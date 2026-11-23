ফেলে দেওয়া ফুল থেকে ধূপকাঠি ও আবির, আসানসোল পুরনিগমের উদ্যোগে বসলো মেশিন
Incense Sticks and Abir from Discarded Flowers: আসানসোল পুরনিগমের 7 নম্বর বরোতে শুরু হচ্ছে পাইলট প্রজেক্ট ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 23, 2026 at 9:15 PM IST
আসানসোল, 23 নভেম্বর: মন্দির ও অন্যান্য অনেক জায়গায় পুজো বা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ফুল ফেলে দেওয়া হয় ৷ সেই ফুল সংগ্রহ করে তার থেকে সুগন্ধী ধূপকাঠি ও আবির তৈরি করা হয় ৷ এবার সেই একই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আসানসোল পুরনিগমের তরফে ৷ ফেলে দেওয়া ফুল সংগ্রহ করে, তার থেকে ধূপকাঠি ও আবির তৈরি করার বিশেষ মেশিন বসানো হয়েছে ৷ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সেখান খুব শীঘ্রই শুরু হবে উৎপাদন ৷
ইতিমধ্যেই আসানসোল পুরনিগমের 7 নম্বর বরো অফিসে পুনর্নবিকরণের মেশিন পৌঁছে গিয়েছে ৷ পরীক্ষামূলকভাবে ফুল থেকে ধূপকাঠি ও আবির তৈরির কাজও শুরু হয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
রাজ্যের বিভিন্ন বড় মন্দিরে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ফুল পুজোর কাজে ব্যবহার হয় ৷ দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠ, নৈহাটির বড়মা-সহ একাধিক মন্দিরে পুজো শেষে সেই ফুলের বড় অংশই বর্জ্য হিসেবে জমা হয় ৷ অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি নদী, জলাশয় কিংবা অন্যত্র ফেলে দেওয়া হয় ৷ কোথাও আবার মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু ফুলের এই বিপুল বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না-হলে তা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ৷
পরিবেশ কর্মীদের মতে নদী ও জলাশয়ে ফুল ফেলার ফলে জৈব পদার্থ পচে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমতে পারে ৷ এর ফলে জলজ প্রাণীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে ৷ ফুলের সঙ্গে মিশে থাকা প্লাস্টিকের মালা, সুতো, পলিথিন, রং ও অন্যান্য উপকরণ থেকেও জলদূষণ হতে পারে ৷ অন্যদিকে, স্তূপ করে রাখা ফুল পচে দুর্গন্ধ, মাছি-মশার উপদ্রব এবং অনিয়ন্ত্রিত জৈব বর্জ্যের সমস্যা তৈরি করে ৷ তাই এই ফুলকে সরাসরি ফেলে না-দিয়ে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷
তবে শুধু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নয়, এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলা ৷ আসানসোল পুরনিগমের অধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ইতিমধ্যেই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ ফুল সংগ্রহ থেকে শুরু করে, প্রক্রিয়াকরণ এবং ধূপকাঠি ও ভেষজ আবির তৈরির পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে তাঁদের ৷ প্রকল্পটি নিয়মিত চালু হলে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির মাধ্যমে মহিলাদের সামনে অতিরিক্ত আয়ের একটি নতুন সুযোগ তৈরি হবে ৷
মন্ত্রী বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন বড় মন্দির থেকে পুজোর পর বাতিল হওয়া ফুল সংগ্রহ করে বিশেষ পদ্ধতিতে তা থেকে ধূপকাঠি এবং ভেষজ আবির তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ আসানসোলে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে এই কাজ শুরু হচ্ছে ৷ প্রকল্পটি সফল হলে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠ, নৈহাটির বড়মা-সহ রাজ্যের অন্যান্য বড় মন্দির এলাকাতেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এর ফলে একদিকে যেমন ফুলের বর্জ্য থেকে পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও নতুন কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ পাবেন ৷"
প্রসঙ্গত, গত 6 মাসে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে একাধিক নতুন ভাবনা রয়েছে ৷ বৃহন্নলাদের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে যুক্ত করা, পথকুকুর ও পাখিদের জন্য খাবারের নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি, শহরের বিভিন্ন পার্কের সৌন্দর্যায়ন এবং নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের মতো একাধিক উদ্যোগের ভাবনা ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে ৷ সেই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এবার মন্দিরের ফুলের বর্জ্যকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীতে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷
আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্র বলেছেন, "7 নম্বর বরো অফিসে ইতিমধ্যেই মেশিন বসানো হয়েছে ৷ কীভাবে ধূপকাঠি ও আবির তৈরি হবে, তা নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে ৷ খুব শীঘ্রই মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন ৷ প্রাথমিকভাবে 7 নম্বর বরোতে কাজ শুরু হলেও আগামী দিনে পুরনিগমের অন্যান্য বরোতেও এই প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷"