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ভারতভুক্তির স্মরণে 18 অগস্ট ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন বালুরঘাট-বনগাঁয়

মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ও উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় স্বাধীনতা দিবস পালিত হল সাড়ম্বরে ৷

Independence Day 2026
‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন বালুরঘাট-বনগাঁয় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 8:10 PM IST

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বালুরঘাট ও বনগাঁ, 18 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবস গত শনিবার দেশজুড়ে পালিত হয়েছে ৷ তার পর কেটে গিয়েছে আরও তিনদিন ৷ মঙ্গলবার আবার স্বাধীনতা দিবস পালিত হল পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলায় ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ও উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় সাড়ম্বরে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস ৷ কারণ, এই দুই এলাকাই 1947 সালের 18 অগস্ট ভারতভুক্ত হয়েছিল ৷

এদিন বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয় ৷ সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎকুমার রায়, বিজেপির জেলা সম্পাদক বাপি সরকার-সহ আরও অনেকে ৷

Independence Day 2026
দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার৷ (নিজস্ব ছবি)

বেশ কয়েক বছর ধরে বিজেপির পক্ষ থেকে দিনটি পালিত হয় বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে ৷ এবারও তাই অনুষ্ঠানে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের আধিক্য ছিল ৷ অনুষ্ঠান শেষে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, বালুরঘাট 18 অগস্টকে বিশেষভাবে স্মরণ করে । 1947 সালে যখন দেশভাগ হয়েছিল, তখন বালুরঘাট-সহ পাশের জেলাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

Independence Day 2026
দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও জানান, এরপর তৎকালীন জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী-সহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় বালুরঘাট-সহ মালদা-মুর্শিদাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় । এই দিনটিকে স্মরণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি 2008 সাল থেকে প্রতিবছর 18 অগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসছে । আগামিদিনে এই দিনটিকে সরকারি ভাবে পালন করা সম্ভব হয় কি না, সেই বিষয়টি দেখা হবে ।

Independence Day 2026
দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার৷ (নিজস্ব ছবি)

বালুরঘাটের ভারতভুক্তি নিয়ে প্রবীণ সাংবাদিক পীযূষকান্তি দেব জানান, দেশ স্বাধীনের সময় দক্ষিণ দিনাজপুর অর্থাৎ তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর-সহ মালদা-মুর্শিদাবাদ-নদিয়ার কিছু অংশ পাকিস্তানে থেকে যায় । এরপর সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৎকালীন ভারতের নেতৃত্ব জওহরলাল নেহরু-সহ সকলের সঙ্গে হিন্দু বসতি এই এলাকাগুলোকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কীভাবে, সেই নিয়ে আলোচনা করেন । তিনদিন পর অর্থাৎ 18 অগস্ট সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ময়দানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । এর পরেই দক্ষিণ দিনাজপুর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ।

Independence Day 2026
দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার৷ (নিজস্ব ছবি)

জেলার ইতিহাসবিদ ড. সমিত ঘোষ জানান, বালুরঘাট-রানাঘাট-নদিয়া-মালদার কিছু অংশ - এই এলাকাগুলি দেশভাগের সময় নোশনাল এরিয়া হিসেবে দেখানো হয় । এই এলাকাগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এই নিয়ে সংশয় ছিল । এই বিষয়ে সীমান্ত কমিশন গঠন করা হয় । এর চারদিন পর বালুরঘাট-সহ এই এলাকাগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ।

বালুরঘাটের মতো বনগাঁ মহকুমা থেকে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে । স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্দোলনের জেরে তিনদিন পরে বনগাঁ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় । সেই ঐতিহাসিক দিনটি স্মরণ করে মঙ্গলবার আদালতে 'বনগাঁর স্বাধীনতা দিবস' পালিত হল । বনগাঁ মহকুমার আইনজীবীরা এই কর্মসূচি পালন করেছেন ।

Independence Day 2026
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন (নিজস্ব ছবি)

সরকারি নথি থেকে জানা গিয়েছে, 1947 সালের 15 অগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও আন্তর্জাতিক সীমারেখা নির্ণয়ের সময় অবিভক্ত 24 পরগনা, নদিয়া মুর্শিদাবাদ ও অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের বেশ কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায় । 24 পরগনার বনগাঁ মহকুমার প্রায় পুরোটাই পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । বাসিন্দারা তখন আন্দোলন শুরু করেন । সেই আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত বনগাঁ মহকুমাকে ভারতের অংশ হিসেবে আবার স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।

Independence Day 2026
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন (নিজস্ব ছবি)

18 অগস্ট বনগাঁ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘটনাকে বাসিন্দারা 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে মনে করেন । ওই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে 2007 সাল থেকে বনগাঁ মহকুমা আদালত চত্বরে প্রত্যেক বছর আলাদা করে 'স্বাধীনতা দিবস' পালিত হয় । সরকারি অনুমোদন না মেলায় 'স্বাধীনতা দিবস' শব্দবন্ধের পরিবর্তে বনগাঁর ভারতভুক্তি দিবস হিসেবে অনেকে মনে করেন ।

Independence Day 2026
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন (নিজস্ব ছবি)

বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবী সংগঠনের সম্পাদক সমীর দাস বলেন, ‘‘1947 সালের 15 অগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল । সেদিন বনগাঁ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অংশ । আপামর বাসিন্দাদের আন্দোলনের জেরে সরকার আবার বনগাঁকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় । ওই বছর 18 অগস্ট বনগাঁ ট্রেজারি ও বনগাঁ হাইস্কুলে নতুন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল । সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সম্মান জানিয়ে প্রত্যেক বছর আমরা মহকুমা আদালত চত্বরে বনগাঁর স্বাধীনতা দিবস পালন করছি । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আজও তা করলাম ।’’

Independence Day 2026
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন (নিজস্ব ছবি)

'স্বাধীনতা দিবস' পালন উপলক্ষে আদালত চত্বরে বেদি নির্মাণ করা হয়েছিল । প্রবীণ এক আইনজীবী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । স্বাধীনতার শহিদ বেদিতে আইনজীবীরা মাল্যদান করেছেন । আইনজীবীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও ওই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন ।

Independence Day 2026
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন (নিজস্ব ছবি)

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TAGGED:

স্বাধীনতা দিবস
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