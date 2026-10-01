'মোমো-নগরী' মালদা ! মহিলাদের রোজগারের দরজা খুলছে জনপ্রিয় তিব্বতি খাবার

'মোমো-নগরী' মালদা ! মহিলাদের রোজগারের দরজা খুলছে জনপ্রিয় তিব্বতি খাবার
Momo Making in Old Malda: মোমো এখন বাঙালির জনপ্রিয় খাবার ৷ এই মোমো তৈরি হচ্ছে পুরনো মালদার ঘরে ঘরে ৷ প্রতিবেদন পার্থ দাসের ৷
Published : October 1, 2026 at 8:25 PM IST
মালদা, 1 অক্টোবর: বছর বিশেক আগের কথা ৷ পুরনো মালদা পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি এলাকায় তখন ধান ব্যবসার রমরমা ৷ মিলের মালিকরা সেখান থেকে ধান সংগ্রহ করতেন ৷ সেই ধান ভেঙে চাল তৈরি করে এখানেই বিক্রি করা হত ৷ শুধু জেলা নয়, ভিনজেলার ধান ও চাল ব্যবসায়ীরাও এখানে ভিড় করতেন ৷ স্থানীয় মানুষজন ধানের মিল কিংবা এই ব্যবসায় জড়িত ছিলেন ৷ এই ব্যবসা থেকেই তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদন হত ৷ তাঁদের কুটি বলা হত ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই এলাকার অর্থনীতির পরিবর্তন হয়েছে ৷
বর্তমানে চালের ব্যবসা চালু থাকলেও ধানের কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ চালের ব্যবসার পরিধিও আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে ৷ সেই ব্যবসার মন্দা এই এলাকায় নতুন এক শিল্পের দরজা খুলে দিয়েছে ৷ শুরুটা হয়েছিল প্রায় বিশ বছর আগে ৷ এলাকার একজন নিজের বাড়িতে মোমো তৈরি করতে শুরু করেছিলেন ৷ তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকে বাড়িতে মোমো তৈরি করতে শুরু করেন ৷ ধীরে ধীরে এই ব্যবসার পরিধি বাড়তে শুরু করে ৷ বর্তমানে সাড়ে তিনশোরও বেশি বাড়িতে তৈরি হচ্ছে মোমো ৷ ব্যবহার করা হচ্ছে যন্ত্রও ৷ এলাকার তৈরি মোমো চলে যাচ্ছে পাশের জেলাতেও ৷ মোমো ব্যবসায়ীদের এবার নজর রাজধানীর দিকে ৷ অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা কলকাতার বাজারও দখল করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন ৷
প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রায় প্রতিটি শহরেই মোমোর দোকানের সামনে মানুষের ভিড় দেখা যায় ৷ বিশেষ করে শীতকালে এই ভিড় চোখে পড়ে ৷ পাহাড়ি একটি খাবার এখন সমতলের বাসিন্দাদেরও রসনা তৃপ্তি করে চলেছে ৷ অনেকের মতে, এই খাবার জলের ভাপে তৈরি করা হয় ৷ খুব একটা মশলার প্রয়োজন পড়ে না৷ অর্থাৎ হেলথ ফ্রেন্ডলি ৷ পেটও বেশ ভরে যায় ৷ তবে শুধু পেটই নয়, এই শিল্পে জড়িত মানুষজনের পকেটও অনেকটা ভরে ৷ শুধু যাঁরা এই ব্যবসা চালাচ্ছেন তাঁরাই নয়, এই কাজে যুক্ত শ্রমিকদের ঘরেও বেশ অর্থ ঢোকে ৷ মূলত মহিলারা এই শিল্পে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন ৷ ফলে এই কাজ করে অনেক মহিলা স্বনির্ভর হচ্ছেন, অনেকে আবার সংসারে অতিরিক্ত কিছু টাকার জোগান দিতে পারছেন ৷
ছ’বছর আগে মোমোর ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাচামারির টুটুল পাল ৷ মালদা শহরে নিজের দোকান রয়েছে তাঁর ৷ এই ব্যবসা করেই পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা এনেছেন তিনি ৷ বাড়ির সবাই এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন ৷
তিনি বলেন, “এখানে আগে ধানের ব্যবসা হত ৷ অন্তত 20 বছর আগে একজন মোমো তৈরির কাজ শিখে এসেছিলেন৷ এখন এলাকার ঘরে ঘরে সেই কাজ হচ্ছে৷ মালদা জেলায় যত মোমো বিক্রি হয়, তার ৯০ শতাংশ এখানে তৈরি ৷ এই এলাকার প্রায় 400 বাড়িতে মোমো তৈরি হয়৷ যত দিন যাচ্ছে, তত বেশি বাড়িতে এই ব্যবসা ছড়াচ্ছে ৷ আমরা নিজেরাই যে শুধু মোমো বিক্রি করি তা নয় ৷ পাইকাররাও এখান থেকে মোমো নিয়ে যান ৷ তাঁরা শুধু মালদা নয়, পাশাপাশি তিনটি জেলার খুচরো বিক্রেতাদের সেই মোমো বিক্রি করেন ৷ আমার কাছে দু’তিনজন শ্রমিক কাজ করেন ৷ তাঁরা সবাই মহিলা ৷ এই কাজ করে তাঁরাও স্বনির্ভর হচ্ছেন ৷ মোমো মূলত শীতের খাবার ৷ দুর্গাপুজোর পর কিংবা কালীপুজোর সময় এর বিক্রি শুরু হয় ৷ ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত ব্যবসা ভালো থাকে ৷ তবে গোটা বছরই কমবেশি বিক্রি হয় ৷ দুর্গাপুজো কিংবা কোনও উৎসবে দোকান খোলা রাখতে পারলে সারা রাত মোমো বিক্রি হবে ৷ কিন্তু সে তো সম্ভব নয় ৷"
মোমো শিল্প মূলত ছড়িয়ে রয়েছে এই ওয়ার্ডের সোনাপল্লি, নেতাজিপল্লি, নতুনপল্লির মতো এলাকাগুলিতে ৷ এই ব্যবসার প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমে পড়েছেন মহিলারাও ৷ তাঁদেরই একজন জয়ন্তী মণ্ডল ৷
তিনি বলেন, “একটা সময় এই এলাকার 90 শতাংশ মানুষ কুটি শিল্পে জড়িত ছিলেন ৷ সেই শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ মোমো ব্যবসাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে ৷ মোমোর উপর এলাকার অন্তত 300 পরিবার নির্ভরশীল ৷ তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে এলাকার বহু মহিলা শ্রমিক কাজ করছেন ৷ আমার কাছেই 12 জন শ্রমিক কাজ করেন ৷ এই শিল্পেই আমাদের জীবিকা চলে ৷ ছ’বছর ধরে এই কাজ চালাচ্ছি ৷ অনেকে 15-20 বছর ধরে এই কাজ করছে ৷ প্রতিদিন প্রতিটি মোমোর দোকানে দুই থেকে তিন হাজার টাকার ব্যবসা হয় ৷ শুধুমাত্র মালদা শহরেই প্রায় এক হাজার দোকান রয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এখানে তৈরি মোমো দুই দিনাজপুর-সহ মুর্শিদাবাদে রফতানি হচ্ছে ৷ এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ৷ মোমো নিয়ে আমার অনেক পরিকল্পনা রয়েছে ৷ পুজোর আগেই আমার কারখানায় তৈরি মোমোর প্যাকেজিং করার চেষ্টা করছি ৷ একেকটি প্যাকেটে 100টি মোমোও থাকতে পারে ৷ বিভিন্ন রেস্তোরাঁ আর হোটেলে সেই প্যাকেট বিক্রি করার চেষ্টা করব ৷ শুধু মালদা কিংবা সংলগ্ন জেলাগুলি নয়, এই মোমো নিয়ে আমি আরও দূরে পৌঁছতে চাই ৷ প্রথম লক্ষ, বহরমপুর ৷ তারপর ধীরে ধীরে কৃষ্ণনগর, এমনকী কলকাতায় আমার তৈরি মোমো বিক্রি করার ইচ্ছে আছে ৷”
জয়ন্তীর কারখানাতেই শ্রমিকের কাজ করেন মিতা ঘোষ ৷ মোমো বানান তিনি ৷ কীভাবে এই মোমো তৈরি হয় ? মিতা বললেন, “ভেজ মোমো তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে মেশিনে বাঁধাকপি কাটতে হয় ৷ তা থেকে রস নিংড়ে তাতে গাজর, ধনেপাতা, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ দিয়ে মাখতে হয় ৷ এরপর মেশিনে তৈরি ময়দার মণ্ড দিয়ে রুটি বানাতে হয় ৷ সেই রুটিতে সবজির পুর ভরে মুড়ে ফেলতে হয় ৷ হাতেই রুটি তৈরি করি ৷ মোমোও তৈরি হয় হাতে ৷ প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় কারখানায় আসি ৷ বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা ছ’টা বেজে যায় ৷ এই সময়ের মধ্যে 1800-2000 মোমো তৈরি করি ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রতিদিনের মোমো প্রতিদিন বিক্রি হয়ে যায় ৷ আমাদের নিজেদেরই চারটি দোকান রয়েছে ৷ এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে মোমোর ব্যবসা রয়েছে ৷ মহিলারাই শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন ৷ আমরা মাসিক 10 হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাই ৷ এতে পরিবারের অতিরিক্ত অর্থসংস্থানও হয় ৷”
এই কাজ করে মিতা মাসে 10 হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেলেও সবার কপালে সেই মজুরি জোটে না ৷ তেমনই একজন অঞ্জলি পাল ৷ এক ব্যবসায়ীর বাড়ির ছাদে বসে মোমো বানাতে বানাতেই বলেন, “তিন বছর ধরে এই কাজ করছি ৷ সকাল 10টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত কাজ করি ৷ দিনে আটশো পর্যন্ত মোমো বানাতে পারি ৷ এখানে বেশিরভাগ মানুষই মোমোর কাজ করে ৷ এই কাজ করে আমার সংসার চলে না ৷ 100 মোমো বানালে 80 টাকা মজুরি জোটে ৷ তাতে হাত খরচাটুকু উঠে আসে ৷ সংসার চালাতে অন্য কাজও করতে হয় ৷"
বাঙালি জাতি সর্বভুক হিসাবে খ্যাত ৷ তার খাদ্যতালিকায় বরাবরই অন্য দেশের খাবার জায়গা করে নিয়েছে ৷ যেমনটা করেছে তিব্বত ও হিমালয় অঞ্চলের খাবার মোমো ৷ এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ৷ বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলে অফিস ফেরত বাবু বা টিউশন পড়তে যাওয়া কিশোর-কিশোরী, কিংবা যুগল ভিড় জমায় মোমোর দোকানে ৷ পুরনো মালদার রাস্তাঘাটে মোমোর ছোট ছোট দোকান গজিয়ে উঠেছে ৷ তিব্বতের খাবারের বাংলা রূপান্তরও হয়েছে ৷ এখানে পাওয়া যায় চিকেন ভাপা মোমো, আবার কুরকুরে মোমো আছে ৷ চাইলে ইয়াম্মি মোমোও সাজিয়ে দেবেন দোকানদার ! আর এই রসনাতৃপ্তির নেপথ্যে রয়েছে শ'য়ে শ'য়ে মহিলার পরিশ্রম ও একই সঙ্গে ক্ষমতায়নও ৷