো শুধু রাজনীতি করে গিয়েছে ৷ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে ৷ বাস্তবায়ন আর ঘটেনি ৷ এই গ্রামে কিছুই নেই ৷ না-আছে খেলার মাঠ, না-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এমনকি এলাকার বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য লাইব্রেরিও নেই ৷ রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এসে সমাবেশ করে অনেকরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ তার বাস্তবায়ন ঘটেনি ৷ তিনি করণীয় কাজ করেননি ৷"
তবে, 2021 সালে কলকাতা মেট্রো রেলের অরেঞ্জ লাইনের একটা স্টেশনের নাম তিতুমীর রাখা প্রস্তাব হয়েছিল ৷ কিন্তু, পরবর্তীতে নবান্নের তরফে সেই নাম বদলের প্রস্তাব ওঠে ৷ ওই রুটের 24টি স্টেশনের মধ্যে নয়টি স্টেশনের নামকরণ বদলানোর চিঠি পাঠানো হয় রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডকে ৷ তিতুমীর স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'সিটি সেন্টার টু' নামকরণ করা হয়েছে ৷ তা নিয়েও শহিদ তিতুমীর মিশন থেকে শুরু করে একাধিক সংগঠন আপত্তি জানায় ৷
একইভাবে মসলন্দপুর স্টেশন থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত গামী রাস্তা মসলন্দপুর-তেতুলিয়া রোডের নাম পুনরায় তিতুমীরের নামে রাখার দাবি তোলা হয়েছে ৷ সূত্রের দাবি, "রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন তিতুমীরের জন্মভিটে এবং সংগ্রামের ভূমির মানোন্নয়নের জন্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলোচনা করেছে ৷ এ বিষয়ে শহিদ তিতুমীর মিশনকে চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয়েছে ৷"
সেই মিশনের সম্পাদক রবিউল হক বলেন, "সংখ্যালঘু কমিশনের তরফে চিঠি পাঠিয়ে পদক্ষেপের কথা জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু, আদতে কবে হবে, কী হবে ? সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ আমাদের মূলত তিনটি দাবি - হায়দারপুর এবং নারিকেলবাড়িয়া গ্রামকে হেরিটেজ ঘোষণা করতে হবে ৷ তিতুমীরের বংশধরদের পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে ৷ মসলন্দপুর তেতুলিয়া রোড পুনরায় তিতুমীরের নামে করতে হবে ৷ সার্বিকভাবে এলাকার মানোন্নয়নের দাবি আমরা জানাচ্ছি ৷"