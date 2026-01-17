ETV Bharat / state

জমি আন্দোলন ব্যর্থ ! ক্ষমতায় থাকতে যথেচ্ছ দুর্নীতি করছেন মমতা, বিস্ফোরক সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই

সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্য়তম নেতা আজকের নবতিপর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷ সেদিনের আন্দোলন ও একসময়ের নেত্রী মমতাকে নিয়ে ইটিভি ভারতে অকপট তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী ৷

Former Minister and Singur Movement Leader Rabindranath Bhattacharya
সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 4:53 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 4:59 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

পলাশ মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, 17 জানুয়ারি: ব্যর্থ হয়েছে সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন ! টাটা গোষ্ঠী চলে যাওয়ার প্রায় দু'দশক পর স্বীকার করলেন সেই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷ 18 জানুয়ারি রবিবার সিঙ্গুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও তিনি সিঙ্গুরে সভা করেছিলেন ৷ রাজ্যে ফের বিধানসভা ভোট ৷ টাটাদের ছেড়ে যাওয়া সিঙ্গুরকেই আবারও জনসভার জন্য বেছে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

তিনি আসবেন শুনে আশায় বুক বেঁধেছেন সিঙ্গুর আন্দোলনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকা মাস্টারমশাই ৷ তাঁর আপশোস, তৃণমূল জমানায় শুধু সিঙ্গুর নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গকে বর্জন করেছেন শিল্পপতিরা ৷ এই বিধানসভা ভোটে বিজেপি জয়ী হোক এবং সরকার গড়ুক, চান বাম আমলের তৃণমূল বিধায়ক ৷ তবে পাঁচ বছর আগে এই সিঙ্গুরের মাটিতে বিজেপির বিশ্বাসঘাতকতায় বিধানসভা নির্বাচনে হার এখনও ভুলতে পারেননি নবতিপর রবীন্দ্রনাথ ৷

সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে দুর্নীতি ও ডামাডোলের রাজনীতি করছেন তাঁর একদা নেত্রী মমতা ৷ আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতার সঙ্গে সিঙ্গুরের প্রতিবাদী মমতার ফারাক আকাশ-পাতালের ৷ এই মমতা যা করছেন, তা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য-ক্ষোভ উগরে দিলেন সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম কান্ডারি ৷ তাঁর হরিপালের বাসুবাটির বাড়িতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই কিছু স্পষ্ট কথা বললেন এই প্রবীণ নেতা ৷

ইটিভি ভারত: আজ এত বছর পর সেদিনের সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে কী বলবেন ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: আমি দীর্ঘদিন সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ৷ কিন্তু শেষ পরিণতিতে দেখলাম, আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি ৷ না হয়েছে শিল্প, না জমি পুনরুদ্ধার করে কৃষিযোগ্য করা গিয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ৷ তার সুফল মেলেনি ৷

শিল্পপতি টাটাদের নাম সারা পৃথিবীতে খ্যাত ৷ তারা ব্যর্থ হওয়ার পর আর কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পপতি এখানে শিল্প করতে আসছেন না ৷ শুধু সিঙ্গুর নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা বর্জন করেছেন ৷ সিঙ্গুরের সঙ্গে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী এর ফল ভোগ করছেন ৷ সিঙ্গুরে না হয়েছে শিল্প, না হয়েছে কৃষিকাজ ৷ সার্বিকভাবে আমরা ব্যর্থ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 18 জানুয়ারি এসে যদি কিছু ঘোষণা করেন এবং তিনি যদি শিল্পপতিদের এখানে আসতে আহ্বান জানান, তাহলে সিঙ্গুর-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আশার আলো দেখা দেবে ৷

ইটিভি ভারত: এই বৃদ্ধ বয়সে আপশোস হচ্ছে না ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: ডিডস ডান, ক্যানট বি আনডান (যা হয়ে গিয়েছে, তা আর ফিরবে না) ৷ আপশোস হলেও তাকে মেনে নিতে হবে ৷ আজ বাধ্য হয়ে মেনে নিচ্ছি, আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল ৷

ইটিভি ভারত: আপনার কী মনে হয় এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: ভোটে কী হবে, সেটা বলা খুব শক্ত ৷ এখন সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে ৷ একজনও বিধায়ক নেই ৷ এটা হতে পারে, হিস্ট্র রিপিটস ইটসেল্ফ ৷ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ৷ গণতন্ত্র যদি সক্রিয় থাকে এবং ভোটার তালিকায় যদি এভাবে (SIR) সংশোধন হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস, তৃণমূলও সেভাবে (সিপিএমের মতো) ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে ৷ যতই গায়ের জোর দেখাক আর কৌশল করুক ৷ আমি বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলাম ৷ আমি চাই রাজ্যে বিজেপি আসুক ৷ শুধু সিঙ্গুর কেন, চারপাশ দেখলে বলতে হয়, এই সরকারের এখনই যাওয়া প্রয়োজন ৷ দুর্নীতির যত রকম পন্থা আছে, এই সরকার সচেতনভাবে সেই সব গ্রহণ করেছে ৷

PM Narendra Modi to visit Singur
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার আগে সিঙ্গুরের পরিত্য়ক্ত এলাকায় শিল্প চাইয়ের ফেস্টুন (ইটিভি ভারত)

আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে দুর্নীতির চক্র ধীরে ধীরে এই সরকারকে গ্রাস করেছে ৷ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ছিলাম ৷ সেখানে আজ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি ৷ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজে দাগিদের তালিকা দিচ্ছেন ৷ ব্যাপারটা হল- আমিই চুরি করে অর্থ নিয়ে তাদের চাকরি দিয়েছি ৷ আর আমিই সেই তালিকা প্রকাশ করে বলছি এদের চাকরি পাওয়ার কথা নয় ! পরীক্ষায় যে শূন্য পেয়েছে, সে (অর্থের বিনিময়ে) 53 পেয়ে চাকরি করছে ৷ এটা কি একটা সরকারি নীতি হতে পারে ? আমার সময় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র চেয়ারম্যান ছিলেন চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ৷ তাঁকে সরিয়ে দিয়ে এসব হয়েছে ৷

ইটিভি ভারত: সিঙ্গুরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাটি আঁকড়ে লড়াই করতে দেখেছেন ৷ আজকের মমতা কি একই, নাকি আলাদা ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: সেদিন আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সৎ ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেত্রী বলে গ্রহণ করেছিলাম ৷ এখন তার বিপরীত ৷ তাঁর সততার কোনও নিদর্শনই আর নেই ৷

ইটিভি ভারত: দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে কি এটা হয় ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: না, হয় না ৷ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন- তাঁরাও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকেছেন । তাঁদেরও অনেক সুযোগ ছিল ৷ কিন্তু কেউ এভাবে অন্যায়কে আশ্রয় করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করেননি ৷ ওঁদের পাশাপাশি অজয় মুখোপাধ্যায়ও ডেডিকেটেড ম্যান, নিজেদের জীবন দিয়ে দিয়েছেন ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামী ৷ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বাংলার সুনামের জন্য কাজ করেছেন ৷ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার পথে কোনও বাধা ছিল না ৷ কিন্তু করেননি । আমি নিজের চোখে দেখেছি, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন যখন প্রয়াত হন তখন একটি কাঠের টেবিলে তাঁর কয়েকটা জামা-কাপড় ছিল ৷ টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে আর কিছু ছিল না ৷

ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কিছু নেই ৷ তাহলে তিনি কেন এইসব করছেন- ক্ষমতা না অর্থ ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: ক্ষমতার জন্য ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গকে তাঁর ইচ্ছামতো চালাবেন বলে এসব করছেন ৷ আর অভিষেক শিল্পপতি নন, কোনও ব্যবসা নেই তাঁর ৷ তাহলে তাঁর এত অর্থ এল কোথা থেকে ? সবই মমতার ছত্রচ্ছায়ায় থাকার সৌজন্যে ৷

ইটিভি ভারত: সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্নার বিরুদ্ধে আপনার অনেক অভিযোগ আছে ৷ সেগুলি কী কী ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: বেচারাম মান্না আমার ছাত্রসম ৷ তার দুর্নীতি কথা আমি জানি ৷ কিন্তু দলে থাকার জন্য আমি সেসব বলতে পারিনি ৷ এখন বলব ৷ বেচারাম পাম্প অপারেটর ছিল ৷ সে আজ কোটি কোটি টাকার মালিক ৷ কী করে হয় তা আমার জানা নেই। সেই জন্য বলব, সিঙ্গুরের বিধায়ক পরিচ্ছন্ন নয় ৷ সে নিজেও দাবি করতে পারবে না, আমি কোনও অসততার পন্থা নিয়েছি ৷ স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই বিধায়ক হতে হল ? হরিপালে কি প্রার্থী হওয়ার লোক ছিল না ৷ সিঙ্গুরের বিধায়ক হল বেচারাম মান্না, আর স্ত্রী করবী মান্না হরিপালের ৷ এটা কোনও দলের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে ? অর্থ ছাড়া কাজের কাজ আর কিছুই হয়নি ৷ সেই সুযোগ নিয়েছে বেচারাম মান্না ৷

ইটিভি ভারত: আপনার কী মনে হয়, বিজেপি স্বচ্ছ ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: না ৷ অন্য জায়গার বিজেপির কথা বলব না ৷ গত নির্বাচনে সিঙ্গুরে বিজেপি আমার বিরোধিতা করেছে, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা পুরো বিজেপি দলটাকে হারিয়েছে ৷ 10 তারিখ ছিল নির্বাচনের দিন ৷ আর দু'দিন আগে 8 তারিখে বিজেপির সাতজন মণ্ডল সভাপতি বেচার সঙ্গে দেখা করে আমার বিরোধিতা করেছিল ৷ ভোটার তালিকায় অসম্ভব দুর্নীতি ছিল ৷ তাই আমি ভোটে হেরে গিয়েছিলাম ৷ না-হলে আমার হারবার কথা ছিল না ৷

Last Updated : January 17, 2026 at 4:59 PM IST

TAGGED:

SINGUR TATA CONTROVERSY
SINGUR TATA FACTORY TMC PROTEST
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
সিঙ্গুর আন্দোলন
SINGUR MOVEMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.