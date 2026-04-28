শেষ দফায় বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপেও ভোটকর্মীদের মনে মিশ্র উদ্বেগ

শেষ দফায় বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপেও ভোটকর্মীদের মনে মিশ্র উদ্বেগ
ডিসিআরসি থেকে ইভিএম-সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বুথের পথে ভোটকর্মীরা৷
Published : April 28, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামিকাল, বুধবার। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা, তারপরেই ইভিএমে বন্দি হবে রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। ইতিমধ্যেই শেষ দফার ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ডিসিআরসি বা ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার অ্যান্ড রিসিট সেন্টারগুলি থেকে নিজেদের নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রের অভিমুখে রওনা দিতে শুরু করেছেন ভোটকর্মীরা।
ভোটের ডিউটিতে যোগ দেওয়া এই সমস্ত সরকারি কর্মীদের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে গুরুদায়িত্ব পালনের একাগ্রতা, তেমনই অন্যদিকে তাঁদের মনে বাসা বেঁধেছে এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। কারও মনে রয়েছে কিছুটা চাপা উদ্বেগ ও আতঙ্ক, আবার কেউ কেউ সমস্ত ভয়ভীতি দূরে সরিয়ে রেখে ভোটকেন্দ্রের দিকে পা বাড়াচ্ছেন।
রাজ্যের বিভিন্ন ডিসিআরসি কেন্দ্রগুলির ছবিটা এদিন সকাল থেকেই বেশ তৎপর। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর 24 পরগনার সোদপুরের এপিসি কলেজ সংলগ্ন ডিসিআরসি সেন্টারের কথাই ধরা যাক। সকাল সকাল সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল ইটিভি ভারতের ক্যামেরা। দেখা গেল সেখান থেকে মূলত 110 নম্বর উত্তর দমদম এবং 109 নম্বর খড়দা বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ভোটকর্মীদের ইভিএম, ভিভিপ্যাট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। সকাল থেকেই সেখানে ভোটকর্মীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো।
তবে অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের ব্যবস্থাপনা যে অনেকটাই উন্নত ও সুশৃঙ্খল, তা একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন প্রায় সকলেই। পর্যাপ্ত পানীয় জল, ওআরএস ও ছায়ায় বসার জায়গা থেকে শুরু করে সামগ্রী বুঝিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় এসেছে দারুণ গতি। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ভোগান্তি এবার নেই বললেই চলে। নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের দায়িত্ব এবং সামগ্রী বুঝে নিয়ে, বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে চেপে নিজেদের গন্তব্যের দিকে রওনা দিচ্ছেন তাঁরা।
উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ার বাসিন্দা সোমনাথ চৌধুরী বলেন, ‘‘এর আগে দু’-একবার ভোটের দায়িত্ব পালন করেছি৷ কাজ তো করতেই হবে, সেই জন্য এগিয়ে যাচ্ছি।’’ হুগলির বাসিন্দা উত্তমকুমার মণ্ডল জানান, এবার ডিসিআরসি-তে ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভালো৷ তিনি বলেন, ‘‘এই জায়গাতে প্রথম এলাম৷ 25-26টা ভোট করেছি৷ এখনও কোনও সমস্যার মুখে পড়িনি৷ এবারও কোনও সমস্যা হবে না৷’’
তবে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সন্তুষ্টি থাকলেও, নিরাপত্তার প্রশ্নে ভোটকর্মীদের মনে একটা চাপা আতঙ্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দ্বিতীয় তথা শেষ দফার এই হাই-ভোল্টেজ নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ভোটদান সুনিশ্চিত করতে রাজ্যে মোট 2 হাজার 321 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশাল মাপের নিরাপত্তা বলয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোটকর্মীদের একাংশের মধ্যে থেকে উদ্বেগ পুরোপুরি কাটছে না।
এর একটি বড় কারণ হল, পশ্চিমবঙ্গের বিগত নির্বাচনগুলির হিংসাত্মক ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের নানা প্রান্তে ভোট চলাকালীন যে বিক্ষিপ্ত অশান্তি বা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, সেই স্মৃতি এখনও অনেকের মনেই দগদগে। বিশেষ করে একেবারে প্রত্যন্ত বা অতি-স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে যাঁদের ডিউটি পড়েছে, তাঁরা এবং তাঁদের পরিবারের মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।
উত্তর 24 পরগনার শ্যামনগরের বাসিন্দা রাকেশ কুমার সপ্তমবার ভোটের দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন৷ তিনিও ডিসিআরসি-র ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুশি৷ তাছাড়াও ভোটে কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, সেই নিয়ে তিনি চিন্তিত নন বলেই জানিয়েছেন৷
এই গভীর উদ্বেগের মাঝেই অবশ্য আশার আলোও রয়েছে। যে সমস্ত ভোটকর্মী প্রথমবার ডিউটি করছেন বা যাঁরা মনে প্রাণে যথেষ্ট সাহসী, তাঁরা এই বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিকে যথেষ্ট ভরসাদায়ক বলেই মনে করছেন। তাঁদের মতে, প্রথম দফার নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে। বড় কোনও অপ্রীতিকর বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। সেই ইতিবাচক দিকটিকে সামনে রেখেই তাঁরা আশা করছেন, দ্বিতীয় দফাতেও কোনোরকম রক্তপাত বা সংঘর্ষ ছাড়াই মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রশাসনের কড়া নজরদারি এবং নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপের ওপর তাঁরা পূর্ণ আস্থা রাখছেন।
পিঙ্ক বুথের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন খড়দার বাসিন্দা সোমা বারিক বলেন, ‘‘আমি তৃতীয়বার পোলিং পার্সোনেল হয়েছি। আমি প্রিসাইডিং অফিসার তো আমার অতীত অভিজ্ঞতাও আছে। তো আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন৷ আমার পোলিং অফিসাররা সবাই চলে এসেছেন৷ একজন গিয়েছেন রেজিস্ট্রেশন করতে। তো এবার কাউন্টার থেকে জিনিসপত্র দিতে শুরু করলেই আমরা আমাদের কাজ শুরু করব।’’
তিনি জানালেন, এখনও পর্যন্ত কোনও অসুবিধের সম্মুখীন হইনি। তিনি আরও বলেন, ‘‘যতক্ষণ না পর্যন্ত ভোটটা সম্পন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটা ভয় তো অবশ্যই কাজ করে যে সব কিছু ঠিকঠাক হল কি না! তবে অন্যান্যবার যে ভয়টা থাকে, এবার অতটা ভয় করছে না।’’
ভোট পরিচালনা করা একটি বিশাল গণতান্ত্রিক যজ্ঞের সমান। আর এই যজ্ঞের মূল কাণ্ডারী হলেন এই সাধারণ ভোটকর্মীরাই। নিজেদের পরিবার-পরিজন ছেড়ে, সমস্ত রকম আরাম বিসর্জন দিয়ে, রোদ-গরম উপেক্ষা করে তাঁরা বুথে বুথে গিয়ে পৌঁছন শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য। 2 হাজার 321 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বুট আর বন্দুকের কড়া পাহারায়, ভয় এবং সাহসের এক অদ্ভুত দোলাচলের মধ্যে দিয়েই আজ ভোটকেন্দ্রে রাত কাটাবেন তাঁরা। আগামিকাল সকাল হলেই শুরু হবে আসল পরীক্ষা। গোটা রাজ্যের নজর এখন সেদিকেই স্থির।