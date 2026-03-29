ভোটের বাংলায় তৃণমূল-বিজেপি-সিপিআইএমের 'আকাশ-যুদ্ধ' !
প্রতীক দেওয়া ঘুড়ির চাহিদায় এক নম্বরে তৃণমূল ৷ দুইয়ে সিপিআইএম, তিনে বিজেপি ৷ চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছেন ব্যবসায়ী ৷
Published : March 29, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: একসময় ছিল দেওয়াল লিখনে স্লোগানের লড়াই ৷ কোন দল কত আকর্ষণীয় স্লোগানে প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করতে পারে, তার লড়াই ৷ রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী মানুষের মধ্যে সেই স্লোগান পড়ার আগ্রহ দেখা যেত ৷ তবে, সোশাল মিডিয়া ও কর্মব্যস্ততার যুগে সেই দিন আর নেই ৷ তাই ভোটারদের নজর কাড়তে পন্থাও বদল করতে হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলিকে ৷
আর সেই বদলে জায়গা করে নিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির 'আকাশ-যুদ্ধ' ৷ অর্থাৎ, চৈত্রের আকাশে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতীকের লড়াই ৷ তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর প্রতীক দেওয়া ঘুড়ি লড়াই ৷ উত্তর কলকাতার এক ঘুড়ির দোকানে এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া ঘুড়ির চাহিদা তুঙ্গে ৷
আর এই ঘুড়ির লড়াইয়ের চাহিদার শীর্ষে ঘাসফুল প্রতীক ৷ তবে, ভোটবাক্সে শূন্য হলেও সিপিআইএম ঘুড়ির চাহিদায় টক্কর দিচ্ছে তৃণমূলকে ৷ আর এই লড়াইয়ে পিছিয়ে রয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস ৷ দুর্গাপুজোর আগে যেমন চলে প্রস্তুতি, তেমন ভোট উৎসবের আবহ এখন রাজ্যে ৷ বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মিছিল, বাড়ি-বাড়ি প্রচারে ব্যস্ত ৷ নিজ-নিজ পন্থায় দৃষ্টি আকর্ষণে সাজিয়ে তুলছে প্রচার অভিযান ৷ তার মধ্যে এবার ঘুড়ি ভালোবাসেন এমন অনেকেই উত্তর কলকাতার একটি দোকানে আসছেন রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া ঘুড়ি কিনতে ৷ ফলে ভোট ময়দানে যেমন লড়াই তেমনই আকাশেও চলছে ভোটযুদ্ধ ৷
ঘুড়ি বিক্রেতা শুভজিৎ গড়াই বলেন, "সবে এই প্রতীক চিহ্ন দেওয়া ঘুড়ি এনেছি ৷ এর আগে থেকেই ক্রেতারা খোঁজ করতে শুরু করেছে ৷ কাগজ কেটে-কেটে প্রতীক চিহ্ন তৈরি করতে হয় ৷ ফলে পরিশ্রম অনেক ৷ 25 টাকা দাম রেখেছি ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বিপুল পরিমাণে চাইছেন সাজাবেন বলে ৷ আমি বিক্রি করতে পারছি না ৷ কারণ, আমার ছাপা ঘুড়ি নয় ৷ সময় দিয়ে সূক্ষ্ম হাতের কাজে কাগজ কেটে করানো ৷"
তিনি আরও বলেন, "তবে ঘুড়ি যাঁরা ওড়ান ভালোবেসে, তাঁদের হতাশ করছি না ৷ তাঁদের স্বাগত ৷ ফলাফলে যে যত নম্বরেই থাকুন অর্ডারের নিরিখে এক নম্বরে তৃণমূল ৷ দুই নম্বরে সিপিআইএম ৷ তিন নম্বরে বিজেপি ৷ আর কংগ্রেসের কিছু অর্ডার হয় ৷ আর এবারে খাম চিহ্ন অর্থাৎ আইএসএফ-এর প্রতীক দেওয়া ঘুড়ি তৈরি করা হয়েছে ৷ এখন প্রতিটা চিহ্নের ঘুড়ি 200-300 পিস করে আনা হয়েছে ৷ এবার যেমন-যেমন অর্ডার আসবে, তেমন ধাপে-ধাপে আনা হবে ৷"
ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছোট দোকানদাররাও এখন থেকে এই রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া ঘুড়ি নিয়ে যাচ্ছেন ৷ কেউ বিক্রি করবেন, আবার কেউ দোকান সাজাবেন ৷ ভোটযুদ্ধে হাতিবাগান এলাকার এই ঘুড়ির দোকান যেন রাজনীতির 'কমন রুম', সব দলের সহাবস্থান পাশাপশি ৷ বড়বাজারে যেমন ভোট এলেই পতাকা, বেলুন, লোগো, আরও হরেকরকম সাজসজ্জার জিনিস এক ছাদের তলায় বিক্রি হয় ৷ তেমন ভোট আবহে এই দোকানেও সব রাজনৈতিক দলের কর্মীদের আনাগোনা রয়েছে তাদের পছন্দের দলের প্রতীক দেওয়া ঘুড়ি কিনতে ৷