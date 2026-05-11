প্রথম ক্যাবিনেটেই বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের অনুমোদন, অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

সোমবার নবান্নে পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ তার পর তিনি জানান, সীমান্তে বেড়া দিতে 45 দিনের মধ্যে জমি দেবে রাজ্য সরকার৷

প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 2:36 PM IST

কলকাতা, 11 মে: রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করার পরেই প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা এবং সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-কে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের আইনি অনুমোদন দেওয়া হল। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা কাটিয়ে মাত্র 45 দিনের মধ্যে এই জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির এক দীর্ঘ ও স্পর্শকাতর আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেবলমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেই রাজ্যের প্রায় 2216.7 কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই দীর্ঘ সীমান্তের একটি বড় অংশ, অর্থাৎ প্রায় 1647.696 কিলোমিটার এলাকায় ইতিমধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে এখনও 569.004 কিলোমিটার এলাকা সম্পূর্ণ বেড়া-বিহীন বা উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও রাজ্যের উত্তরে ভুটান এবং উত্তর-পশ্চিমে নেপালের সঙ্গেও আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এই বেড়া-বিহীন উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়েই অবৈধ অনুপ্রবেশের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। তাই প্রথম দিন থেকেই রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষিত করার বিষয়টিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিল বর্তমান রাজ্য সরকার।

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা বিস্তারিতভাবে জানান। রাজ্যের জনবিন্যাস পরিবর্তনের আশঙ্কা ও নিরাপত্তার দিকটি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষার প্রশ্ন এবং যেভাবে জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। আজকে আমরা প্রথম দিনেই আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথা বিএসএফের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার অনুমোদন দিলাম।"

প্রশাসনিক তৎপরতার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "আজ থেকেই জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হল, 45 দিনের মধ্যে বিএসএফের প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করতে হবে। যা আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন, এই কাজটা আজকে প্রথম ক্যাবিনেটে আমরা করলাম।"

এরপরই পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আগের সরকার সীমান্ত সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতেও বাধা সৃষ্টি করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিএসএফ যতটা জমি চেয়েছে, ততটাই দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ভূমি দফতর কাজ এগিয়ে রেখেছে। আগের সরকারের অনিচ্ছাতে, বিশেষ ভোটারদের বাঁচানোর জন্য, অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য, ভূমি দফতরকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশও অমান্য করা হয়েছে, যেটা কোনও সরকার করতে পারে না।"

জমি হস্তান্তরের পরিসংখ্যান নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমরা ভূমি দফতরকে আজ থেকেই রেডি থাকা জমি হস্তান্তর করতে বলেছি। যেটুকু আমি বিরোধী দলনেতা হিসেবে খবর রেখেছিলাম, 90 শতাংশ জমি ভূমি দফতর হস্তান্তর করতে পারে। প্রকৃত সংখ্যাটা মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক কিছু ভেবে বলতে হয়। যেটা বলতে হয়, তার যেন পূর্ণ সত্যতা থাকে, এটা করেই বলতে হয়। তাই এইভাবে আগের সরকারের মতো আলপটকা প্রশ্ন-উত্তরে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর ক্যাবিনেট যাবে না।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রথম ক্যাবিনেটেই বিএসএফ-কে জমি দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত আসলে জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষারই অন্যতম ধাপ। বেআইনি অনুপ্রবেশ রুখতে রাজ্য প্রশাসন যে এখন থেকে কড়া হাতে কাজ করবে, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তাতেই তা প্রমাণিত বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

