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ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম মুছতে চলেছে বিপ্লবী শহর মেদিনীপুরে ! নতুন নাম কী ?

আজও 'হেস্টিংস হাউস' নিয়ে দিন কাটছে বিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরবাসীর ৷ চিঠি দিয়ে জেলাশাসককে বিজেপি বিধায়কের দাবি, হাউসের নাম বদলে রাখা হোক 'শহিদ ক্ষুদিরাম বসু ভবন'।

SHAHEED KHUDIRAM BOSE BHAVAN
ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম মুছতে চলেছে বিপ্লবী শহর মেদিনীপুরে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 9:33 PM IST

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মেদিনীপুর, 5 অগস্ট: অবশেষে কলঙ্ক মুছতে চলেছে মেদিনীপুর জেলার। হেস্টিংস হাউসের পরিবর্তে ক্ষুদিরাম ভবনের নামকরণের প্রস্তাব। আর তাতেই সাড়া মিলেছে মেদিনীপুরবাসীর। যদিও জেলাশাসকের বক্তব্য, হেরিটেজ বিল্ডিং রয়েছে তাও আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখছি। অন্যদিকে, ইতিহাস বিদ ও গবেষকের বক্তব্য পুরো বাংলোর নাম সরিয়ে দিয়ে বরং একটি ছোট তালিকা করে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে যাতে আগামী প্রজন্ম দেখে বুঝতে পারে তার ইতিহাস।

একে একে কেটেছে 79তম দিবস ৷ 80তম স্বাধীনতা দিবস সাড়ম্বরে পালন হবে দেশজুড়ে। তবে এখন জ্বল জ্বল করছে বিপ্লবী শহর মেদিনীপুরে ইংরেজদের নিদর্শন। আজও 'হেস্টিংস হাউস' নিয়ে দিন কাটছে বিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরবাসীর। তবে, রাজ্যে পালা বদলের পর এই হেস্টিংস হাউসের নাম বদলের দাবি তুললেন মেদিনীপুরের বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুছাইত। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণকে দিলেন সেই দাবি পত্র। তাতে উল্লেখ করলেন, এই হাউসের নাম বদলে রাখা হোক 'শহিদ ক্ষুদিরাম বসু ভবন'।

হেস্টিংস হাউসের পরিবর্তে ক্ষুদিরাম ভবনের নামকরণের প্রস্তাব (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ বলেন, "প্রস্তাব পেয়েছি কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখছি যেহেতু এটা হেরিটেজ বিল্ডিং। সেই সঙ্গে এর নাম কোথা থেকে কীভাবে দেওয়া হয়েছিল কিভাবে পরিবর্তন করা যায় তা আমরা খতিয়ে দেখছি।"

এ বিষয়ে মেদিনীপুরের বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুছাইত বলেন, "মেদিনীপুর জেলা-সহ পুরোটাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। কিন্তু ইংরেজদের গর্ভনরের নাম হিসেবে এখনও হেস্টিংস হাউসের নাম জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু যারা জীবন দিল এই স্বাধীনতা আনতে গিয়ে তাঁরা কোনওভাবেই সম্মান পাচ্ছে না। তাই মেদিনীপুরে বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ভবন নামকরণ যাতে হয় তার জন্য দাবি পত্র দিয়েছি।"

তাঁর আরও সংযোজন, "অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসনের স্মৃতি বহনকারী একটি নাম আজও আমাদের ঐতিহাসিক মেদিনীপুরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের বাংলোর নাম এখনও 'হেস্টিংস হাউস' স্বাধীনতার এত বছর পরও এমন একটি নাম আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস, আত্মত্যাগ এবং বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানিয়েছি যে, এই বাংলোর নাম পরিবর্তন করে আমাদের গর্ব, ভারতের অমর বীর বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতির উদ্দেশে 'শহিদ ক্ষুদিরাম বসু ভবন' রাখা হোক। কেননা মেদিনীপুরের মাটি বীরের মাটি। এই মাটিই জন্ম দিয়েছে ক্ষুদিরাম বসুর মতো অমর বিপ্লবীকে। তাই আমাদের ঐতিহ্য, আত্মমর্যাদা এবং জাতীয় চেতনার প্রতি সম্মান জানিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের স্মারক নামের পরিবর্তে আমাদের বীর সন্তানদের নামে সরকারি স্থাপনার নামকরণ হওয়াই সময়ের দাবি করি।"

যদিও এই হেস্টিংস হাউসের নামকরণের কারণ হিসেবে ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে জানা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের গর্ভনর জেনারেল হিসাবে 1774 থেকে 1785 সাল পর্যন্ত দায়িত্ব সামলেছিলেন। তিনি থাকাকালীন মেদিনীপুরে তৈরি হয় একটি প্রশাসনিক ভবন যাকে জেলা কালেক্টরেট বলা হয়। এছাড়াও তিনি যে বাংলোই থাকতেন সেই বাংলোর নাম নাম হয় হেস্টিংস হাউস। সেই থেকেই বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয় চলে আসছে এই ভবনে ৷ বর্তমানে সেখানে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের বাংলো ৷ বহু জেলাশাসক স্বাধীনতার পর এই বাংলোতেই দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু কোনও জেলাশাসকই এই নাম পরিবর্তনে বিশেষ উদ্যোগী হননি।

একে একে কেটে গিয়েছে স্বাধীনতার 79টা বছর। তবুও স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গিয়েছে ইংরেজদের এই বাংলার বুকে। যদিও এই বাংলার বহু বিপ্লবী মূর্তি, স্ট্যাচু ছবি স্মৃতি চিহ্ন এখনও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন যৌবন যেমন দিয়েছেন তেমনি কম বয়সে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন আনন্দে। এরকম একাধিক বিপ্লবী ও তার পরিবার এখনও রয়ে গিয়েছে মেদিনীপুরে। বিশেষ করে অল্প বয়েসে প্রাণ দেওয়া ক্ষুদিরাম বসু, প্রকাশ্যে কুখ্যাত ইংরেজ জেলাশাসককে হত্যাকারী অনাথবন্ধু পাঁজা, দীনেশ গুপ্ত, মৃগেন দত্ত, বিমল দাস গুপ্ত, নির্মল জীবন ঘোষের মতো বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছেন এই মাটিতেই ৷

এমনকী পরপর তিন বছর কুখ্যাত ইংরেজ জেলাশাসককে হত্যা করে ব্রিটিশদের বুকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল এই অবিভক্ত মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা। একদিকে যেমন ব্রিটিশদের হত্যা করেছিল তেমনি ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য বাকি বিপ্লবীরা যাতে ধরা না-পড়ে তার আগেই ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুবরণ, বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল এই দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা। যদিও অনেকে বলেন এমন বহু বিপ্লবী নিখোঁজ রয়েছেন বা ইতিহাসের পাতায় আসেননি যারা এই বাংলা এবং মেদিনীপুর থেকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের পরিবাররা আজও অবহেলা অনাদারের দিন কাটাচ্ছেন, দিন কাটাচ্ছেন সেইসব বিপ্লবীদের ফিরে আসার অপেক্ষায়।

এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক অপর্ণিতা ভট্টাচার্য বলেন, "হেস্টিংস ছিলেন তৎকালীন সময়ে অবিভক্ত জেলার গর্ভনর। তিনি তাঁর রাজ্য পরিচালনা করার জন্যই এই জেলা কালেক্টরেট এবং বাংলো ব্যবহার করতেন। যদিও এক্ষেত্রে বীর বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিজেদের জীবন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। সেক্ষেত্রেই কুখ্যাত ইংরেজদের বাংলোর নাম অবশ্যই পরিবর্তন হওয়ার দরকার। তবে তার পাশাপাশি, এও দাবি থাকতে পারে কোথাও একটা বোর্ডের মাধ্যমে সিরিয়াল নাম রাখা হোক সেই হেস্টিংসয়ের।"

এ বিষয়ে মেদিনীপুরের স্থানীয় অনয় মাইতি বলেন, "স্বাধীনতা এত বছর হওয়ার পরও কেনই বা ইংরেজদের নামে বাংলো থাকবে তা আমাদের প্রশ্ন বহু কালের। এক্ষেত্রে আমাদের বিধায়ক যে নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছে তার আমরা পুনঃসমর্থন জানায়। অবিলম্বে সেই নাম পরিবর্তন করা দরকার এই বাংলোর।"

আরেকজন মেদিনীপুর বাসী অপরূপ বক্সী বলেন, "ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের নাম এখনও বহন করে চলছে আমাদের জেলাশাসক'রা। এই নাম অনেক আগেই পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। আমরা নাম পরিবর্তনের স্বপক্ষে। এক্ষেত্রে মাননীয় বিধায়ক যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা আমাদের সমর্থন রইল মেদিনীপুরবাসী হিসেবে। এখন অপেক্ষা, কবে পরিবর্তন হবে এই নাম। হেস্টিংস হাউসের নামের জায়গায় জ্বলজ্বল করবে শহিদ ক্ষুদিরাম ভবন।"

TAGGED:

HESTINGS HOUSE MIDNAPORE
ওয়ারেন হেস্টিংস
বিপ্লবী শহর মেদিনীপুর
WARREN HASTINGS
SHAHEED KHUDIRAM BOSE BHAVAN

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