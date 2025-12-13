এলাকার বাইরের ভর্তি না-নেওয়ার অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শৌচালয়েই প্রসব প্রসূতির

এলাকার বাইরের ভর্তি না-নেওয়ার অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শৌচালয়েই প্রসব প্রসূতির
মুর্শিদাবাদের বেনিয়াগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘটনা৷ রেফারের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের৷
Published : December 13, 2025 at 9:41 PM IST
ফরাক্কা (মুর্শিদাবাদ), 13 ডিসেম্বর: এলাকার বাইরের কোনও প্রসূতিকে ভর্তি নেওয়া হবে না। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই নির্দেশ লিখিত আকারে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে শৌচাগারে এক প্রসূতির প্রসব হয় বলে অভিযোগ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে৷
যদিও ব্লক স্বাস্থ্য় আধিকারিক এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷ তবে রেফারের ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন পড়লে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন৷ তবে এই নিয়ে প্রশাসনের সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি৷
যে প্রসূতি এদিন শৌচাগারে প্রসব করেছেন বলে অভিযোগ, তিনি মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার খোসালপুরের বাসিন্দা৷ নাম, অঞ্জু খাতুন৷ তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে বল্লালপুরে৷ তাঁর বাপের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে৷ তিনি সেখানেই ছিলেন৷ প্রসববেদনা হওয়ায় তাঁকে বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য়কেন্দ্রে নিয়ে আসেন তাঁর পরিজনরা৷ অঞ্জুর বাবা আলম শেখ জানান, তাঁর বাড়ির সবচেয়ে কাছে হল এই বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র৷ তাই তাঁরা মেয়েকে সেখানেই নিয়ে যান৷
অভিযোগ, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র অঞ্জুকে ভর্তিই করতে চায়নি৷ কারণ, হিসেবে সেখানে টাঙানো একটি নোটিশ দেখানো হয়৷ যেখানে উল্লেখ করা আছে যে এলাকার বাইরের কোনও প্রসূতিকে ভর্তি নেওয়া হবে না। আলম শেখ বলেন, ‘‘অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে ফরাক্কার বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসি। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন, এখানে ভর্তি হবে না৷
বল্লালপুরে নিয়ে যান। কারণ, প্রসূতি মায়ের বাড়ি ফরাক্কার খোসালপুর। কিন্তু তিনি এসেছেন তাঁর বাপের বাড়ি ঝাড়খণ্ড থেকে। তার পাশেই বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।’’
কিন্তু আলম শেখরা সেখানেই ভর্তি নেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকেন৷ এই নিয়ে সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে পরিবারের লোকদের টানাপোড়েন শুরু হয়৷ এই যখন পরিস্থিতি, তখন প্রসবযন্ত্রণায় ছটফট করছেন অঞ্জু৷ তাঁকে পরিবারের লোকেরাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি বেডে বসিয়ে রেখেছিলেন৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই শৌচালয়ে গিয়ে সন্তান প্রসব করেন প্রসূতি মা। পুত্র সন্তানের জন্মদেন তিনি শৌচাগারে। অভিযোগ, সেই সময় বাড়ির এক মহিলা ছাড়া তাঁর পাশে কোনও নার্স, ডাক্তার বা আয়া ছিলেন না।
এই নিয়ে হইচই পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে৷ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ ঘটনাস্থলে যান ফরাক্কার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. মসিউর রহমান। ঘটনাস্থলে পৌঁছান মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক তারিফ হোসেন। ফরাক্কা থানার পুলিশও যায় ঘটনাস্থলে। ততক্ষণে অবশ্য সদ্যজাত-সহ প্রসূতি মাকে বেডে আনা হয়েছে। ফরাক্কা ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. মসিউর রহমান বলেন, ‘‘লেবার রুমেই প্রসব হয়েছে। তবে রেফারের কথা কেউ বলেছে কি না, তার তদন্ত করা হচ্ছে। সত্য হলে তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’
এদিকে এই নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি৷ সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে লাইভ করেছেন ফরাক্কায় বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি রৌনক সাহা। তিনি বলেন, ‘‘বাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখন কোথায় পৌঁছেছে বাংলার মানুষ দেখুক। প্রসূতিকে ফুটবল মনে করে ঠেলাঠেলি চলছে। ফেসবুক লাইভ করতে এই বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে যায়।’’