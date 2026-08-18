ভারতভুক্তির স্মরণে 18 অগস্ট ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন বালুরঘাট-বনগাঁয়

ভারতভুক্তির স্মরণে 18 অগস্ট ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন বালুরঘাট-বনগাঁয়
মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ও উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় স্বাধীনতা দিবস পালিত হল সাড়ম্বরে ৷
Published : August 18, 2026 at 8:10 PM IST
বালুরঘাট ও বনগাঁ, 18 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবস গত শনিবার দেশজুড়ে পালিত হয়েছে ৷ তার পর কেটে গিয়েছে আরও তিনদিন ৷ মঙ্গলবার আবার স্বাধীনতা দিবস পালিত হল পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলায় ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ও উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় সাড়ম্বরে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস ৷ কারণ, এই দুই এলাকাই 1947 সালের 18 অগস্ট ভারতভুক্ত হয়েছিল ৷
এদিন বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয় ৷ সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎকুমার রায়, বিজেপির জেলা সম্পাদক বাপি সরকার-সহ আরও অনেকে ৷
বেশ কয়েক বছর ধরে বিজেপির পক্ষ থেকে দিনটি পালিত হয় বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে ৷ এবারও তাই অনুষ্ঠানে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের আধিক্য ছিল ৷ অনুষ্ঠান শেষে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, বালুরঘাট 18 অগস্টকে বিশেষভাবে স্মরণ করে । 1947 সালে যখন দেশভাগ হয়েছিল, তখন বালুরঘাট-সহ পাশের জেলাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।
তিনি আরও জানান, এরপর তৎকালীন জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী-সহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় বালুরঘাট-সহ মালদা-মুর্শিদাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় । এই দিনটিকে স্মরণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি 2008 সাল থেকে প্রতিবছর 18 অগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসছে । আগামিদিনে এই দিনটিকে সরকারি ভাবে পালন করা সম্ভব হয় কি না, সেই বিষয়টি দেখা হবে ।
বালুরঘাটের ভারতভুক্তি নিয়ে প্রবীণ সাংবাদিক পীযূষকান্তি দেব জানান, দেশ স্বাধীনের সময় দক্ষিণ দিনাজপুর অর্থাৎ তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর-সহ মালদা-মুর্শিদাবাদ-নদিয়ার কিছু অংশ পাকিস্তানে থেকে যায় । এরপর সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৎকালীন ভারতের নেতৃত্ব জওহরলাল নেহরু-সহ সকলের সঙ্গে হিন্দু বসতি এই এলাকাগুলোকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কীভাবে, সেই নিয়ে আলোচনা করেন । তিনদিন পর অর্থাৎ 18 অগস্ট সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ময়দানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । এর পরেই দক্ষিণ দিনাজপুর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ।
জেলার ইতিহাসবিদ ড. সমিত ঘোষ জানান, বালুরঘাট-রানাঘাট-নদিয়া-মালদার কিছু অংশ - এই এলাকাগুলি দেশভাগের সময় নোশনাল এরিয়া হিসেবে দেখানো হয় । এই এলাকাগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এই নিয়ে সংশয় ছিল । এই বিষয়ে সীমান্ত কমিশন গঠন করা হয় । এর চারদিন পর বালুরঘাট-সহ এই এলাকাগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ।
বালুরঘাটের মতো বনগাঁ মহকুমা থেকে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে । স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্দোলনের জেরে তিনদিন পরে বনগাঁ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় । সেই ঐতিহাসিক দিনটি স্মরণ করে মঙ্গলবার আদালতে 'বনগাঁর স্বাধীনতা দিবস' পালিত হল । বনগাঁ মহকুমার আইনজীবীরা এই কর্মসূচি পালন করেছেন ।
সরকারি নথি থেকে জানা গিয়েছে, 1947 সালের 15 অগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও আন্তর্জাতিক সীমারেখা নির্ণয়ের সময় অবিভক্ত 24 পরগনা, নদিয়া মুর্শিদাবাদ ও অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের বেশ কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায় । 24 পরগনার বনগাঁ মহকুমার প্রায় পুরোটাই পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । বাসিন্দারা তখন আন্দোলন শুরু করেন । সেই আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত বনগাঁ মহকুমাকে ভারতের অংশ হিসেবে আবার স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।
18 অগস্ট বনগাঁ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘটনাকে বাসিন্দারা 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে মনে করেন । ওই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে 2007 সাল থেকে বনগাঁ মহকুমা আদালত চত্বরে প্রত্যেক বছর আলাদা করে 'স্বাধীনতা দিবস' পালিত হয় । সরকারি অনুমোদন না মেলায় 'স্বাধীনতা দিবস' শব্দবন্ধের পরিবর্তে বনগাঁর ভারতভুক্তি দিবস হিসেবে অনেকে মনে করেন ।
বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবী সংগঠনের সম্পাদক সমীর দাস বলেন, ‘‘1947 সালের 15 অগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল । সেদিন বনগাঁ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অংশ । আপামর বাসিন্দাদের আন্দোলনের জেরে সরকার আবার বনগাঁকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় । ওই বছর 18 অগস্ট বনগাঁ ট্রেজারি ও বনগাঁ হাইস্কুলে নতুন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল । সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সম্মান জানিয়ে প্রত্যেক বছর আমরা মহকুমা আদালত চত্বরে বনগাঁর স্বাধীনতা দিবস পালন করছি । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আজও তা করলাম ।’’
'স্বাধীনতা দিবস' পালন উপলক্ষে আদালত চত্বরে বেদি নির্মাণ করা হয়েছিল । প্রবীণ এক আইনজীবী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । স্বাধীনতার শহিদ বেদিতে আইনজীবীরা মাল্যদান করেছেন । আইনজীবীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও ওই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন ।