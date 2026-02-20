ভারতে গুগলের ফুল-স্ট্যাক AI হাব তৈরির ঘোষণা পিচাইয়ের ! তুললেন IIT খড়গপুরের কথা

ভারতে গুগলের ফুল-স্ট্যাক AI হাব তৈরির ঘোষণা পিচাইয়ের ! তুললেন IIT খড়গপুরের কথা
বিশাখাপত্তনমে প্রাক্তনীর এইআই হাব তৈরির ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত আইআইটি খড়গপুর ৷ বিশাখাপত্তনম প্রসঙ্গে সুন্দর পিচাইয়ের বক্তব্যে উঠে এল IIT খড়গপুুর ৷
Published : February 20, 2026 at 4:45 PM IST
খড়গপুর, 20 ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে আয়োজিত এইআই ইমপ্যাক্ট সামিটে বড় ঘোষণা গুগল সিইও সুন্দর পিচাইয়ের ৷ বিশাখাপত্তনমে গুগলের ফুল-স্ট্যাক AI হাব তৈরি হবে বলে ঘোষণা করেছেন গুগল সিইও ৷ আর সেই প্রসঙ্গে পিচাই সুন্দররাজন জানিয়েছেন, প্রতিবারই এখানে এসে এক নতুন ভারতকে তিনি আবিষ্কার করেন ৷ আর এবারেও তার অন্যথা হয়নি বলে জানান তিনি ৷
আর প্রাক্তনী সুন্দর পিচাইয়ের এই ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত আইআই খড়গপুর কর্তৃপক্ষ ৷ এ নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তারা গর্বিত বোধ করছে বলে জানিয়েছে দেশের খ্যাতনামা এই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে গুগল ভারতে 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে ৷ আর সেই বিনিয়োগের অংশ হিসেবে দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট' থেকে বিশাখাপত্তনমে একটি AI হাব তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন সুন্দর পিচাই ৷ আর এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ভারতের উন্নতির প্রসঙ্গ ৷
সুন্দর পিচাই বলেন, "ভারতে ফিরতে পেরে খুব ভালো লাগছে ৷ প্রতিবার আমি এখানে এসে, পরিবর্তন ও উন্নয়নের গতি দেখে হতবাক হয়ে যাই ৷ আর আজকেও তার অন্যথা হচ্ছে না ৷ আমি যখন একজন পড়ুয়া ছিলাম, তখন চেন্নাই থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ধরে আইআইটি খড়গপুর যেতাম ৷ সেই সময় বিশাখাপত্তনমের উপর দিয়ে যেতে হতো ৷ আমার মনে আছে তখন বিশাখাপত্তনম উপকূলে অবস্থিত শান্ত একটা শহর ছিল ৷"
এরপরেই পিচাই বলেন, "আর এখন সেই শহরেই গুগল তার পূর্ণ সময়ের এআই হাব তৈরি করছে ৷ এটা গুগলের ভারতে বিনিয়োগ করতে চলা 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্পেরই অংশ ৷ আর এটা সম্পন্ন হলে, 1 গিগাওয়াট ডেটা সেন্টার হিসাবে পরিচিত হবে ৷ যা এশিয়ার বৃহত্তম ক্লাস্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ৷" তিনি জানিয়েছেন, এর ফলে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে কেবল নিয়ে যাওয়া হবে ৷ যা দুই দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতিতে সহায়ক হবে এবং এতে ভারতে কর্মসংস্থানেও অগ্রগতি হবে বলে জানিয়েছেন গুগল সিইও ৷
পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সামাজিক প্রভাবের উপর জোর দিয়ে পিচাই উল্লেখ করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কর্মক্ষেত্রকে নতুন আকার দেবে ৷ আর বেশকিছু ক্ষেত্রে কাজকে স্বয়ংক্রিয় করে তুলবে, কর্মীদের স্কিল বিকশিত করবে এবং সম্পূর্ণ নতুন একটি ভবিষ্যৎ তৈরি করবে গুগলের এই ফুল-স্ট্যাক AI হাব ৷