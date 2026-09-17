রেজিনগরে সপ্তমুখী লড়াই, বামেদের অন্দরে প্রার্থী সংঘাত চরমে
রেজিনগরে মোট সাতজন প্রার্থী নির্বাচনে লড়াই করছেন। বিজেপির প্রার্থী শাখারভ সরকার, তৃণমূলের দুই শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী ও শেখ সফিউদ্দিন।
Published : September 17, 2026 at 5:50 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচন ঘিরে বিরোধী শিবিরে জটিলতা ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে সিপিএম প্রার্থী সঈদ আসাদ আলি ৷ অন্যদিকে, একই আসনে প্রার্থী দিয়েছে বামফ্রন্টের শরিক দল আরএসপি। দুই দলের প্রার্থী মুখোমুখি হওয়ায় বামফ্রন্টের ঐক্য ও ভোট বিভাজন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আরএসপিকে প্রার্থী প্রত্যাহারের বিষয়ে ভাবনাচিন্তার প্রস্তাব দিয়েছে সিপিএম।
রেজিনগরে মোট সাতজন প্রার্থী নির্বাচনী ময়দানে রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এর মধ্য়ে বিজেপির প্রার্থী শাখারভ সরকার, তৃণমূলের দুই শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী (কালীঘাট শিবির) ও শেখ সফিউদ্দিন (ঋতব্রত শিবির)। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী গোলাম নবী আজাদ (রবিন)। সিপিএমের সঈদ আসাদ আলী, আরএসপির বিকাশচন্দ্র মিশ্র এবং কংগ্রেসের আফুল্লাহিল কাফি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সব মিলিয়ে রেজিনগর উপনির্বাচনে কার্যত সপ্তমুখী লড়াই, বামফ্রন্টের ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যে কারণে আরএসপিকে প্রার্থী প্রত্যাহারের প্রস্তাব সিপিএম। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি আরএসপি। এখানেই শেষ নয়, সিপিএমের প্রার্থীর একাধিকবার দল বদলের ইতিহাস রয়েছে। যা নিয়ে বড় প্রশ্নের মুখে সিপিএম।
সিপিএম প্রার্থী অতীতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আবার সিপিএমে ফিরে আসেন। বর্তমানে রেজিনগর এরিয়া কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর চাপে 2013 সালে তৃণমূলে যোগদান করেন। 2018 সালের পর তিনি কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। রেজিনগরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মুর্শিদাবাদ সিপিএমের জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা দলীয় প্রার্থী এবং আরএসপির প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে বলেন, "সিপিএম অন্য দল থেকে কাউকে নিয়ে এসে সরাসরি প্রার্থী করেনি। প্রার্থী আগে থেকেই দলের নেতা ছিলেন। অন্যদিকে, আরএসপি প্রার্থী দেওয়ায় ভোট বিভাজনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বামফ্রন্টের মধ্যে আলোচনা চলছে। বিষয়টি মিটে যাবে।"
অন্যদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আরএসপি নেতা সিপিএমের প্রার্থীর দলবদলের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, একজন প্রার্থী অতীতে তৃণমূলের সভাপতি, পরে কংগ্রেসের নেতা এবং এরপর সিপিএমে ফিরে এসে দলীয় সম্পাদক হয়েছেন। বামপন্থী রাজনীতির আদর্শ ও দলীয় নীতির সঙ্গে এই ধারাবাহিকতা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই! তিনি স্পষ্ট বলেন, "রেজিনগর আসন নিয়ে তিন মাস আগেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী দেওয়া নিয়ে কার্যকর আলোচনা হয়নি। গত 6 সেপ্টেম্বর ভোট ঘোষণা হওয়ার পর 9 সেপ্টেম্বর থেকে আলোচনা শুরু হয়। 12 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রার্থী ঘোষণা করে সিপিএম। আমাদের না জানিয়েই। আমরা 13 সেপ্টেম্বর বিকেলে লড়াইয়ের বিষয়টি জানায়। আলোচনার সময় প্রার্থী ঘোষণা করা বামফ্রন্টের প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। স্বাভাবিকভাবে, ভোটের আগে এই পরিস্থিতি বামফ্রন্টের জন্য ভালো বার্তা দিচ্ছে না।"
এদিকে, রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় 70 শতাংশ সংখ্যালঘু । এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অবিজেপি দলের প্রার্থী দেওয়া ভোটের সমীকরণকে জটিল করে তুলেছে। বাম ও কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবে একজন গ্রহণযোগ্য প্রার্থী দিতে পারলে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও কার্যকর হতে পারত। কিন্তু সিপিএম, আরএসপি, কংগ্রেস, তৃণমূলের দুই শিবির এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী থাকায় বিরোধী ভোট বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।