সমুদ্রের আগ্রাসনে লণ্ডভণ্ড গোবর্ধনপুর! বাঁধ উপচে ডুবল 300 বিঘা কৃষিজমি, জলমগ্ন বহু বাড়ি
বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষিজমি, ধানের বীজতলা, মাছের পুকুর এবং বহু বাড়িঘর । আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় ।
Published : July 17, 2026 at 2:44 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 17 জুলাই: সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় আবারও প্রকৃতির রুদ্ররূপ ! শুক্রবার জোয়ারের সময় পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনপুর এলাকায় সমুদ্র বাঁধ উপচে নোনা জল ঢুকে এলাকা প্লাবিত হয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় থাকা বাঁধ পেরিয়ে প্রবল গতিতে গ্রামে ঢুকেছে জোয়ারের জল ৷ এর ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষিজমি, ধানের বীজতলা, মাছের পুকুর এবং বহু বাড়িঘর । এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোবর্ধনপুর গ্রামের পূর্ব-পশ্চিম দিকের প্রায় 1,200 মিটার দীর্ঘ সমুদ্র বাঁধ দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল অবস্থায় রয়েছে । বৃহস্পতিবার জোয়ারের সময় সেই বেহাল বাঁধ উপচে নোনা জল গ্রামে ঢুকে পড়ে । মুহূর্তের মধ্যে প্রায় 300 বিঘা কৃষিজমি প্লাবিত হয় । সদ্য তৈরি করা ধানের বীজতলা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের । অনেকেই আগামী মরশুমের চাষের প্রস্তুতি হিসেবে বীজ তৈরি করেছিলেন । নোনা জলের প্রবেশে সেই পরিশ্রম জলে গিয়েছে ৷
শুধু কৃষিজমিই নয়, নোনা জলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক মাছের পুকুরও । পুকুরে চাষ করা মাছ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অনেক মাছ ভেসে বেরিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷ ফলে কৃষিকাজের পাশাপাশি মৎস্যচাষের উপর নির্ভরশীল বহু পরিবার বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
প্লাবনের জেরে অন্তত 50টি বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে । অনেক পরিবার ঘরের আসবাবপত্র ও খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন । চিন্তায় রয়েছেন কাঁচা বাড়ির বাসিন্দারা ৷ পাশাপাশি একটি নলকূপ সম্পূর্ণ নোনা জলের তলায় চলে যাওয়ায় এলাকায় পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে । বিশুদ্ধ পানীয় জল না-থাকায় শিশু ও প্রবীণদের নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন বাসিন্দারা ।
এলাকার বাসিন্দা মনতোষ গুড়িয়া বলেন, "প্রতিবার বর্ষা ও কোটালের সময় একই সমস্যা দেখা দেয় । বহুবার প্রশাসনের কাছে বাঁধ সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে । কিন্তু স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । এবার নোনা জলে ফসল, মাছ, বাড়িঘর - সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । যদি দ্রুত স্থায়ী বাঁধ তৈরি না-হয়, তাহলে ভবিষ্যতে গোবর্ধনপুরের অস্তিত্বই সংকটের মুখে পড়বে ।"
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সমুদ্র বাঁধের দুরবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে জানানো হলেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । প্রতি বছর বর্ষা ও ভরা জোয়ারের সময় একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় । তাঁদের দাবি, অস্থায়ী মেরামত নয়, দ্রুত স্থায়ী ও শক্তপোক্ত সমুদ্র বাঁধ নির্মাণ করতে হবে । তা না-হলে আগামী দিনে আরও বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু করেছেন । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হবে । পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে পানীয় জল, ত্রাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে ।
এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা বলেন, "গোবর্ধনপুরের পরিস্থিতির উপর প্রশাসন সম্পূর্ণ নজর রাখছে । জোয়ারের কারণে যে অংশ দিয়ে নোনা জল ঢুকেছে, সেখানে দ্রুত অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হবে । একইসঙ্গে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে । পানীয় জল, ত্রাণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হবে । কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে ।"
প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় সমুদ্র বাঁধের সুরক্ষা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, গোবর্ধনপুরের এই ঘটনা আবারও তা সামনে এনে দিল । স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, এবার আর শুধু আশ্বাস নয়, দ্রুত স্থায়ী সমাধানের পথে এগোবে প্রশাসন, যাতে ভবিষ্যতে নোনা জলের এই ভয়াবহ প্লাবন থেকে রক্ষা পায় গোবর্ধনপুর ও আশপাশের গ্রামগুলি ।