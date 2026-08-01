বরফ গলল নাথুলায় ! 6 বছর পর খুলল ভারত-চিন সীমান্তের ঐতিহাসিক বাণিজ্যপথ

বরফ গলল নাথুলায় ! 6 বছর পর খুলল ভারত-চিন সীমান্তের ঐতিহাসিক বাণিজ্যপথ
কোভিড ও সীমান্ত সংঘাতের দীর্ঘ অচলাবস্থার অবসান, নতুন আশায় সিকিম ! সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত দেখছেন কূটনীতিকরা ৷
Published : August 1, 2026 at 6:54 PM IST
গ্যাংটক, 1 অগস্ট: হিমালয়ের বুক চিরে একসময় যে পথ ধরে চলত প্রাচীন সিল্ক রুটের বাণিজ্য কাফেলা, শনিবার সেই পথেই ফিরল বাণিজ্যের চাকা । প্রায় ছ'বছর বন্ধ থাকার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ফের খুলে দেওয়া হল ভারত-চিন সীমান্তের ঐতিহাসিক নাথুলা পাস । কোভিড-19 অতিমারি এবং পূর্ব লাদাখে সীমান্ত উত্তেজনার জেরে 2020 সাল থেকে কার্যত স্তব্ধ হয়ে থাকা এই বাণিজ্যপথ পুনরায় চালু হওয়ায় শুধু সীমান্ত ব্যবসাই নয়, দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কেও নতুন ইতিবাচক বার্তা মিলল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল ।
শনিবার নাথুলা পাসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সীমান্ত বাণিজ্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সিকিমের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী টি টি ভুটিয়া । অনুষ্ঠানে ভারত ও চিন- উভয় দেশের প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । দীর্ঘ বিরতির পর আবার নির্ধারিত নিয়ম মেনে সীমান্তের দুই প্রান্তে অনুমোদিত পণ্যসামগ্রীর আদান-প্রদান শুরু হল ।
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 14 হাজার 200 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত নাথুলা শুধু একটি সীমান্ত গিরিপথ নয়, ভারত ও তিব্বতের হাজার বছরের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের জীবন্ত সাক্ষী । 1962 সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর এই পথ চার দশকেরও বেশি সময় বন্ধ ছিল । দীর্ঘ আলোচনার পর 2006 সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের জন্য ফের খুলে দেওয়া হয় নাথুলা । এরপর প্রতি বছর মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সীমান্ত বাণিজ্য চললেও 2020 সালে কোভিড অতিমারি এবং পরবর্তী সীমান্ত সংঘাতের কারণে আবার থমকে যায় সমস্ত কার্যক্রম ।
6 বছর পর সেই অচলাবস্থার অবসান ঘটল । সিকিম সরকারের বাণিজ্য দফতরের হিসাব অনুযায়ী, নাথুলা পাস চালু হওয়ায় অন্তত 500 জন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী সরাসরি উপকৃত হবেন । বাণিজ্য ও শিল্প সচিব কর্মা ডি ইউতসো জানিয়েছেন, সীমান্ত বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, কাস্টমস, অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি আগেই সম্পূর্ণ করা হয়েছিল ।
তবে এই লাভ শুধু ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না । সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবসা, গুদামজাতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, পর্যটন এবং পরিষেবা খাতের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে । দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে থাকা সীমান্ত অর্থনীতিতে ফের গতি আসবে বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নাথুলা পাসের গুরুত্ব কেবল অর্থনৈতিক নয়, কূটনৈতিকও। ভারত ও চিনের মধ্যে বর্তমানে নির্ধারিত সীমান্ত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির অন্যতম এই গিরিপথ দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সীমান্তে টানাপোড়েন, সামরিক উত্তেজনা এবং কূটনৈতিক অস্বস্তির আবহে এই বাণিজ্যপথ পুনরায় চালু হওয়াকে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলেই দেখছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা ।
তাঁদের মতে, সীমান্তে অস্ত্রের বদলে যদি বাণিজ্যের ট্রাক চলতে শুরু করে, তবে তা শুধু অর্থনীতির জন্য নয়, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষেও শুভ বার্তা । কারণ, সীমান্ত বাণিজ্য যত বাড়ে, দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরতাও তত গভীর হয় ।
6 বছর পর নাথুলার দরজা আবার খুলে যাওয়ায় তাই নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল শুধু একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্যপথ নয়, জেগে উঠল দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ারও এক নতুন আশা ।