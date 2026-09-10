ভাঙন বাড়ছে গঙ্গাসাগরে, ধ্বংসের মুখে 2.20 কোটির সরকারি কটেজ
একদিকে এটি সরকারি অর্থে তৈরি পর্যটন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর উদাহরণ, অন্যদিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে উপকূল সুরক্ষার সমস্যাকে । শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 10, 2026 at 3:14 PM IST
গঙ্গাসাগর, 10 সেপ্টেম্বর: একসময় ছিল চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য । গঙ্গাসাগরের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শালকাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল সুদৃশ্য কটেজ । প্রশাসনিক কাজ থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই বাংলোর । পর্যটক এবং পুণ্যার্থীদের কাছেও ধীরে ধীরে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ সেই ঐতিহ্যবাহী কটেজই অস্তিত্ব সংকটে ।
একদিকে লাগাতার সমুদ্রভাঙন, অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব—দুইয়ের জেরে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে গঙ্গাসাগরের কোটি টাকার এই সরকারি সম্পত্তি ।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, 2011 সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালনা এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় 2 কোটি 20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই শালকাঠের কটেজ । গঙ্গাসাগরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাঠের নির্মাণশৈলীতে তৈরি এই বাংলো ছিল বেশ নজরকাড়া । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাসাগরের অন্যতম পরিচিত জায়গা হয়ে ওঠে ।
স্থানীয়দের দাবি, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তৈরি এই কটেজকে ঘিরে একসময় ছিল বিশেষ আগ্রহ । গঙ্গাসাগর মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আধুনিক রূপ দেওয়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই ধরনের নির্মাণ করা হয়েছিল । কিন্তু যে সরকারি সম্পত্তি তৈরি করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল, আজ সেটিই ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে সমুদ্রের গ্রাসে ।
গঙ্গাসাগরে সমুদ্রভাঙন নতুন কোনও ঘটনা নয় । প্রতি বছরই বর্ষা, অমাবস্যা-পূর্ণিমার কোটাল, জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ভাঙনের তীব্রতা বাড়ে । সময়ের সঙ্গে উপকূলের ভূ-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে । একাধিক জায়গায় স্থলভাগের দিকে এগিয়ে এসেছে নদী ও সমুদ্রের জল। তারই প্রভাব পড়েছে এই ঐতিহ্যবাহী কটেজের উপরেও ।
কটেজটির আশপাশের জমি ক্রমশ ভেঙে নদী ও সমুদ্রের দিকে চলে যাওয়ায় কটেজটির ভিতও কার্যত বিপন্ন । মাটি ধসে যাওয়ায় কটেজটি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় । স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে কটেজটির অবশিষ্ট অংশও ভাঙনের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে ।
এই পরিস্থিতি ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে । তাঁদের বক্তব্য, কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকারি সম্পত্তি তৈরি করা হল, অথচ সেটিকে রক্ষা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই কেন ? শুধুমাত্র একটি কটেজ নয়, গঙ্গাসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলেই এখন ভাঙনের আতঙ্ক । ফলে দ্রুত স্থায়ী ব্যবস্থা না নিলে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং মানুষের বসতিও বিপদের মুখে পড়বে ।
স্থানীয় এক ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, এই এলাকার সমস্যার অন্যতম কারণ স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধের অভাব । তাঁর কথায়, "মূলত স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ না থাকার কারণেই প্রায় সময় ভাঙন দেখা যায় এই এলাকায় । তার সঙ্গে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় । এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নদীভাঙনের কারণে ক্রমাগত নষ্ট হচ্ছে বহু সম্পত্তি ।"
স্থানীয়দের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে ভাঙন রোধে সাময়িকভাবে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হলেও তা স্থায়ী সমাধান হয়ে ওঠেনি । কোথাও মাটি, কোথাও বোল্ডার বা অন্যান্য সামগ্রী ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু প্রকৃতির প্রবল শক্তির সামনে সেই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । স্থানীয়দের দাবি, বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করতে হবে ।
এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা সুবীর নায়েক জানান, বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় যশের পর থেকেই গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণ-সহ একাধিক এলাকায় নদী ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে । বিগত সরকার ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়নি । ফলে ধীরে ধীরে ভাঙনের কবলে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা । গঙ্গাসাগর মেলাকে বিশ্ব মানচিত্রে আরও বড় জায়গা করে দেওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল । সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তৈরি হয়েছিল এই শালকাঠের কটেজ । কিন্তু সেই পরিকাঠামো রক্ষার জন্য উপকূল সুরক্ষার পরিকল্পনা যথেষ্ট না হওয়ায় আজ কটেজটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে ।
কটেজের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । স্থানীয় বিজেপি নেতা রাজেশ জানা সরাসরি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন । তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভাঙন রোধে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূল সরকারের উদাসীনতা ও কাটমানির রাজনীতির কারণেই আজ এই কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হল । বিগত 15 বছরের তৃণমূল জমানায় ভাঙন রোধে কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ না করে শুধু লোকদেখানো কাজ হয়েছে ।"
বিজেপির এই অভিযোগকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । যদিও ভাঙনের কথা স্বীকার করেছেন সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা । তাঁর দাবি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ক্রমাগত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলেই গঙ্গাসাগর-সহ উপকূলবর্তী এলাকায় ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে । ফলে এই সমস্যাকে বৃহত্তর পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখার প্রয়োজন রয়েছে ।
তবে, রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে স্থানীয় মানুষের মূল চিন্তা এখন গঙ্গাসাগরের ভবিষ্যৎ । কারণ, গঙ্গাসাগর শুধুমাত্র একটি পর্যটনকেন্দ্র নয় । ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকেও এর আলাদা পরিচিতি রয়েছে । প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসেন । পাশাপাশি, সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা থাকে । ফলে, এখানকার পরিকাঠামো রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
স্থানীয় এক বাসিন্দা মধুসূদন মণ্ডল জানান, কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকার ফলে নদী ভাঙনের কবলে পড়েছে বহু এলাকা । রাজ্যের বিগত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলাকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্য রূপ দেওয়ার জন্য কোটি টাকা ব্যয় এই কাঠের নির্মাণ করা হয়েছিল । কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে সেটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলছে । গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির, বিভিন্ন ঘাট, রাস্তা, পর্যটন পরিকাঠামো এবং স্থানীয় জনবসতি—সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে এই ভাঙনের সমস্যা । একটি জায়গায় ভাঙন শুরু হলে তার প্রভাব অন্য এলাকাতেও পড়ছে । তাই শুধু কোনও একটি স্থাপনা রক্ষা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না । গোটা উপকূলকে সামনে রেখে দীর্ঘমেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান তৈরির দাবি উঠছে ।
স্থানীয়দের আরও দাবি, পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলির তালিকা তৈরি করে সেগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রক্ষা করতে হবে । একইসঙ্গে যেসব সরকারি সম্পত্তি ইতিমধ্যেই ভাঙনের মুখে রয়েছে, সেগুলির চারপাশে দ্রুত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে । প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমুদ্রভাঙনের গতিপ্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নিয়ে সমীক্ষা করানোরও দাবি উঠেছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইঞ্জিনিয়ার জানান, মূলত স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ না থাকার কারণে প্রায় সময় ভাঙন দেখা যায় এই এলাকায় ৷ এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগে রয়েছে ৷ সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নদী ভাঙনের কারণে ক্রমাগত নষ্ট হচ্ছে বহু সম্পত্তি ।
কারণ, গঙ্গাসাগরের এই শালকাঠের কটেজ এখন একটি প্রতীক । একদিকে এটি সরকারি অর্থে তৈরি পর্যটন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর উদাহরণ, অন্যদিকে এটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে উপকূল সুরক্ষার সমস্যাকে । কোটি টাকা খরচ করে একটি স্থাপনা তৈরি করা গেলেও, সেই স্থাপনা যদি কয়েক বছরের মধ্যে সমুদ্রের গ্রাসে চলে যায়, তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনার স্থায়িত্ব নিয়েই প্রশ্ন ওঠে ।
এখন তাই স্থানীয়দের দাবি একটাই—রাজনৈতিক তরজা নয়, দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ । স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ, বিজ্ঞানসম্মত ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলির সংরক্ষণ—এই চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।
নইলে আজ শালকাঠের কটেজ, আগামী দিনে হয়তো আরও কোনও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা চলে যাবে সমুদ্রের গর্ভে । গঙ্গাসাগরের ভাঙন তাই শুধু মাটি হারানোর গল্প নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সরকারি সম্পত্তি, পর্যটন, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং হাজার হাজার মানুষের ভবিষ্যৎ । রাজনৈতিক তরজা চলবে, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগও চলবে । কিন্তু সমুদ্র যে তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছে, তার প্রমাণ এখন গঙ্গাসাগরের এই ধ্বংসপ্রায় কটেজ । সময় থাকতে সেই আগ্রাসন ঠেকানো না গেলে, ইতিহাসের আরও কত স্মৃতি যে জলের তলায় হারিয়ে যাবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ।