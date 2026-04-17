ভোটমুখে প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়ি আয়কর হানা, বাইরে বিক্ষোভ তৃণমূলের

ভোটমুখে প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়ি আয়কর হানা, বাইরে বিক্ষোভ তৃণমূলের
নির্বাচন শিয়রে আসতেই বাংলায় সক্রিয় কেন্দ্রের একাধিক তদন্তকারী সংস্থা ৷ এবার রাসবিহারী কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়ি তল্লাশি আয়কর বিভাগের ৷
Published : April 17, 2026 at 9:47 AM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: ইডির তলবের পর এবার আয়কর তল্লাশি তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারের বাড়িতে ৷ শুক্র সকালে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর দুই বাড়ি ও একটি নির্বাচনী কার্যালয়ে হানা দেয় আয়কর বিভাগ ৷
আয়কর দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর দেবাশিস কুমারের বাড়ি-সহ তাঁর সঙ্গে যুক্ত দু'টি ঠিকানায় শুক্রবার তল্লাশি অভিযান চলছে ৷ সকাল 6টা নাগাদ মনোহরপুকুর রোডে তাঁর বাসভবন এবং তাঁর নির্বাচনী কার্যালয়ে একই সময়ে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে । জানা গিয়েছে, বিধায়ক বাড়িতেই রয়েছেন ৷
এই তল্লাশি অভিযানের জেরে দেবাশিসের বাসভবনের বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ তৃণমূল কর্মীরা কেন্দ্রের বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন ।
কী কারণে দেবাশিসের বাড়িতে শুক্রবার আয়কর দফতর হানা দিয়েছে, তা প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট নয় । তবে সম্প্রতি অপর এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একাধিক বার তলব করেছে রাসবিহারীর বিদায়ী বিধায়ককে । গত 1, 3 এবং 9 এপ্রিল সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় এবং তিনি ওই কেন্দ্রীয় সংস্থার দফতরে হাজিরাও দিয়েছিলেন ।
ইডির তরফে জানা গিয়েছিল, একাধিক ব্যবসায়িক সংস্থার আর্থিক লেনদেন ও জমি সংক্রান্ত অনিয়মের সূত্র ধরেই উঠে আসে তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমারের নাম । অভিযোগ, এক ব্যবসায়ী বেআইনি জমির মালিকানাকে আইনি প্রক্রিয়ায় মসৃণ করতে দেবাশিস কুমারের সহায়তা চেয়েছিলেন । সেই সূত্রেই জমি সংক্রান্ত এই লেনদেনে তৃণমূল বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে তদন্তকারীদের মধ্যে । আর আজ সকাল থেকে তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে শুরু হয় আয়কর দফতরের তল্লাশি ।