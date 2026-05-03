ভোট গণনার আগে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কড়া নজরদারি, বন্ধ হল ভুটান ও বাংলাদেশের সীমান্ত
আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাণিজ্যিক গাড়ির চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ৷ কেবল পর্যটক ও জরুরি পরিষেবায় ছাড় ৷
Published : May 3, 2026 at 4:25 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 মে: সোমবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট গণনা ৷ যার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে বাংলার মসনদের ভাগ্য ৷ এই সময়ে রাজ্য তথা দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর নির্বাচন কমিশন ৷ তাই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকা তিনটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভোট গণনার 24 ঘণ্টা আগে বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ ভারতের সঙ্গে ভুটান ও বাংলাদেশ (একাংশ) সীমান্তগুলি সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, 3 মে রবিবার সকাল 6টা থেকে 5 মে মঙ্গলবার সকাল 6টা পর্যন্ত অর্থাৎ, 48 ঘণ্টার জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য পুরোপুরি বন্ধ থাকবে ৷ এই সময়ে কোনও গাড়ি ও তার চালক পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ও ভুটান যেতে বা ওই দুই দেশ থেকে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না ৷
তবে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে ৷ যেমন, স্বাস্থ্যের মতো জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ছাড় রয়েছে ৷ পাশাপাশি, যে সকল পর্যটক এই মুহূর্তে ভুটানে রয়েছেন, তাঁরা ভারতে আসতে পারবেন ৷ এমনকি যে সকল নাগরিক কর্মসূত্রে ভুটান বা বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তাঁরাও সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরতে পারবেন ৷ তবে, সেক্ষেত্রে বৈধ নথি দেখাতে হবে নাগরিকদের ৷
পাশাপাশি, ভুটান ও বাংলাদেশে ঘুরতে যাচ্ছেন এমন নাগরিকরা বৈঠক নথি দেখিয়ে ও তাঁদের সফরের তথ্য সীমান্তে জানিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতে যেতে পারবেন ৷ আর জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়িকে ছাড় দেওয়া হবে ৷ সেক্ষেত্রে সীমান্তে ভালোভাবে গাড়ির তল্লাশি নিয়ে ও কাগজপত্র খতিয়ে দেখে রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ ও বেরনোর অনুমতি দেওয়া হবে ৷
নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর সকাল থেকে বানারহাটের কালচিনি-ভুটান সীমান্তের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ বন্ধ রয়েছে জয়গাঁ-ভুটান সীমান্তও ৷ অন্যদিকে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ যদিও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের উপর প্রবেশে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে ৷
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সন্দীপকুমার ঘোষের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি পরিষেবা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লেনদেন ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-ভুটান সীমান্তে জারি থাকলেও, অন্যান্য সমস্ত যাতায়াত এই মুহূর্তে বন্ধ থাকবে ৷"
সীমান্ত বন্ধ থাকায় তার প্রভাব স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ওপর পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ মূলত জয়গাঁ ও কালচিনি সীমান্তে যাতায়াত বন্ধ থাকায় ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে ৷ কালচিনি সীমান্তের স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজেশ প্রধান বলেন, "সকাল থেকেই এলাকা প্রায় জনশূন্য ৷ দু'দিন গেট বন্ধ থাকলে ব্যবসার বড় ক্ষতি হবে ৷"