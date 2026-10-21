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স্মৃতির ডাকবাক্স বনাম হোয়াটসঅ্যাপের ‘ফরওয়ার্ড’, ডিজিটালের ভিড়ে কি হারিয়ে গেল বিজয়ার চিঠির সেই আন্তরিকতা !

Handwritten Letter: একটা সময় চিঠির পাতায় জমে থাকত ভালোবাসা-অভিমান-অপেক্ষার গল্প । ডিজিটাল যুগে হারিয়ে যাচ্ছে হাতে লেখা সেই আবেগ । পুলক যশের প্রতিবেদন ৷

Handwritten Letter
হারিয়ে গিয়েছে হাতে লেখা চিঠি, একদিন কি হারাবে চিঠির স্মৃতিও ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2026 at 4:58 PM IST

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বর্ধমান, 21 অক্টোবর: হলদেটে হয়ে আসা কাগজের পাতায় যত্ন করে লেখা কয়েকটি লাইন । কোথাও অক্ষরের বাঁকে মিশে থাকত সন্তানের জন্য ভালোবাসা, কোথাও দূরে থাকা মায়ের জন্য মনখারাপ, চিঠির শেষে থাকত নাম, কখনও তারিখ । আর তারপর ? খামের মুখ বন্ধ করে অপেক্ষা । সেই চিঠি পৌঁছবে কবে, উত্তর আসবে কবে, প্রিয় মানুষটি চিঠি পড়ে কী ভাববেন, সেই অপেক্ষারও ছিল আলাদা একটা আনন্দ ।

হাতে লেখা চিঠির যুগ পেরিয়ে আমরা এখন ‘ডিজিটাল এজ’-এ রয়েছি৷ ইমেল-মেসেজ এক মুহূর্তে চলে যায় পৃথিবীর এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ৷ উত্তর এসে যায় চটজলদি ৷ কাজের কথা থেকে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা সবই এখন হয় ডিজিটাল মাধ্যমে ৷ ব্যতিক্রম নয় বিজয় দশমীর শুভেচ্ছা বিনিময়ও ৷

Handwritten Letter
দুর্গাপুজো থিম - হাতে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

এখন ফোনেই চলে দশমীর শুভেচ্ছা-প্রণাম, হোয়াটসঅ্যাপে ভেসে আসে বিজয়ার প্রণাম, সঙ্গে ছবি, ইমোজি, কখনও দু-একটি শব্দ । অথচ এই বিজয়াতেই একসময় কত মানুষ কলম তুলে নিতেন । সাদা কাগজে নিজের হাতে লিখতেন মনের কথা । দূরে থাকা আত্মীয়ের জন্য, প্রিয়জনের জন্য, বাবা-মায়ের জন্য কিংবা গুরুজনের আশীর্বাদ চেয়ে । ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে আসার পর শুরু হতো অপেক্ষার দিন । আজ সেই অপেক্ষা, কাগজের গন্ধ নেই, নেই পরিচিত হাতের লেখায় প্রিয়জনের খবর পাওয়ার আনন্দও ।

Handwritten Letter
দুর্গাপুজো থিম - হাতে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

ছোটবেলার সেই দিনগুলির কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে বর্ষীয়ান প্রাক্তন শিক্ষক শিশিরকুমার দত্তের । তাঁর কথায়, ছোটবেলা থেকেই বিজয়া দশমীর আগে চিঠি লেখার রীতি দেখে এসেছেন তিনি। অল্প বয়সেই বাবাকে হারিয়েছিলেন । তাই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় যাঁরা দূরে থাকতেন, তাঁদের উদ্দেশে পোস্টকার্ডে লিখতেন বিজয়ার প্রণাম । শুধু কয়েকটি শুভেচ্ছাবার্তা লিখেই দায় সারতেন না তাঁরা, চিঠির মধ্যে ছড়াও কাটতেন । নিজের হাতে লেখা সেই ছড়া আর প্রণামের মধ্যেই মিশে থাকত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং আপনজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উষ্ণতা ।

Handwritten Letter
দুর্গাপুজো থিম - হাতে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে সেই অভ্যাস । শিশিরকুমার দত্তের আক্ষেপ, দিন যত এগিয়েছে, চিঠি লেখার চল ততই কমেছে । এখন মোবাইল ফোনের যুগে হাতে লেখা চিঠি আর তেমন চোখে পড়ে না । একটি সময়ের সঙ্গে আরেকটি সময়ের এই বদল তাঁকে ভাবায় । যে অভ্যাস একসময় জীবনের স্বাভাবিক অংশ ছিল, তা কীভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল, সেই প্রশ্নই যেন ফিরে আসে তাঁর কথায় ।

Handwritten Letter
দুর্গাপুজো থিম - হাতে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

সময় বদলেছে। যোগাযোগ হয়েছে অনেক সহজ । কয়েক সেকেন্ডেই পৌঁছে যাচ্ছে বার্তা, মুহূর্তে কথা হচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে । কিন্তু এই দ্রুততার ভিড়ে কোথাও কি হারিয়ে গেল মনের কথা লিখে রাখার অভ্যাস ? যাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার কথা ছিল, তাঁদের কাছে পৌঁছনোর সময় কি সত্যিই এত কমে গেল যে একবার ফোন করার অবকাশও আর রইল না ? চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কখনও একটি আন্তরিক শুভেচ্ছাবার্তা লেখার আগেই যেন শেষ হয়ে যায় ব্যস্ত দিনের সমস্ত সময় ।

Handwritten Letter
দুর্গাপুজো থিম - হাতে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

একসময় বাড়ির দরজায় ডাক-পিয়নের উপস্থিতি মানেই ছিল কৌতূহল । কাঁধের ঝোলা থেকে বেরিয়ে আসত কারও জন্য অপেক্ষা করে থাকা একটি খাম, একটি পোস্টকার্ড, কিংবা কয়েকটি পাতায় লেখা অনেকদিনের জমে থাকা কথা । রানার, ডাক-হরকরা, ডাক-পিয়ন-এই শব্দগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যোগাযোগের এক দীর্ঘ ইতিহাস । সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে মানুষের সম্পর্ক, বিচ্ছেদ, অপেক্ষা, আনন্দ আর অভিমানের গল্প । আজ প্রযুক্তির অগ্রগতিতে দূরত্ব কমেছে ঠিকই, কিন্তু সেই পুরনো অভ্যাসগুলিও ক্রমশ সরে গিয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে ।

Handwritten Letter
দুর্গাপুজো থিম - হাতে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

শর্ট ফিল্ম নির্মাতা কে কে মল্লিক ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘একসময় বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানাতে গুরুজনদের হাতে লেখা চিঠি পাঠানোর রীতি ছিল । চিঠির উপরে লেখা থাকত ‘শ্রীশ্রী দুর্গামাতার সহায়’ কিংবা নিজের আরাধ্য দেবতার নাম । সেই চিঠি পৌঁছতে 10-15 দিন লাগলেও পোস্টকার্ড বা ইনল্যান্ড লেটার হাতে পেয়ে আনন্দের সীমা থাকত না । কিন্তু সোশাল মিডিয়ার যুগে একই বার্তা বারবার ফরওয়ার্ড করার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে সেই আন্তরিকতা ও আবেগ । বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই পোস্টকার্ডের সঙ্গে পরিচিত নয় । তবু পুরনো চিঠি, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার ও ডাকটিকিট আজও আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে অমূল্য স্মৃতি হয়ে রয়েছে ।’’

Handwritten Letter
হাতে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

তাঁর মতে, গুরুজনদের প্রণাম জানানো এবং হাতে লেখা চিঠির এই ঐতিহ্য বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে । সময়ের পরিবর্তনে সেই অভ্যাস হারিয়ে যেতে বসলেও পুরনো চিঠির পাতায় আজও বেঁচে রয়েছে ভালোবাসা, আবেগ আর এক নস্টালজিক সময়ের স্মৃতি ।

হারিয়ে যাওয়া সেই পৃথিবীকেই যেন আবার চোখের সামনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা দেখা গেল দুর্গাপুজোর কয়েকটি মণ্ডপে । পুরনো ডাকবাক্স, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, ডাকটিকিট, ডাকপিয়নের সাইকেল — সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল স্মৃতির এক অন্য দরজা । মণ্ডপে দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্মের কেউ হয়তো প্রথমবার দেখেছে সেই চিঠির জগৎ, যা একসময় ছিল মানুষের যোগাযোগের স্বাভাবিক মাধ্যম । কিন্তু মণ্ডপের সাজে ফিরে আসা আর জীবনের অভ্যাসে ফিরে আসা তো এক কথা নয় । যে চিঠি একসময় মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছত, আজ সেই চিঠির স্মৃতিকেই নতুন করে চিনিয়ে দিতে হচ্ছে ।

Handwritten Letter
বর্ধমান শহরের একটি দুর্গাপ্রতিমা (ইটিভি ভারত)

গৃহবধূ শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়ের কাছে হাতে লেখা চিঠি যেন নিজের চোখে দেখা নয়, বরং আগের প্রজন্মের কাছ থেকে শোনা এক নস্টালজিক সময়ের গল্প । দাদু-ঠাকুমাকে চিঠি লিখতে দেখেছেন তিনি, শুনেছেন সেই চিঠিকে ঘিরে কত স্মৃতি, কত আবেগের কথা । কিন্তু নিজের হাতে চিঠি লেখার অভিজ্ঞতা আর হয়ে ওঠেনি । এখন মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠিয়েই বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় হয় । তবু তাঁর উপলব্ধি, হাতে লেখা চিঠির মধ্যে যে আন্তরিকতা, মায়া আর আলাদা টান জড়িয়ে থাকত, তা আজকের দ্রুতগতির ডিজিটাল যোগাযোগে আর সেভাবে অনুভব করা যায় না ।

Handwritten Letter
বর্ধমান শহরের একটি দুর্গাপ্রতিমা (ইটিভি ভারত)

চিঠির পাতায় যে কত ইতিহাস, কত না বলা কথা জমে থাকে, তার সাক্ষী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনও । মান্দালয় জেলের বন্দিদশায় মহাষ্টমীর দিনে মাকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি । বাংলার ঘরে ঘরে যখন দুর্গাপুজোর আনন্দ, তখন জেলের গরাদের আড়ালে বসে তাঁর মনও পড়ে ছিল বাংলার পুজো আর প্রিয়জনদের কাছে । সেই চিঠিতে লুকিয়ে ছিল এক গভীর বিষণ্ণতা । চিঠি যখন মায়ের হাতে পৌঁছবে, ততদিনে হয়তো বিজয়া দশমী এসে যাবে, পুজো শেষ হয়ে যাবে ।

উৎসবের দিনগুলিতে মায়ের স্নেহ আর বাড়ির উষ্ণতা থেকে দূরে বন্দিজীবনের অন্ধকারে বসে সেই কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়েই যেন প্রিয়জনের কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলেন তিনি । সময়ের ব্যবধান পেরিয়ে আজও সেই চিঠি মনে করিয়ে দেয়, একসময় দূরের মানুষের কাছে মনের কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাগজ-কলমই ছিল সবচেয়ে আপন আশ্রয় ।

আর এখানেই থেকে যায় এক অদ্ভুত প্রশ্ন । যে প্রজন্ম চিঠি লেখা ভুলে যাচ্ছে, তার পরের প্রজন্ম কি একদিন ভুলে যাবে চিঠি বলে কোনও কিছু ছিল ? পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, খাম, ডাকটিকিট — সব কি তখন শুধুই পুরনো দিনের কিছু অচেনা বস্তু হয়ে থাকবে ? হাতের লেখায় জমে থাকা ভালোবাসা কি একদিন কেবল ছবিতে দেখা কোনও অতীতের গল্প হয়ে যাবে ?

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LETTER POST CARD
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