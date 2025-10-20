নিজের বাড়িতে 48তম কালীপুজো, গৃহকর্ত্রীর রূপেই ব্যস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী
এ বছর 48 বছরে পড়ল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজো ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে আজ দেখা গেলেও ঘরের মেয়ে হিসাবেই।
Published : October 20, 2025 at 11:02 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজো এ বছর 48 বছরে পড়ল। তাঁর মা গায়েত্রী দেবী বেঁচে থাকতে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। এখন নিজের হাতেই সবটা পর্যালোচনা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বছরের আর পাঁচটা দিন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেলেও এই দিন তিনি অবশ্যই ঘরের মেয়ে। আর তাই ভোগ রান্না থেকে অতিথি আপ্যায়ন সবকিছুই তিনি করেন নিজের হাতেই।
আজকের দিনটাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্যরূপে পাওয়া যায়।মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজোয় একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ হয় প্রতি বছর। এ বছরও তাঁর ব্যতিক্রম ছিল না। সন্ধ্যের আধার ঘনাতেই একে একে মুখ্যমন্ত্রীর ছোট্ট বাড়িতে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন অতিথিরা। এদের মধ্যে যেমন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা নেত্রী রয়েছেন, রয়েছেন কাউন্সিলর মন্ত্রী এমনকি রাজ্যের আমলা থেকে শুরু করে প্রথম সারির পুলিশ কর্তারাও। এদিন দেখা যায় ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর যাবতীয় আচার একা হাতেই নিষ্ঠা ভরে সেইসব দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।
ইতিমধ্যেই, বাড়ি সাজিয়ে তোলা হয়েছে সুন্দর মায়াবী আলোয়। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় প্রদীপ হাতে দরজায় প্রদীপ দিতে একজন সাধারণ বাঙালি গৃহিনীর মতো। সন্ধ্যায় শুরু হয় পুজো। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিকে এদিন বিকেলে লেক কালীবাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে রাজ্যবাসীর জন্য সুস্থতা ও সৌভাগ্য কামনা করেন তিনি। এরপর সোজা চলে যান কালীঘাটের বাড়িতে। তাঁর পরনে রয়েছে ফ্লোরাল প্রিন্টের পাঞ্জাবি। সঙ্গে রয়েছে মেয়ে আজানিয়াও। প্রতিবারই বাড়ির পুজোয় একইসঙ্গে দেখা যায় মমতা-অভিষেককে।
গতবছর চোখে অস্ত্রোপচার সেরে কলকাতায় ফিরেই বাড়ির পুজোয় শামিল হয়েছিলেন অভিষেক। এদিন কিন্তু কোনও দেরি নয়, তাই সকাল সকাল লেক কালীবাড়ি থেকেই কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পৌঁছন অভিষেক।
এদিকে আজকের এই দিনটিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সকলের জন্য অবারিত দ্বার। নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকলেও সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পাড়ার বাসিন্দারা এমনকি, বৃদ্ধাশ্রম থেকে কিছু প্রবীণ মানুষও এদিন আসে মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে স্বাগত জানান, মিষ্টি চা জলখাবার পৌঁছে দেওয়া হয় সকলকেই।
প্রত্যেক বছরের মতোই এ বছরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যথারীতি ভোগ ও অন্যান্য প্রসাদ রান্নার আয়োজন চলছে। রাতের দিকে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হবে সকলকেই। মোটের উপর কালীপুজোর দিনটিতে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে অন্যভাবে পাওয়া গেল।