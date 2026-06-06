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শুরু সামার ফেস্টিভ্যাল 2026, উৎসবের আকর্ষণ 'ধ্রুমা' চলচ্চিত্র উৎসবও

পাহাড় থেকে সমতল, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সামার ফেস্টিভ্যাল ও দ্বিতীয় 'ধ্রুমা' চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হচ্ছে আজ থেকে ৷

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের হাত ধরে শুরু হল বহু প্রতীক্ষিত 'সামার ফেস্টিভ্যাল 2026' (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 2:50 PM IST

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কার্শিয়াং, 6 জুন: ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের হাত ধরে শুরু হল বহু প্রতীক্ষিত 'সামার ফেস্টিভ্যাল 2026'। আজ, 6 জুন থেকে আগামী 14 জুন পর্যন্ত শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকায় এই উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়বে। এই বছর উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছে দ্বিতীয় 'ধ্রুমা' (Darjeeling Himalayan Railway Universal Motion Arts) চলচ্চিত্র উৎসব।

ঐতিহাসিক এই রেলকে কেন্দ্র করে পর্যটন উন্নয়ন, আঞ্চলিক শিল্পকলা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। এই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কেবল একটি পরিবহণ ব্যবস্থা নয়, এটি আমাদের জীবন্ত ঐতিহ্য। এই সামার ফেস্টিভ্যাল এবং বিশেষ করে 'ধ্রুমা' চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক শিল্পকলাকে মিলিয়ে দিতে চাইছি। আমাদের লক্ষ্য হল, পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের উন্নয়নের অংশীদার করা এবং এক অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা।"

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ইটিভি ভারত)

এক নজরে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত

সামার ফেস্টিভ্যাল ও ধ্রুমা চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে 9 দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ। উৎসবের বিস্তারিত সূচি নীচে দেওয়া হল...

  • আজ 6 তারিখ (উদ্বোধনী দিন)- উৎসবের সূচনা হচ্ছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন অতিথিদের জন্য আয়োজিত একটি 'হেরিটেজ রাইড' দিয়ে, যা শিলিগুড়ি থেকে গয়াবাড়ি পর্যন্ত চলবে।
  • 7 জুন- পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে অনুষ্ঠিত হবে রোমাঞ্চকর 'ধ্রুমা সাইকেল ম্যারাথন', যা কার্শিয়াং থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।
  • 8 জুন- দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত হবে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এটি কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ সিএসআর (CSR) উদ্যোগ।
  • 10 জুন- তিনধারিয়া স্টেশনে স্থানীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে অনুষ্ঠিত হবে 'স্টেশন মহোৎসব'।
  • 12 জুন- উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ 'ধ্রুমা চলচ্চিত্র উৎসব'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। সকালে শিলিগুড়িতে উদ্বোধনের পর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হবে কার্শিয়াংয়ে।
  • 13 জুন- কার্শিয়াংয়ে চলবে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, প্যানেল আলোচনা এবং স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
  • 14 জুন (সমাপনী)- উৎসবের শেষ দিনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্দা নামবে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনের।

শিল্প ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের মতে, এই উৎসব শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং শিল্প ঐতিহ্যের সাথে সমসাময়িক ভিজ্যুয়াল আর্টের এক সেতুবন্ধন। দ্বিতীয় ‘ধ্রুমা’ চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাঁদের সৃজনশীল কাজ প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভ্রমণ এবং পাহাড়ি জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উৎসবকে ঘিরে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এই ন'দিনব্যাপী উৎসব উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। উৎসবে অংশগ্রহণকারী সকল পর্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

TAGGED:

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে
DHRUMA FILM FESTIVAL
SUMMER FESTIVAL
ধ্রুমা চলচ্চিত্র উৎসব
DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY

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