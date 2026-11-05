তন্ত্রসাধনা নাকি দাম্পত্য কলহ ? স্ত্রীর মুণ্ডু কাটার ঘটনায় কাটছে না ধন্দ

তন্ত্রসাধনা নাকি দাম্পত্য কলহ ? স্ত্রীর মুণ্ডু কাটার ঘটনায় কাটছে না ধন্দ
Gangarampur: রহস্য ঘিরে চাঞ্চল্য গঙ্গারামপুরে ! ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক দল । দাম্পত্য অশান্তি, অভিযুক্তের সাম্প্রতিক জীবনযাপন এবং তন্ত্রসাধনা- সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
Published : November 5, 2026 at 7:22 PM IST
গঙ্গারামপুর, 5 নভেম্বর: বাড়ির মন্দিরে স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন স্বামী ! দুই হাত উঁচু করে বসে থাকার সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছিলেন প্রতিবেশীরা । বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ঘোষপাড়ায় স্ত্রীকে গলা কেটে খুনের অভিযোগ ওঠে রিন্টু ঘোষের বিরুদ্ধে । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র আতঙ্ক ।
কী কারণে এমন নৃশংস ঘটনা ? নেপথ্যে কি দীর্ঘদিনের দাম্পত্য কলহ, নাকি অভিযুক্তের তন্ত্রসাধনার সঙ্গে কোনও যোগ রয়েছে ? আপাতত এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে পুলিশ । বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত রিন্টু ঘোষ এবং তাঁর মা বাণী ঘোষকে গ্রেফতারের পর আদালতে পেশ করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ । রিন্টুকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয় । বিচারক তা মঞ্জুর করেছেন ৷ অন্যদিকে, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন বিশেষজ্ঞরা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 15 বছর আগে সীমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রিন্টুর । তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে । একসময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসে কন্ডাক্টরের কাজ করতেন রিন্টু । পরে সেই চাকরি ছেড়ে দেন । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, চাকরি ছাড়ার পর থেকে তাঁর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন অনেকে । মাঝেমধ্যেই তাঁকে তান্ত্রিকের বেশে ঘুরতে দেখা যেত । বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতেন তিনি । প্রতিবেশীদের একাংশের দাবি, রিন্টুর সঙ্গে স্থানীয়দের মাঝেমধ্যে অশান্তিও হত । তাঁর সংসারেও প্রায়ই ঝামেলা লেগে থাকত বলে জানিয়েছেন তাঁরা ।
বুধবার সকালে সেই বাড়ির ভিতরেই ঘটে যায় ভয়াবহ ঘটনা । অভিযোগ, স্ত্রী সীমার গলা কেটে খুন করেন রিন্টু । তারপর বাড়ির মন্দিরে স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু কোলে নিয়ে বসে থাকেন তিনি । খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় হইচই পড়ে যায় । কয়েক হাজার মানুষ ঘটনাস্থলের আশেপাশে ভিড় করেন । খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছয় । অভিযুক্তকে আটক করে গ্রেফতার করা হয় । উদ্ধার করা হয় সীমার দেহ ।
শিউরে উঠছেন প্রতিবেশীরা
ঘটনার ভয়াবহতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা । বাবলু ঘোষ নামে এক প্রতিবেশী বলেন, "ঘটনার কথা শুনে এলাকায় এসেছিলাম । এসে শুনি, স্ত্রীর গলা কেটে মন্দিরে বসে রয়েছে রিন্টু । কী কারণে এমন ঘটনা ঘটাল, তা বলতে পারব না । আমরা আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর পুলিশ চলে আসে । ও আগে স্টেট বাসের কন্ডাক্টরের কাজ করত । সে যে তান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে, জানতাম না । গতকাল এসে শুনলাম, সে নাকি এখন বড় তান্ত্রিক । আমরা চাই, ওর কঠোর শাস্তি হোক ।"
আর এক স্থানীয় বাসিন্দা পঙ্কজ ঘোষের কথায়, "শুনেছিলাম, রিন্টু স্ত্রীর গলা কেটে ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে । এসে দেখি, স্ত্রীর মাথা কোলে নিয়ে বসে। দু'হাত উঁচু করা । কী কারণে এমন করল, কেউ বলতে পারছে না । স্টেট বাসের চাকরি ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত । লোকজনের সঙ্গে অশান্তি করত । ওদের বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকত । এই ঘটনার পর থেকে পাড়ার মানুষ আতঙ্কে রয়েছি । সেই দৃশ্য বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ।"
তাঁর আরও দাবি, ঘটনার পিছনে তন্ত্রসাধনা, না কি পারিবারিক অশান্তি রয়েছে, তা তদন্ত করে খুঁজে বের করুক পুলিশ । অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তিনি ।
ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক দল
বৃহস্পতিবার সকালে তদন্তের স্বার্থে জলপাইগুড়ি থেকে গঙ্গারামপুরে পৌঁছয় পুলিশের ফরেন্সিক দল । বাড়ির ভিতর এবং ঘটনাস্থলের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেন বিশেষজ্ঞরা । আশপাশের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা । তবে তদন্তের স্বার্থে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি দলের সদস্যরা । এক আধিকারিক শুধু জানান, ঘটনার তদন্তে যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন, সেগুলিই সংগ্রহ করা হয়েছে ।
পুলিশের নজরে একাধিক প্রশ্ন
গঙ্গারামপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার জানান, গঙ্গারামপুর পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডে এক যুবকের বিরুদ্ধে স্ত্রীর গলা কেটে খুনের অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত রিন্টু ঘোষের পাশাপাশি তার মাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনার তদন্তে ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছে । অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ঘটনার আরও তথ্য সামনে আসবে। তদন্ত চলছে ।
এই ঘটনায় রিন্টুর মায়ের ভূমিকা কী, কেন তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও বিস্তারিত কিছু জানায়নি । একই সঙ্গে দাম্পত্য অশান্তি, অভিযুক্তের সাম্প্রতিক জীবনযাপন এবং তন্ত্রসাধনার সঙ্গে এই খুনের কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।