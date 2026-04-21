ভোটের দু’দিন আগেই বন্ধ হল ভারত-ভুটান গেট, প্রভাব পর্যটন ব্যবসায়

ভোটের দু’দিন আগেই বন্ধ হল ভারত-ভুটান গেট, প্রভাব পর্যটন ব্যবসায়
সোমবার বিকেল 5টা থেকেই জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে থাকা তিনটি গেটই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে৷
Published : April 21, 2026 at 4:15 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 21 এপ্রিল: আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিবারই নির্বাচনের দিন বন্ধ থাকে ভারত ও ভুটানের মধ্যে যোগাযোগ৷ ভোটের দিন বন্ধ করে রাখা হয় তিনটি ভারত-ভুটান গেট৷ এবার শুধু নির্বাচনের দিনই নয়, তার আগের দু’দিনও ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভুটান সরকার৷
সেই কারণে সোমবার (20 এপ্রিল) বিকেল 5টা থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে থাকা তিনটি ভারত-ভুটান গেট৷ এই নিয়ে ভুটান সরকারের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী আগামী বৃহস্পতিবার (23 এপ্রিল) সন্ধ্যা 6টার পর আবার ভারত-ভুটান গেট দিয়ে যাতায়াত শুরু হবে৷
আগামী বৃহস্পতিবারই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার নির্বাচন৷ সেদিন রাজ্যের 152টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে৷ এই আসনগুলির মধ্যেই রয়েছে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সবক’টি বিধানসভা আসন৷ তার দু’দিন আগে তিনটি ভারত-ভুটান গেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ভুটানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক৷
তারা যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি সংলগ্ন ভুটানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ — ফুন্টশোলিং, সামতসে ও লামোইজিংখা, সোমবার বিকেল 5টা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে৷ এই সময়ের মধ্যে দুই দেশের সাধারণ নাগরিক ও পর্যটকরা যাতায়াত করতে পারবেন না৷
সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের সময় সীমান্তে এই ধরনের কড়াকড়ি শুধুমাত্র ভোটগ্রহণের দিনেই দেখা যায়। তবে এবারের নির্বাচনে ভোটের দু’দিন আগে থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার নির্দিষ্ট কারণ ভুটান সরকার এখনও স্পষ্ট করেনি।
এদিকে, সীমান্ত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকের পক্ষ থেকেও পৃথক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যেখানে ভোটের দিন সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ জানান, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই ভারত ও ভুটান যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ভুটান সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রভাব সরাসরি পড়েছে এপারের পর্যটন ব্যবসায়৷ কারণ, ডুয়ার্সে যাঁরা বেড়াতে যান, তাঁদের অনেকের ট্যুর প্ল্যানারের মধ্য়ে ভুটান ভ্রমণও থাকে৷ আবার ভুটানে বেড়াতে যাওয়ার অন্যতম প্রবেশপথই এই তিনটি গেট৷ অনেকেই ডুয়ার্সের পর্যটনের ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ভুটান ভ্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন৷ তাই পর্যটকরা যদি ভুটান যেতে না-পারেন, তাহলে তার জেরে কিছুটা হলেও ক্ষতি হবে পর্যটন ব্যবসায়ীদের৷ তবে ভোটের কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাও জরুরি বলে মনে করেন অনেক ব্যবসায়ী৷ সেই কারণে ক্ষতি হলেও বিষয়টিতে তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন৷
পর্যটন ব্যবসায়ী রবি দাস বলেন, "নির্বাচনের প্রাক্কালে ভুটান সরকার সীমান্ত গেট সিল করে দিয়েছে, সেটা আমাদের মানতেই হবে। আমার 21 তারিখ পর্যটক নিয়ে ভুটানের ফুন্টশেলিং যাওয়ার কথা ছিল৷ তবে গেট সিল থাকায় প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছি৷ এখন জয়ন্তী-বক্সা ঘোরানোর প্রোগ্রাম করা হয়েছে।’’
আরেক পর্যটন ব্যবসায়ী কাঞ্চন রায় বলেন, "এটা পুরোপুরি আন্তর্জাতিক বিষয়। ভুটান সরকার তাদের নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত গেট বন্ধ করেছে, সেটা তাদের দেশের ব্যাপার। অন্যান্যবার ভোটের আগের দিন বন্ধ করে৷ এবার তিনদিন আগে বন্ধ হল৷ যাই হোক এটা তাদের বিষয়। তবে এটা যদি তিনদিন পরও বন্ধ থাকে, তাহলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে।’’