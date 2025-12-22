দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদ, শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ ভিসা সেন্টারে তালা ঝোলাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামল পুলিশ বাহিনী ৷ বাংলাদেশকে দেওয়া সবরকম সুবিধা বন্ধ ও বাংলাদেশিদের তাড়ানোর দাবি ৷
Published : December 22, 2025 at 7:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 ডিসেম্বর: অশান্ত বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দু দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় উত্তাল গোটা বিশ্ব ৷ দিকে দিকে উঠছে প্রতিবাদের রব ৷ তারই আঁচ এবার এপার বাংলায় ৷ শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্র সেবক রোডে অবস্থিত বাংলাদেশের ভিসা আবেদন কেন্দ্র বন্ধ করে দিলেন দীপু দাসের মৃত্যুর প্রতিবাদে রাস্তায় নামা আন্দোলনকারীররা ৷ যে ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হল শিলিগুড়ি শহরে ৷
গত সপ্তাহে বাংলাদেশের ভালুকায় একটি কাপড় কারখানার কর্মী দীপুচন্দ্র দাসকে প্রথমে গণপিটুনি ও পরে রাস্তায় ঝুলিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয় ৷ ওই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও তার প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে ৷ ইউনূসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷
যদিও, পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমগুলিতে এই ঘটনার নিন্দা শুরু হতে, সাতজনকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন ৷ কিন্তু, তা কি যথেষ্ট ! থাকছে সেই প্রশ্নও ৷ এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা অশান্তি ও সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার সরব হল এপার বাংলার মানুষজন ৷
দীপুচন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা ও বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর বেড়ে চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোমবার সকালে দফায়-দফায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ শুরু হয়েছে শিলিগুড়িতে ৷ রবিবার রাত থেকে প্রতিবাদে নামে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ৷ শহরে মশাল মিছিল করে তারা বাংলাদেশিদের জন্য ভারতে সমস্তরকম চিকিৎসা, শিক্ষা-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ করার দাবি জানায় ৷
আর পরেরদিন অর্থাৎ, সোমবার এই ইস্যুতে পথে নেমেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৷ এ দিন সকালে বাঘাযতীন পার্ক ময়দান থেকে প্রথমে একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা ৷ মিছিলটি কাছারী রোড হয়ে হাশমি চক পৌঁছায় ৷ সেখানে পথ অবরোধ করেন সংগঠনের সদস্যরা ৷ এরপর সেখানে পুলিশ অবরোধ তুলে দিলে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা বিধান রোড দিয়ে মিছিল করে গিয়ে সেবক রোডে থাকা বাংলাদেশের ভিসা আবেদন কেন্দ্র ঘেরাও করেন ও বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ ৷
বিক্ষোভের সময় বাইরে থাকা ভিসা কেন্দ্রের বোর্ড ভাঙচুর ও ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেন আন্দোলনকারীরা ৷ পাশাপাশি, বাংলাদেশ ভিসা কেন্দ্রের গেট বাইরে থেকে বন্ধ করে দেন তাঁরা ৷ এরপর পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ আন্দোলনকারীদের দাবি, অবিলম্বে বাংলাদেশিদের সমস্তরকম ভিসা দেওয়া বন্ধ করতে হবে ৷ তা না-হলে, আগামীতে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে ৷
এই বিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দার্জিলিং জেলার সভাপতি লক্ষ্মণ বনসল বলেন, "বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার বেড়েই চলেছে ৷ একজন অসহায় হিন্দুকে নৃশংসভাবে গণপিটুনি ও জীবন্ত জ্বালিয়ে মারা হল ৷ কেন্দ্রীয় সরকারকে এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে ৷"