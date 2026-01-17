জমি আন্দোলন ব্যর্থ ! ক্ষমতায় থাকতে যথেচ্ছ দুর্নীতি করছেন মমতা, বিস্ফোরক সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই

জমি আন্দোলন ব্যর্থ ! ক্ষমতায় থাকতে যথেচ্ছ দুর্নীতি করছেন মমতা, বিস্ফোরক সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই
সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্য়তম নেতা আজকের নবতিপর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷ সেদিনের আন্দোলন ও একসময়ের নেত্রী মমতাকে নিয়ে ইটিভি ভারতে অকপট তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী ৷
পলাশ মুখোপাধ্যায়
সিঙ্গুর, 17 জানুয়ারি: ব্যর্থ হয়েছে সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন ! টাটা গোষ্ঠী চলে যাওয়ার প্রায় দু'দশক পর স্বীকার করলেন সেই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷ 18 জানুয়ারি রবিবার সিঙ্গুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও তিনি সিঙ্গুরে সভা করেছিলেন ৷ রাজ্যে ফের বিধানসভা ভোট ৷ টাটাদের ছেড়ে যাওয়া সিঙ্গুরকেই আবারও জনসভার জন্য বেছে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
তিনি আসবেন শুনে আশায় বুক বেঁধেছেন সিঙ্গুর আন্দোলনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকা মাস্টারমশাই ৷ তাঁর আপশোস, তৃণমূল জমানায় শুধু সিঙ্গুর নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গকে বর্জন করেছেন শিল্পপতিরা ৷ এই বিধানসভা ভোটে বিজেপি জয়ী হোক এবং সরকার গড়ুক, চান বাম আমলের তৃণমূল বিধায়ক ৷ তবে পাঁচ বছর আগে এই সিঙ্গুরের মাটিতে বিজেপির বিশ্বাসঘাতকতায় বিধানসভা নির্বাচনে হার এখনও ভুলতে পারেননি নবতিপর রবীন্দ্রনাথ ৷
রাজ্যে দুর্নীতি ও ডামাডোলের রাজনীতি করছেন তাঁর একদা নেত্রী মমতা ৷ আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতার সঙ্গে সিঙ্গুরের প্রতিবাদী মমতার ফারাক আকাশ-পাতালের ৷ এই মমতা যা করছেন, তা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য-ক্ষোভ উগরে দিলেন সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম কান্ডারি ৷ তাঁর হরিপালের বাসুবাটির বাড়িতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই কিছু স্পষ্ট কথা বললেন এই প্রবীণ নেতা ৷
ইটিভি ভারত: আজ এত বছর পর সেদিনের সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে কী বলবেন ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: আমি দীর্ঘদিন সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ৷ কিন্তু শেষ পরিণতিতে দেখলাম, আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি ৷ না হয়েছে শিল্প, না জমি পুনরুদ্ধার করে কৃষিযোগ্য করা গিয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ৷ তার সুফল মেলেনি ৷
শিল্পপতি টাটাদের নাম সারা পৃথিবীতে খ্যাত ৷ তারা ব্যর্থ হওয়ার পর আর কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পপতি এখানে শিল্প করতে আসছেন না ৷ শুধু সিঙ্গুর নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা বর্জন করেছেন ৷ সিঙ্গুরের সঙ্গে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী এর ফল ভোগ করছেন ৷ সিঙ্গুরে না হয়েছে শিল্প, না হয়েছে কৃষিকাজ ৷ সার্বিকভাবে আমরা ব্যর্থ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 18 জানুয়ারি এসে যদি কিছু ঘোষণা করেন এবং তিনি যদি শিল্পপতিদের এখানে আসতে আহ্বান জানান, তাহলে সিঙ্গুর-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আশার আলো দেখা দেবে ৷
ইটিভি ভারত: এই বৃদ্ধ বয়সে আপশোস হচ্ছে না ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: ডিডস ডান, ক্যানট বি আনডান (যা হয়ে গিয়েছে, তা আর ফিরবে না) ৷ আপশোস হলেও তাকে মেনে নিতে হবে ৷ আজ বাধ্য হয়ে মেনে নিচ্ছি, আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল ৷
ইটিভি ভারত: আপনার কী মনে হয় এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: ভোটে কী হবে, সেটা বলা খুব শক্ত ৷ এখন সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে ৷ একজনও বিধায়ক নেই ৷ এটা হতে পারে, হিস্ট্র রিপিটস ইটসেল্ফ ৷ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ৷ গণতন্ত্র যদি সক্রিয় থাকে এবং ভোটার তালিকায় যদি এভাবে (SIR) সংশোধন হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস, তৃণমূলও সেভাবে (সিপিএমের মতো) ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে ৷ যতই গায়ের জোর দেখাক আর কৌশল করুক ৷ আমি বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলাম ৷ আমি চাই রাজ্যে বিজেপি আসুক ৷ শুধু সিঙ্গুর কেন, চারপাশ দেখলে বলতে হয়, এই সরকারের এখনই যাওয়া প্রয়োজন ৷ দুর্নীতির যত রকম পন্থা আছে, এই সরকার সচেতনভাবে সেই সব গ্রহণ করেছে ৷
আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে দুর্নীতির চক্র ধীরে ধীরে এই সরকারকে গ্রাস করেছে ৷ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ছিলাম ৷ সেখানে আজ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি ৷ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজে দাগিদের তালিকা দিচ্ছেন ৷ ব্যাপারটা হল- আমিই চুরি করে অর্থ নিয়ে তাদের চাকরি দিয়েছি ৷ আর আমিই সেই তালিকা প্রকাশ করে বলছি এদের চাকরি পাওয়ার কথা নয় ! পরীক্ষায় যে শূন্য পেয়েছে, সে (অর্থের বিনিময়ে) 53 পেয়ে চাকরি করছে ৷ এটা কি একটা সরকারি নীতি হতে পারে ? আমার সময় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র চেয়ারম্যান ছিলেন চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ৷ তাঁকে সরিয়ে দিয়ে এসব হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: সিঙ্গুরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাটি আঁকড়ে লড়াই করতে দেখেছেন ৷ আজকের মমতা কি একই, নাকি আলাদা ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: সেদিন আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সৎ ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেত্রী বলে গ্রহণ করেছিলাম ৷ এখন তার বিপরীত ৷ তাঁর সততার কোনও নিদর্শনই আর নেই ৷
ইটিভি ভারত: দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে কি এটা হয় ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: না, হয় না ৷ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন- তাঁরাও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকেছেন । তাঁদেরও অনেক সুযোগ ছিল ৷ কিন্তু কেউ এভাবে অন্যায়কে আশ্রয় করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করেননি ৷ ওঁদের পাশাপাশি অজয় মুখোপাধ্যায়ও ডেডিকেটেড ম্যান, নিজেদের জীবন দিয়ে দিয়েছেন ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামী ৷ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বাংলার সুনামের জন্য কাজ করেছেন ৷ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার পথে কোনও বাধা ছিল না ৷ কিন্তু করেননি । আমি নিজের চোখে দেখেছি, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন যখন প্রয়াত হন তখন একটি কাঠের টেবিলে তাঁর কয়েকটা জামা-কাপড় ছিল ৷ টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে আর কিছু ছিল না ৷
ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কিছু নেই ৷ তাহলে তিনি কেন এইসব করছেন- ক্ষমতা না অর্থ ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: ক্ষমতার জন্য ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গকে তাঁর ইচ্ছামতো চালাবেন বলে এসব করছেন ৷ আর অভিষেক শিল্পপতি নন, কোনও ব্যবসা নেই তাঁর ৷ তাহলে তাঁর এত অর্থ এল কোথা থেকে ? সবই মমতার ছত্রচ্ছায়ায় থাকার সৌজন্যে ৷
ইটিভি ভারত: সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্নার বিরুদ্ধে আপনার অনেক অভিযোগ আছে ৷ সেগুলি কী কী ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: বেচারাম মান্না আমার ছাত্রসম ৷ তার দুর্নীতি কথা আমি জানি ৷ কিন্তু দলে থাকার জন্য আমি সেসব বলতে পারিনি ৷ এখন বলব ৷ বেচারাম পাম্প অপারেটর ছিল ৷ সে আজ কোটি কোটি টাকার মালিক ৷ কী করে হয় তা আমার জানা নেই। সেই জন্য বলব, সিঙ্গুরের বিধায়ক পরিচ্ছন্ন নয় ৷ সে নিজেও দাবি করতে পারবে না, আমি কোনও অসততার পন্থা নিয়েছি ৷ স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই বিধায়ক হতে হল ? হরিপালে কি প্রার্থী হওয়ার লোক ছিল না ৷ সিঙ্গুরের বিধায়ক হল বেচারাম মান্না, আর স্ত্রী করবী মান্না হরিপালের ৷ এটা কোনও দলের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে ? অর্থ ছাড়া কাজের কাজ আর কিছুই হয়নি ৷ সেই সুযোগ নিয়েছে বেচারাম মান্না ৷
ইটিভি ভারত: আপনার কী মনে হয়, বিজেপি স্বচ্ছ ?
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: না ৷ অন্য জায়গার বিজেপির কথা বলব না ৷ গত নির্বাচনে সিঙ্গুরে বিজেপি আমার বিরোধিতা করেছে, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা পুরো বিজেপি দলটাকে হারিয়েছে ৷ 10 তারিখ ছিল নির্বাচনের দিন ৷ আর দু'দিন আগে 8 তারিখে বিজেপির সাতজন মণ্ডল সভাপতি বেচার সঙ্গে দেখা করে আমার বিরোধিতা করেছিল ৷ ভোটার তালিকায় অসম্ভব দুর্নীতি ছিল ৷ তাই আমি ভোটে হেরে গিয়েছিলাম ৷ না-হলে আমার হারবার কথা ছিল না ৷