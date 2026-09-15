ঘরে ঘরে বিড়ি, ক্যানসারের বাড়-বাড়ন্ত ! মালদার 'মৃত্যু-গ্রামে' তামাকের ধুলোয় হারাচ্ছে ফুসফুস

ঘরে ঘরে বিড়ি, ক্যানসারের বাড়-বাড়ন্ত ! মালদার 'মৃত্যু-গ্রামে' তামাকের ধুলোয় হারাচ্ছে ফুসফুস
Lung cancer in Malda village: শিশু থেকে বৃদ্ধ, যাঁরা কখনও বিড়ি ছুঁয়েও দেখেননি, তাঁরাও একই বাতাসে তামাকের ধুলোর সংস্পর্শে আসতে পারেন। পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন৷
Published : September 15, 2026 at 6:51 PM IST
মালদা, 15 সেপ্টেম্বর: সূর্য তখনও ভালো করে ওঠেনি । উঠোনে মাদুর পেতে বসেছেন কয়েক জন মহিলা । কারও সামনে কুলো, কারও সামনে ডালা । এক হাতে তেন্দুপাতা, অন্য হাতে তামাক । দ্রুত আঙুল চলছে । একটার পর একটা বিড়ি তৈরি হচ্ছে । পাশে বসে মেয়ে । অন্য উঠোনে শাশুড়ি-বউমা পাশাপাশি । কোথাও আবার একসঙ্গে চার-পাঁচ জন । এই গ্রামেই আবার প্রায় প্রতিটি বাড়িরই কোনও না কোনও কোণে লুকিয়ে রয়েছে অন্য এক গল্প । ক্যানসারের গল্প !
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, উত্তর দারিয়াপুর গ্রামের প্রায় 1200 বাড়িতে কোনও না কোনও সদস্য ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন । কোথাও একজন, কোথাও একই পরিবারের একাধিক মানুষ । অনেকে এখনও চিকিৎসাধীন । কারও শরীরে রোগ থাবা বসিয়েছে, কেউ অপেক্ষা করছেন পরবর্তী রিপোর্টের !
সবচেয়ে বিস্ময়কর, যাঁদের মৃত্যুর কথা গ্রামবাসীরা বলছেন, তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই রোগটি ছিল ফুসফুসের ক্যানসার । শরীরের অন্য অঙ্গ নয়, বার বার একই জায়গায় আঘাত । কেন ? উত্তর দারিয়াপুরে এই প্রশ্নের কোনও নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক উত্তর এখনও নেই । এই গ্রামের অস্বাভাবিক ক্যানসার-চিত্র নিয়ে এখনও কোনও পূর্ণাঙ্গ গবেষণার কথাও জানা যায়নি । জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কাছেও এমন কোনও সমীক্ষার তথ্য নেই । অথচ গ্রামের অর্থনীতির শিরায় শিরায় মিশে রয়েছে একটি জিনিস, তামাক ! বিড়ি ! আর সেই বিড়িই যে গ্রামের 'জীবিকা', সেই বিড়িই কি ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে মৃত্যুর কারণ ?
জীবিকার পাতায় তামাক !
মালদার উত্তর দারিয়াপুর কালিয়াচক-1 নম্বর ব্লকের 12 নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া একটি গ্রাম । বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচটা গ্রামের মতোই । কিন্তু একটু ভিতরে ঢুকলেই অন্য ছবি ।
একটি বাড়িতে ঢুকতেই দেখা গেল, মেঝেতে বসে বিড়ি বাঁধছেন এক মহিলা । পাশেই তাঁর বিবাহিতা মেয়ে । অন্য বাড়িতে কয়েক জন মহিলা একসঙ্গে কাজ করছেন । সকাল থেকে সন্ধে - পাতা, তামাক, সুতো আর তৈরি বিড়ির মধ্যে দিয়েই কাটছে দিন । গ্রামের বহু পরিবারের আয়ের প্রধান অবলম্বন এই কাজ । ফলে বিপদের কথা জানা থাকলেও হাত সরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই । বরং এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সমস্বরে পালটা প্রশ্ন ভেসে আসে, তামাকের ধুলো থেকে বাঁচব কী করে, যদি সেই তামাকই আমাদের ভাত জোগায় !
অসহায়তার ছবি
'ক্যানসার হয়েছে', কিন্তু বিড়ি বন্ধ করলে সংসার চলবে কী করে ? মহম্মদ শাহজাহান শেখের কথায় সেই অসহায়তার ছবিটাই স্পষ্ট । মাস তিনেক আগে হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয় । চিকিৎসকের পরামর্শে একের পর এক পরীক্ষা । রিপোর্টে ধরা পড়ে, ফুসফুসে ক্যানসার । এখন কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা চলছে । শাহজাহানের পরিবারেও দীর্ঘদিন ধরে বিড়ি বাঁধার কাজ হয় ।
তাঁর কথায়, এত দিন জানতেনই না যে বিড়ি বাঁধার সময় তামাকের সংস্পর্শে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে । এখন যদি এই কাজই রোগের অন্যতম কারণ হয়, তবে বিড়ি বাঁধা বন্ধ করার কথা ভাববেন কী ভাবে ? কাজ বন্ধ করলে সংসার চলবে কী করে ? এই প্রশ্নই যেন গোটা গ্রামের প্রশ্ন !
বউমারা বিড়ি বাঁধতেন...
বৃদ্ধ আফসার আলির বাড়িতেও দীর্ঘদিন বিড়ি বাঁধার কাজ হয়েছে । তাঁর বউমারা বিড়ি বাঁধতেন । এখন আফসার নিজেই ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত । রোগ ধরা পড়ার পর বউমারা বিড়ি বাঁধার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন । কিন্তু তত দিনে শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছে ।
মাস চারেক আগে ক্যানসার ধরা পড়েছে । কলকাতায় চিকিৎসা চলছে । চিকিৎসকেরা সুস্থ হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন । কিন্তু বুকে অসহ্য ব্যথা । হাঁটাচলা করাও কঠিন । আফসারের আক্ষেপ, বাড়িতে যে কাজ হচ্ছে, তার ধুলো-বাতাসের মধ্যেই হয়তো বিপদ লুকিয়ে ছিল । অথচ তা জানতেন না ।
মায়ের মৃত্যুর পরও বিড়ি ছাড়ার উপায় নেই
হাজি আবদুল করিমের মা-ও সম্প্রতি ফুসফুসের ক্যানসারে মারা গিয়েছেন । মাত্র এক সপ্তাহ আগে । করিমের কথায়, এই এলাকার প্রায় প্রতিটি পরিবারেই বিড়ি বাঁধার কাজ হয় । বিশেষ করে মহিলারাই এই কাজ করেন । একের পর এক মৃত্যু দেখেও কাজটি বন্ধ হচ্ছে না । কারণ, এই টাকা শুধু সংসারের অতিরিক্ত আয় নয় । বহু পরিবারের কাছে এটাই প্রধান আয় । তাঁর বক্তব্য, মহিলারা নিজের খরচের পাশাপাশি সংসার চালাতেও এই টাকা দেন । ফলে বিপদের কথা জানলেও বিড়ি ছেড়ে দেওয়া তাঁদের কাছে সহজ নয় ।
20 বছর ধরে বিড়ি বাঁধছেন নুরসেনা
নুরসেনা বিবির বয়স যতই বাড়ুক, আঙুল থামেনি । প্রায় 20 বছর ধরে বিড়ি বাঁধছেন তিনি । পাশে বসে মেয়েও মায়ের সঙ্গে বিড়ি বাঁধছে । তাঁর পরিবারেরও একাধিক সদস্য এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । নুরসেনা জানেন, কাজটি বিপজ্জনক । গ্রামের বহু বাড়িতে ফুসফুসের ক্যানসারের রোগীও দেখেছেন । তাঁর পাশের বাড়িতেও এক জন আক্রান্ত ।
তবু কাজ ছাড়বেন কী করে ? বিড়ি বাঁধা বন্ধ করলে আয় বন্ধ । সপ্তাহে তাঁর হাতে আসে কয়েকশো টাকা । তার সঙ্গে সরকারি আর্থিক সহায়তা মিললেও সংসারের সব খরচ মেটে না । ফলে রোগের ভয় এক দিকে, পেটের দায় অন্য দিকে । উত্তর দারিয়াপুরে এই দুইয়ের লড়াইয়ে প্রতিদিন জিতে যাচ্ছে পেটের দায় !
মেয়ের পড়াশোনার জন্য বিড়িই ভরসা!
সীমা খাতুন প্রায় 30 বছর ধরে বিড়ি বাঁধছেন । স্বামী অসুস্থ, কাজ করতে পারেন না । সংসারের ভার অনেকটাই তাঁর কাঁধে । মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করতে চান না । তাই এখনও দিনে 500-600 বিড়ি বাঁধেন !
ক্ষতির কথা জানেন । কিন্তু কাজ ছাড়ার মতো সঞ্চয় নেই । বিকল্প কর্মসংস্থানও নেই । সীমার দাবি, সরকার যদি তাঁদের অন্য কাজের ব্যবস্থা করে, তবে তাঁরা বিড়ি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ।
এই একটি কথার মধ্যেই যেন উত্তর দারিয়াপুরের সমস্যার মূল সূত্রটি লুকিয়ে, মানুষ জানে বিপদ আছে, কিন্তু বিপদ থেকে বেরোনোর রাস্তা নেই !
মালদা-মুর্শিদাবাদ জুড়ে বিড়ির বিশাল অর্থনীতি
পশ্চিমবঙ্গে বিড়ি শিল্প কোনও ছোটখাটো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নয় । সরকারি হিসাবে রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে 18 লক্ষের কিছু বেশি । এর বড় অংশই মুর্শিদাবাদ এবং মালদাতে ।
মুর্শিদাবাদে প্রায় 12 লক্ষ এবং মালদাতে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বিড়ি শ্রমিক রয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি । কালিয়াচকের তিনটি ব্লক-সহ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা মিলিয়ে কার্যত একটি বড় বিড়ি-অঞ্চল ! জেলা বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক মহম্মদ ইব্রাহিমের দাবি, শুধু মালদহেই বিড়ি শিল্পের বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ প্রায় 2 হাজার কোটি টাকা ! তাঁর হিসাবে, প্রতি হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য শ্রমিকরা প্রায় 200 টাকা মজুরি পান । আর এই বিশাল অর্থনীতির সবচেয়ে নিচের স্তরে রয়েছেন সেই মহিলারাই, যাঁদের ঘরে ঘরে তামাকের গন্ধ, ধুলো এবং বিড়ির পাতা !
'শ্রমিক'ও তামাকের ঝুঁকিতে
এখানেই বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ । কলকাতার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ সাগ্নিক রায়ের মতে, বিড়ির ক্ষতি শুধু বিড়ি টানার সঙ্গে যুক্ত নয় । বিড়ি তৈরির সময় তামাকের ধুলোতেও নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক এবং সূক্ষ্ম কণা থাকতে পারে । দীর্ঘ সময় সেই পরিবেশে থাকলে শ্বাসযন্ত্রের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে ।
শুধু শ্রমিক নন, বাড়ির অন্য সদস্যরাও ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারেন । কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলাদা কারখানা নয়, বাড়ির ঘরেই চলে বিড়ি বাঁধার কাজ । ফলে শিশু থেকে বৃদ্ধ, যাঁরা কখনও বিড়ি ছুঁয়েও দেখেননি, তাঁরাও একই বাতাসে তামাকের ধুলোর সংস্পর্শে আসতে পারেন ।
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, বিড়ি বাঁধার জন্য বাড়ির বসতঘর থেকে আলাদা জায়গা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং দীর্ঘ সময় একটানা তামাকের সংস্পর্শ এড়ানো জরুরি ।
গরিবের আলাদা ঘর কোথায় ?
এখানেই ফের আটকে যায় উত্তর দারিয়াপুর ! একটি আলাদা ঘর, জানালা-দরজা দিয়ে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, কাজের জায়গা এবং বসবাসের জায়গা পৃথক করা- এসব স্বাস্থ্যবিধি কাগজে যত সহজ, বাস্তবে ততটাই কঠিন ! যে পরিবারে দু'টি ঘরেই পাঁচ-ছ'জনের সংসার, সেখানে বিড়ি বাঁধার জন্য আলাদা ঘর কোথা থেকে আসবে ? শ্রমিকদের দাবি, সরকার চাইলে গ্রামের কোনও কমিউনিটি হল বা পৃথক কেন্দ্র তৈরি করে দিতে পারে । সেখানে তাঁরা বিড়ি বাঁধবেন । অন্তত বসতঘরের মধ্যে তামাকের ধুলো ছড়াবে না । কিন্তু সেই ব্যবস্থা এখনও নেই ।
'গুড় মেশানো জল'ই ভরসা !
তামাকের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের কিছু শ্রমিকের মধ্যে আবার অদ্ভুত এক বিশ্বাসও তৈরি হয়েছে । রাতে গুড় মেশানো জল খেলে নাকি ফুসফুস পরিষ্কার থাকে !
এই ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, তার প্রমাণ নেই । কিন্তু দীর্ঘদিন তামাকের সংস্পর্শে থাকা মানুষের ভয় এবং অসহায়তা কতটা গভীর, এই বিশ্বাস তারই ইঙ্গিত দেয় । যাঁদের কাছে আধুনিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা এখনও দূরের বিষয়, তাঁরা নিজেরাই খুঁজে নিচ্ছেন ঘরোয়া 'রক্ষাকবচ' !
সরকারি গবেষণা কোথায় ?
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখানেই । একটি গ্রামে এত বিপুল সংখ্যক ফুসফুসের ক্যানসারের মৃত্যুর দাবি উঠছে । গ্রামের অর্থনীতি আবার বিড়ি শিল্পনির্ভর । তামাকের সংস্পর্শও দীর্ঘদিনের । চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি তামাক-সংস্পর্শ ফুসফুসের নানা রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে । তবু উত্তর দারিয়াপুরে ঠিক কত জন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন, কত জন মারা গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কত জন বিড়ি শ্রমিক বা তামাকের সংস্পর্শে ছিলেন, ধূমপানের অভ্যাস কত জনের ছিল, রোগীদের বয়স ও লিঙ্গের বিন্যাস কী- এসব নিয়ে কোনও পূর্ণাঙ্গ সরকারি সমীক্ষা নেই !
ফলে 'বিড়ি বাঁধা' এবং গ্রামের ফুসফুসের ক্যানসারের মৃত্যুর মধ্যে সরাসরি কারণ-সম্পর্ক এখনই ঘোষণা করা যাবে না । কিন্তু প্রশ্নটি এত বড় যে, তাকে এড়িয়েও যাওয়া যায় না !
বিকল্প জীবিকার দাবি
উত্তর দারিয়াপুরের মানুষের কথায় বার বার একটি বিষয় ফিরে আসে, বিকল্প কাজ । শুধু বলা যাবে না, বিড়ি বাঁধবেন না । কারণ, বিড়ি বন্ধ হলে অনেক পরিবারের রান্নার হাঁড়িও বন্ধ হয়ে যাবে ।
তাই স্বাস্থ্যসচেতনতার পাশাপাশি দরকার বিকল্প কর্মসংস্থান । দরকার বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ । দরকার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা । দরকার তামাকের সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকদের ফুসফুস পরীক্ষা এবং ক্যানসারের প্রাথমিক শনাক্তকরণ । আর সবচেয়ে আগে দরকার উত্তর দারিয়াপুরকে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ।
কারণ এই গ্রামের গল্প যদি সত্যিই একটি বড় স্বাস্থ্য-সঙ্কেত হয়, তবে তা শুধু মালদার গল্প নয় । সকালে যে হাতে বিড়ি বাঁধা হয়, সেই হাতেই বিকেলে ওষুধের প্রেসক্রিপশন ধরা পড়ে । যে তামাক আজ সংসারের ভাত জোগাচ্ছে, কাল সেই তামাকই যদি ফুসফুসের শেষ নিঃশ্বাসের কারণ হয়ে ওঠে, তবে উত্তর দারিয়াপুরের সামনে প্রশ্ন একটাই: জীবিকা বাঁচবে, না জীবন ?