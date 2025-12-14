জমি বিবাদের জের, নাবালিকাকে ঘুম থেকে ডেকে গুলি করে খুন, গ্রেফতার 4
উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের ঘটনা৷ বাকি অভিযুক্তদের খুঁজছে পুলিশ৷
Published : December 14, 2025 at 9:29 PM IST
রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), 14 ডিসেম্বর: দুই পরিবারের মধ্যে জমি বিবাদ৷ তার জেরে মর্মান্তিক পরিণতি হল এক নাবালিকার৷ অভিযোগ, ঘরে ঘুমিয়ে ছিল ওই নাবালিকা৷ ঘরে ঢুকে ঘুম থেকে তুলে তাকে গুলি করে খুন করা হয়৷
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে৷ খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে ইসলামপুর থানায়৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷ গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানা এলাকায় রয়েছে মাটিকুণ্ডা-2 গ্রাম পঞ্চায়েত৷ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি এলাকার নাম ঝলঝলি৷ সেই ঝলঝলির বাসিন্দা রফিক আলম৷ স্থানীয় বাসিন্দা নূর আলমের সঙ্গে তাঁর জমি নিয়ে বিবাদ চলছে দীর্ঘদিন ধরে৷ মাঝেমধ্যেই এই নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বাঁধে৷
শনিবার রাতে সেই বিবাদই চরম আকার ধারণ করে৷ অভিযোগ, এই ঝামেলার জেরে নূর আলম দলবদল নিয়ে এলাকায় বোমাবাজি করে৷ গুলি চালায়৷ পরে স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ জাহিদ আলমের বাড়িতে হামলা চালায়৷ জাহিদ আলম রফিক আলমের আত্মীয়৷ গুলি-বোমার ভয়ে জাহিদ আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এবং রফিক আলমরাও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়৷
জাহিদ আলমের দাবি, তাঁর মেয়ে যে ঘরে ছিল, সেটা তিনি বুঝতে পারেননি৷ কৌসেরা নামের ওই নাবালিকা ঘরেই ঘুমোচ্ছিল৷ তখন ওই ঘরে ঢোকে নূর আলমের দলবদল৷ তার পর অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে ডেকে তোলে৷ এর পর তাকে গুলি করে খুন করে এবং ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়৷
ঘটনার পর কিছুক্ষণ বাড়িতে ফেরেন জাহিদ আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা৷ তাঁরা এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় কৌসেরা ঘরে পড়ে রয়েছে৷ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে নিয়ে যান ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে৷ সেখানে চিকিৎসকরা ওই নাবালিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন৷
পরে ইসলামপুর থানায় মেয়েকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন মহম্মদ জাহিদ আলম৷ ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে৷ ইসলামপুর থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে৷ বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে৷