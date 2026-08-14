কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা...স্বাধীনতা সংগ্রামী-সাংবাদিক হয়েও উপেক্ষিত চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ

কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা...স্বাধীনতা সংগ্রামী-সাংবাদিক হয়েও উপেক্ষিত চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ
কালাপানি থেকে ফিরে সাংবাদিক-লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পান ৷ শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভায় যুক্ত হন ৷ তবু উপেক্ষিত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : August 14, 2026 at 5:35 PM IST
চন্দননগর, 14 অগস্ট: 1947 সালের 15 অগস্ট। প্রায় 200 বছরের সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিয়ে স্বাধীন হয় ভারত। নাগরিকরা পান স্বাধীনতার স্বাদ। স্বাধীনতা লাভের নেপথ্যে রয়েছে অসংখ্য ভারতবাসীর রক্ত, ঘাম এবং চোখের জল।
মহাত্মা গান্ধি, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর মতো অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এই দেশমাতৃকার জন্য। তেমনই একজন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষের মতো সরাসরি নাম জড়িয়ে ছিল চন্দননগরের বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একসময় যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন । স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে আন্দামান সেলুয়ার জেলে কারাবন্দি ছিলেন। ছাড়া পাওয়ার পর আবারও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লেখার জন্য জেল খাটতে হয়েছিল তাঁকে। আজীবন বসুমতি কাগজের সম্পাদনা করেছেন। একাধিক বইও লিখেছেন । পরবর্তী সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক সভাপতি হন।
আবক্ষমূর্তি ও বিপ্লবী পার্ক তৈরি হোক চন্দননগরে
পরিবারের অবহেলায় তাঁর ঘর ভেঙে গিয়েছে। চন্দননগর গোন্দলপাড়ার বাড়ির সামনে একটি রাস্তা ছাড়া কোনও কিছুই নেই তাঁর জন্মভূমিতে। আজও তিনি অবহেলিত 'বিপ্লব তীর্থ' চন্দননগরে। আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে পরিবার চায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে আবক্ষমূর্তি ও বিপ্লবী পার্ক তৈরি হোক এই শহরে।
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ চলা
শিক্ষকতা জীবন ছেড়ে বঙ্গভঙ্গের সময় সশস্ত্র আন্দোলন জড়িয়ে পড়েছিলেন বিপ্লবী উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, মাখনলাল ঘোষাল-সহ বহু বিপ্লবীর মূর্তি ও নামঙ্কিত স্কুল রয়েছে। কিন্তু, বিপ্লবের আগুনের মশাল জ্বালিয়ে রাখতে যে বিপ্লবী এগিয়ে গিয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর ও দেশসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন, সেই উপেন্দ্রনাথ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছেন। তাঁকে আজ ভুলতে বসেছে সাধারণ মানুষ, এমনকী সরকারও। আর তাতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তাঁর পরিবারের বংশধররা।
লেখক উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
1921 সালে আন্দামান থেকে ফিরে আসেন উপেন্দ্রনাথ। কলকাতার সাউথ সিঁথিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর তিন ছেলে ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে লেখালিখিতে। লিখেছেন একাধিক বই। তাঁর লেখার প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বসুমতি কাগজে সম্পাদক থাকা অবস্থায় 1950 সালে তাঁর মৃত্যু হয়।
পরিবার কী চায় ?
- উপেন্দ্রনাথের নাতি তপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "1922 সালে নির্বাসিতের আত্মকথা নামে একটি বই রচনা করেন উপেন্দ্রনাথ। কারাজীবনের উপর বই লিখে বিখ্যাত হন। সৈয়দ মুস্তাফা আলীর কাছে রবীন্দ্রনাথ সুখ্যাতি করেছিলেন উপেন্দ্রনাথের। তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনীতি করেছিলেন। 1923 সালে যখন কলকাতা কর্পোরেশনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু মেয়র হন, সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশনে কর্মরত হন উপেন্দ্রনাথ। বিপ্লবীর আদিবাড়ি চন্দননগরে। সারা জীবন তিনি দেশের জন্য কাজ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর নামে রয়েছে একটি মাত্র ছোট রাস্তা ৷ স্মৃতি বলতে আর কিছুই নেই। নতুন সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, উপেন্দ্রনাথের জন্মস্থানে তাঁর স্মৃতিতে মিউজিয়াম করা হোক।"
- চন্দননগরে থাকা উপেন্দ্রনাথের আরেক এক নাতি প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দাদু আন্দামানে বন্দি দশা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হন ৷ 1921 সালে ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্য ফের কারাবন্দি হন। আমার সেজো দাদুর প্ররোচনায় চন্দননগরের বাড়ি মেজো দাদুকে (উপেন্দ্রনাথ) ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু বড়দাদু দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মেজো দাদুর পরিবারকে দেখা শোনা করতেন। পরিবার সূত্রে শোনা, বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ জেলের মধ্যে এক সেপাইকে জলের বদলে মূত্র খাওয়ানোর অপরাধে গারদের মধ্যে হ্যান্ডকাপ পরা অবস্থায় হাত দিয়ে আঘাত করেন।"
- নাতি বলছেন, "চার্লস ডেগারেট ডাইরি থেকে আমরা জানতে পারি আন্দামানে বন্দি থাকা অবস্থায় উপেন্দ্রনাথের বিপ্লব চেতনা জাগ্রত হয়। দেশ ভাগের সময় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কাজ করেন দাদু। চন্দননগর তথা দেশের গর্ব উপেন্দ্রনাথ। সেই অনুযায়ী বিপ্লবীর প্রাপ্য সম্মান পাননি। অন্য বিপ্লবীর মূর্তি বা স্মারক থাকলেও স্বাধীনতার এত বছর পরও তাঁর কোনও মূর্তি বা স্মারক নেই চন্দননগরে। তাঁর সারা জীবনের আত্মবলিদানে সেই সম্মান নেই ৷ পরিবারের তরফে আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে।" তাঁকে নিয়ে সরকারকে চিন্তা ভাবনার আবেদন করেছেন নাতি।
- প্রদীপ আরও বলেন, "ভদ্রেশ্বর তেলিনিপাড়া স্কুলে শিক্ষকতাকালীন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন ওই স্কুলের শিক্ষক ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যুগান্তরে প্রতি আকৃষ্ট হন বিপ্লবী। সেই সময় থেকে যুগান্তর পত্রিকায় জায়গা করে নিয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। তাঁদের জন্য তেলিনিপাড়া হাইস্কুলে কোনও কিছুই ছিল না। 2002 সালে প্রাক্তনীদের চেষ্টায় স্কুলে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ও ঋষিকেশ কাঞ্জিলালের নামে ফলক লাগানো হয়। ছাত্ররা অবগত নয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামী দুই বিপ্লবী এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।"
ইতিহাসবিদের বক্তব্য
প্রাক্তন ছাত্র ও আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ শক্তিপদ ভট্টাচার্য বলেন, "তেলিনিপাড়া স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমরা জানতে পারি এই মহান বিপ্লবী আমাদের স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে স্বাধীনতার 80তম দিবসে এসেও তাঁকে নিয়ে চন্দননগরে ও ভদ্রেশ্বরে কিছু করা হয়নি। তাঁদের জন্য বিপ্লবী পার্ক করা হয়নি। এমনটা যদি করা হয়, তাহলে তাঁদের ইতিহাস ও এই বিপ্লবীকে সম্মান জানানো হবে।"
একনজরে বিপ্লবীর জন্ম থেকে মৃত্যু
- জন্মস্থান- চন্দননগর গোন্দলপাড়া (1879 সাল)
- মৃত্যু- 1950 সাল
- কর্মস্থান ও বাড়ি- কলকাতা সাউথ সিঁথি রোড
- শিক্ষা- চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ থেকে এফএ পাশ করেন ৷ সেই সময় বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায়ের সানিধ্যে আসেন ৷ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান ৷ অসুস্থতার জন্য দু'বছর পড়ে বাড়ি ফিরে আসেন ৷
কর্মজীবন-
- প্রথমে পরিব্রাজক হয়ে সারা দেশ ঘোরেন
- 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি যুগান্তর ও বন্দে মাতরম পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন
- 1908 সালের 2 মে আলিপুর বোমা মামলায় মানিকতলা গার্ডেন হাউস থেকে গ্রেফতার হন উপেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, কানাইলাল দত্ত-সহ একাধিক বিপ্লবী
- আলিপুর বোমা মামলা মোট 40 জন গ্রেফতার হয়েছিল
- আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়
- আন্দামান সেলুলার জেলে 12 বছর কারাবন্দি ছিলেন
- জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নারায়ণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন
- 1926 সালে ফরোয়ার্ড, লিবার্টি, অমৃতবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন
- বসুমতি পত্রিকার আজীবন সম্পাদক ছিলেন
- আলিপুর বোমা মামলায় বিপ্লবীরা আন্দামানে বন্দি থাকাকালীন ব্রিটিশ পুলিশের ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসার চার্লস টেগার্ট গিয়েছিলেন
- চার্লস ডেগার্ডের ডাইরিতে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন, তিনি একজন দেশপ্রেমিক এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পুনরুত্থান সম্পর্কিত বহু চিন্তাভাবনা তাঁর মাথা ছিল
- জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি হিন্দু মহাসভা-র সঙ্গে যুক্ত হন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন ।
নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশি, পথের সন্ধানে, অনন্তা নন্দের পত্র, স্বাধীন মানুষ, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিরম্বনা ও ভবঘুরের চিঠি নামের বই লিখেছেন ৷