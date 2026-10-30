রামলীলায় বিরোধীদের কর্মসূচির পাল্টা বিজেপির মহামিছিল কলকাতায়, নেতৃত্বে নিতিন নবীন !

রামলীলায় বিরোধীদের কর্মসূচির পাল্টা বিজেপির মহামিছিল কলকাতায়, নেতৃত্বে নিতিন নবীন !
Mega rally by BJP on Monday: সোমবার 2 তারিখ কলকাতায় মহামিছিলের ডাক বিজেপির। জানা গিয়েছে, এই পদযাত্রার নেতৃত্বে থাকবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন।
Published : October 30, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: 'ইন্ডিয়া' শিবিরের পাল্টা এবার মহামিছিলের ডাক দিল বিজেপি ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরোধিতায় দিল্লি রামলীলা ময়দানে রবিবার মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে বিরোধীরা ৷ তারই পাল্টা আগামী 2 নভেম্বর, অর্থাৎ সোমবার কলকাতায় বিজেপির মহামিছিল। খোদ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এই মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন বলে জানা গিয়েছে।
আগামী 1 নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এমনকী মমতা বৃহস্পতিবারই সকলকে এই সমাবেশে যোগদানের আহ্বানও জানান ৷ এবার তার পাল্টা ঠিক পরের দিনই সোমবার 2 তারিখ কলকাতায় মহামিছিলের ডাক দিল বিজেপি। জানা গিয়েছে, এই পদযাত্রার নেতৃত্বে থাকবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। জানা গিয়েছে, কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হবে মিছিল।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ছাড়াও এই মিছিলে উপস্থিত থাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। দেশজুড়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। এই বিরোধিতা ও আন্দোলনের একেবারে প্রথমে থাকা ককরোচ জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা গড়ে তুলতে চায় বিজেপি। তাই পদ্মশিবির এবার CJP-র বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছে।
জানা গিয়েছে , 2 নভেম্বরের মহামিছিল দিয়ে শুরু কর্মসূচি ৷ পরের দিন হাওড়া ও শিলিগুড়ি, 4 নভেম্বর কৃষ্ণনগর এবং 5 নভেম্বর দুর্গাপুরে একাধিক কর্মসূচি সহ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। কালীপুজোর পর আবারও শুরু হবে কর্মসূচি। রাজ্যের প্রায় 800টি থেকে 900টি জায়গায় পদযাত্রা ও মিছিলের আয়োজন করা হবে।
আগামী 2 নভেম্বর মহা মিছিলে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি নিতিন রাজ্যে বিজেপির নেতাদের সঙ্গে আসন্ন পুরভোটের প্রস্তুতি সহ প্রার্থী তালিকা নিয়ে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে । এখনও পর্যন্ত যা খবর, একদিনের কলকাতা সফরে আসছেন তিনি এবং 3 নভেম্বর দিল্লি ফিরে যাবেন।