টুলু মণ্ডলের বয়ানে বিস্তর অসঙ্গতি, ফের তলব করতে পারে সিআইডি
Tulu Mondal statement: সম্প্রতি সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়ে টুলু যে সমস্ত ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে তদন্তকারীদের হাতে আসা তথ্যপ্রমাণের প্রচুর অমিল ।
Published : November 24, 2026 at 6:41 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: বীরভূমে অবৈধ পাথর খাদান ও কারবারের তদন্তে নেমে এবার নয়া জটিলতার মুখে রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা । সূত্রের খবর, এই মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র টুলু মণ্ডল তদন্তকারীদের সঙ্গে ঠিকমতো সহযোগিতা করছেন না । সম্প্রতি সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়ে তিনি যে সমস্ত ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে তদন্তকারীদের হাতে আসা তথ্যপ্রমাণের বিস্তর অমিল পাওয়া গিয়েছে । এই অসঙ্গতিকে ঘিরেই তদন্তে নতুন করে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ।
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের পাথর শিল্পাঞ্চলে বেআইনি খনন, পাচার এবং আর্থিক লেনদেনের শিকড় খুঁজতে টুলু মণ্ডলকে জেরা করা হয়েছিল । গোয়েন্দাদের আশা ছিল, তাঁর বয়ান থেকে এই চক্রের মূল মাথাদের সন্ধান মিলবে । কিন্তু অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় টুলু মণ্ডল একাধিক প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ।
বিশেষ করে, এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকা যে সব প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের নাম তিনি সিআইডি আধিকারিকদের জানিয়েছেন, তা গোয়েন্দাদের নিজস্ব তদন্তে উঠে আসা নামের তালিকার সঙ্গে মিলছে না । গোয়েন্দাদের অনুমান, প্রকৃত রাঘব বোয়ালদের আড়াল করতেই তিনি পরিকল্পিতভাবে অন্য কিছু নামের উল্লেখ করেছেন । তবে এর নেপথ্যে অন্য কোনও সমীকরণ রয়েছে—তা নিয়েও কাটাছেঁড়া চলছে ।
সিআইডি-র এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, বয়ানের এই অসঙ্গতিগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । টুলু মণ্ডলের দেওয়া নামের তালিকা এবং আগে থেকে সংগ্রহ করা নথিপত্র ও কল রেকর্ড মিলিয়ে দেখার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে । তদন্তের স্বার্থে এবং তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে খুব শীঘ্রই টুলু মণ্ডলকে ফের ভবানীভবনে বা সিআইডি-র ক্যাম্প অফিসে তলব করা হতে পারে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিআইডি-র এক আধিকারিক বলেন, "তদন্তের জন্য তাকে আবার ডাকা হতেই পারে"। সবমিলিয়ে, টুলু মণ্ডলের অসহযোগিতার জেরে বীরভূমের পাথর কাণ্ডের তদন্ত এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ।
গত শুক্রবার ভবানী ভবনে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত পাথর 'মাফিয়া' টুলু মণ্ডলকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি-র বিশেষ দল ৷ তারপর শনিবার সকাল থেকেই তদন্তের পরবর্তী ধাপ শুরু করেন তদন্তকারীরা ৷ টুলু মণ্ডলের কাছ থেকে পাওয়া সব তথ্য এবং তাঁর জমা দেওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখেই বিশেষ তদন্তকারী দলের আধিকারিকদের নজরে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে ৷