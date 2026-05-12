কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা মানব না ! প্রথম বৈঠকেই কড়া বার্তা নয়া মুখ্যসচিবের

বিভিন্ন সরকারি দফতরের সচিবদের সঙ্গে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অবিলম্বে সমস্ত আটকে থাকা কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব ।

প্রথম বৈঠকেই কড়া বার্তা নয়া মুখ্যসচিবের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 5:20 PM IST

কলকাতা, 12 মে: দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই রাজ্য প্রশাসনে গতি আনতে কড়া অবস্থান নিলেন রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল । বিভিন্ন সরকারি কাজের বাস্তবায়নে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে কোনওরকম দীর্ঘসূত্রিতা তিনি বরদাস্ত করবেন না, প্রথম বৈঠকেই স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিলেন তিনি । মঙ্গলবার বিভিন্ন সরকারি দফতরের সচিবদের সঙ্গে নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব । সেখানেই তিনি অবিলম্বে সমস্ত আটকে থাকা কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন ।

নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক করেন নয়া মুখ্যসচিব । এই দীর্ঘ বৈঠকে আলোচনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল রাজ্যে চলা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান পরিস্থিতি । মনোজ কুমার আগরওয়াল এদিন জানিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই প্রকল্পগুলি কার্যকর করতে আর কোনওভাবেই দেরি করা চলবে না । যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ, আটকে রয়েছে বা অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে, সেগুলিতে অবিলম্বে গতি আনতে হবে । প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক স্তর থেকে যা যা পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তা যেন বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না-করে দ্রুততার সঙ্গে নেওয়া হয়, সেই বিষয়েও তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সতর্ক করেছেন ।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পাশাপাশি, রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করার বিষয়েও এদিনের বৈঠকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই ইস্তাহারে উল্লেখিত জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে । এই প্রকল্পগুলি কীভাবে দ্রুত, নিখুঁতভাবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে সচিবদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন মুখ্যসচিব । তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি দফতরকে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য অবিলম্বে একটি সুনির্দিষ্ট 'নীল নকশা' বা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করতে হবে । কোন পদ্ধতিতে কাজ এগোবে, তার রূপরেখা দ্রুত প্রস্তুত করে নবান্নে জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিন ।

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই নয়া মুখ্যসচিবের এই তৎপরতা রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা । সরকারি দফতরগুলিতে ফাইল আটকে থাকার যে চিরাচরিত অভিযোগ প্রায়শই ওঠে, তা দূর করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যেই তাঁর এই কড়া পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে । লাল ফিতের ফাঁস কাটিয়ে সরকারি পরিষেবাগুলি যাতে একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছায়, সেটাই এখন প্রশাসনের প্রধান অগ্রাধিকার । এর জন্য বিভিন্ন সরকারি দফতরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি ।

সব মিলিয়ে, এদিনের পর্যালোচনা বৈঠক থেকে এটা পরিষ্কার যে, আগামী দিনে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে কাজের গতি আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে ৷ কাজের ক্ষেত্রে কোনওরকম ঢিলেমি, গাফিলতি বা অজুহাত যে শীর্ষ পর্যায় থেকে আর মেনে নেওয়া হবে না, তা সংশ্লিষ্ট সব মহলেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । ওয়াকিবহাল মহলের নজর এখন সেদিকেই, মুখ্যসচিবের এই কড়া বার্তার পর বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরগুলি কতটা তৎপরতার সঙ্গে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এবং আসন্ন দিনগুলিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্রে ঠিক কতটা বদল আসে ।

