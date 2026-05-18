রাত নামলেই আতঙ্ক ! কাঁটাতারের বেড়া ঘিরে স্বস্তির আশায় সীমান্তের বাসিন্দারা
দিনের আলো মুছে গেলেই বদলে যায় ছবিটা । কেউ বিয়েবাড়ি থেকে ফিরতে পারেন না, নিজের জমিতে চাষ করতে গেলেও লাগে অনুমতি। অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : May 18, 2026 at 9:37 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 মে: দিনের পর দিন খোলা সীমান্ত । রাত বাড়লেই আতঙ্ক । কখনও অনুপ্রবেশ, কখনও গরুপাচার, আবার কখনও নিজের বাড়িতে ফিরতেও বিএসএফের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা । উত্তরবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের কাছে এটাই বহু বছরের বাস্তবতা । অবশেষে সেই সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপের আশ্বাস মিলল নতুন সরকারের তরফে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী 45 দিনের মধ্যে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করা হবে ।
প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত সামনে আসতেই খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে জলপাইগুড়ির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে । কারণ দীর্ঘদিন ধরেই জমিজট, জমির অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিস্তীর্ণ অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি । ফলে বহু এলাকাই এখনও খোলা সীমান্ত হিসেবে রয়ে গিয়েছে ।
বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের অধীনে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য 936.4 কিলোমিটার । এর মধ্যে স্থল সীমান্ত রয়েছে 879.074 কিলোমিটার এবং নদীনালা প্রায় 53 কিলোমিটার । এখনও প্রায় 100 কিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই । কোথাও নদী-খাল, কোথাও জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই কাজ আটকে ছিল বলে অভিযোগ ।
2015 সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট হওয়ার পরেও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী পাঁচটি গ্রামের বহু মানুষ এখনও জমির অধিকার পাননি । জমির বৈধ নথি না থাকায় তাঁরা সরকারি পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত । পাশাপাশি সেই জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় সীমান্তে বেড়া নির্মাণের কাজও এগোতে পারেনি । প্রশাসন সূত্রে খবর, বড়শশি, নাওতরি দেবত্তোর, পরানিগ্রাম এবং চিলাগাটি-সহ একাধিক এলাকায় এখন জমির অধিকার দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বেড়েছে । গরুপাচার থেকে শুরু করে চোরাচালান, নানা সমস্যায় অতিষ্ঠ সীমান্তবাসীরা । তাই তাঁদের একটাই দাবি, দ্রুত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হোক ।
সিংপাড়ার বাসিন্দা বিমল রায় বলেন, "নিজের জমিতে চাষ করতে গেলেও বিএসএফকে জানাতে হয়। পঞ্চায়েত থেকে কাগজ নিয়ে যেতে হয় । এত নিয়মের মধ্যে সাধারণ জীবনযাপনই কঠিন হয়ে পড়েছে । কাঁটাতারের বেড়া হলে অন্তত এই সমস্যাগুলো কমবে ।"
ক্ষুদিপাড়ার বাসিন্দা মিজানুর রহমানের কথায়, "আমাদের বাড়ি সীমান্তের ভিতরে । কাঁটাতারের গেট পেরিয়ে গ্রামে যেতে হয় । রাতে দেরি হলে আর ঢুকতে দেওয়া হয় না । বিয়েবাড়ি বা জরুরি পরিস্থিতিতেও সমস্যায় পড়তে হয় । আমরা চাই দ্রুত সমাধান হোক ।"
একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন সিপাইপাড়ার বাসিন্দা রজ্জাক আলিও । তিনি বলেন, "রাত 9টা-10টার পরে বাড়ি ফেরা যায় না । একবার বিয়েবাড়ি থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় বিএসএফ গেট বন্ধ করে দেয় । খোলা সীমান্তে সবসময় একটা আতঙ্ক কাজ করে ।"
স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জিত রবিদাসের দাবি, আগের সরকারের সময় জমি না দেওয়ার কারণেই সীমান্তে বেড়ার কাজ আটকে ছিল । তাঁর কথায়, "কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় সীমান্ত এলাকায় বহু সমস্যা হচ্ছিল । অনুপ্রবেশ, গরুপাচার সবই বাড়ছিল । এখন সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করছে, এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন ।"
বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী জানিয়েছেন, সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করছে । যাঁদের জমির অধিকার নেই, তাঁদের সেই অধিকার দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । অন্যদিকে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সন্দীপ কুমার ঘোষ বলেন, "45 দিনের মধ্যে জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্তরে কাজ চলছে । দক্ষিণ বেরুবাড়ির ফাইল ডিএলআরএসের কাছে পাঠানো হয়েছে ।"
দীর্ঘদিনের নিরাপত্তাহীনতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং সীমান্ত জীবনের দুর্ভোগ কাটিয়ে এবার নতুন আশায় বুক বাঁধছেন সীমান্তের মানুষ । তাঁদের আশা, কাঁটাতারের বেড়া শুধু সীমান্ত নয়, বদলে দেবে তাঁদের প্রতিদিনের জীবনও !