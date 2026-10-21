স্মৃতির ডাকবাক্স বনাম হোয়াটসঅ্যাপের ‘ফরওয়ার্ড’, ডিজিটালের ভিড়ে কি হারিয়ে গেল বিজয়ার চিঠির সেই আন্তরিকতা !

স্মৃতির ডাকবাক্স বনাম হোয়াটসঅ্যাপের ‘ফরওয়ার্ড’, ডিজিটালের ভিড়ে কি হারিয়ে গেল বিজয়ার চিঠির সেই আন্তরিকতা !
Handwritten Letter: একটা সময় চিঠির পাতায় জমে থাকত ভালোবাসা-অভিমান-অপেক্ষার গল্প । ডিজিটাল যুগে হারিয়ে যাচ্ছে হাতে লেখা সেই আবেগ । পুলক যশের প্রতিবেদন ৷
Published : October 21, 2026 at 4:58 PM IST
বর্ধমান, 21 অক্টোবর: হলদেটে হয়ে আসা কাগজের পাতায় যত্ন করে লেখা কয়েকটি লাইন । কোথাও অক্ষরের বাঁকে মিশে থাকত সন্তানের জন্য ভালোবাসা, কোথাও দূরে থাকা মায়ের জন্য মনখারাপ, চিঠির শেষে থাকত নাম, কখনও তারিখ । আর তারপর ? খামের মুখ বন্ধ করে অপেক্ষা । সেই চিঠি পৌঁছবে কবে, উত্তর আসবে কবে, প্রিয় মানুষটি চিঠি পড়ে কী ভাববেন, সেই অপেক্ষারও ছিল আলাদা একটা আনন্দ ।
হাতে লেখা চিঠির যুগ পেরিয়ে আমরা এখন ‘ডিজিটাল এজ’-এ রয়েছি৷ ইমেল-মেসেজ এক মুহূর্তে চলে যায় পৃথিবীর এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ৷ উত্তর এসে যায় চটজলদি ৷ কাজের কথা থেকে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা সবই এখন হয় ডিজিটাল মাধ্যমে ৷ ব্যতিক্রম নয় বিজয় দশমীর শুভেচ্ছা বিনিময়ও ৷
এখন ফোনেই চলে দশমীর শুভেচ্ছা-প্রণাম, হোয়াটসঅ্যাপে ভেসে আসে বিজয়ার প্রণাম, সঙ্গে ছবি, ইমোজি, কখনও দু-একটি শব্দ । অথচ এই বিজয়াতেই একসময় কত মানুষ কলম তুলে নিতেন । সাদা কাগজে নিজের হাতে লিখতেন মনের কথা । দূরে থাকা আত্মীয়ের জন্য, প্রিয়জনের জন্য, বাবা-মায়ের জন্য কিংবা গুরুজনের আশীর্বাদ চেয়ে । ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে আসার পর শুরু হতো অপেক্ষার দিন । আজ সেই অপেক্ষা, কাগজের গন্ধ নেই, নেই পরিচিত হাতের লেখায় প্রিয়জনের খবর পাওয়ার আনন্দও ।
ছোটবেলার সেই দিনগুলির কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে বর্ষীয়ান প্রাক্তন শিক্ষক শিশিরকুমার দত্তের । তাঁর কথায়, ছোটবেলা থেকেই বিজয়া দশমীর আগে চিঠি লেখার রীতি দেখে এসেছেন তিনি। অল্প বয়সেই বাবাকে হারিয়েছিলেন । তাই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় যাঁরা দূরে থাকতেন, তাঁদের উদ্দেশে পোস্টকার্ডে লিখতেন বিজয়ার প্রণাম । শুধু কয়েকটি শুভেচ্ছাবার্তা লিখেই দায় সারতেন না তাঁরা, চিঠির মধ্যে ছড়াও কাটতেন । নিজের হাতে লেখা সেই ছড়া আর প্রণামের মধ্যেই মিশে থাকত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং আপনজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উষ্ণতা ।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে সেই অভ্যাস । শিশিরকুমার দত্তের আক্ষেপ, দিন যত এগিয়েছে, চিঠি লেখার চল ততই কমেছে । এখন মোবাইল ফোনের যুগে হাতে লেখা চিঠি আর তেমন চোখে পড়ে না । একটি সময়ের সঙ্গে আরেকটি সময়ের এই বদল তাঁকে ভাবায় । যে অভ্যাস একসময় জীবনের স্বাভাবিক অংশ ছিল, তা কীভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল, সেই প্রশ্নই যেন ফিরে আসে তাঁর কথায় ।
সময় বদলেছে। যোগাযোগ হয়েছে অনেক সহজ । কয়েক সেকেন্ডেই পৌঁছে যাচ্ছে বার্তা, মুহূর্তে কথা হচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে । কিন্তু এই দ্রুততার ভিড়ে কোথাও কি হারিয়ে গেল মনের কথা লিখে রাখার অভ্যাস ? যাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার কথা ছিল, তাঁদের কাছে পৌঁছনোর সময় কি সত্যিই এত কমে গেল যে একবার ফোন করার অবকাশও আর রইল না ? চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কখনও একটি আন্তরিক শুভেচ্ছাবার্তা লেখার আগেই যেন শেষ হয়ে যায় ব্যস্ত দিনের সমস্ত সময় ।
একসময় বাড়ির দরজায় ডাক-পিয়নের উপস্থিতি মানেই ছিল কৌতূহল । কাঁধের ঝোলা থেকে বেরিয়ে আসত কারও জন্য অপেক্ষা করে থাকা একটি খাম, একটি পোস্টকার্ড, কিংবা কয়েকটি পাতায় লেখা অনেকদিনের জমে থাকা কথা । রানার, ডাক-হরকরা, ডাক-পিয়ন-এই শব্দগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যোগাযোগের এক দীর্ঘ ইতিহাস । সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে মানুষের সম্পর্ক, বিচ্ছেদ, অপেক্ষা, আনন্দ আর অভিমানের গল্প । আজ প্রযুক্তির অগ্রগতিতে দূরত্ব কমেছে ঠিকই, কিন্তু সেই পুরনো অভ্যাসগুলিও ক্রমশ সরে গিয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে ।
শর্ট ফিল্ম নির্মাতা কে কে মল্লিক ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘একসময় বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানাতে গুরুজনদের হাতে লেখা চিঠি পাঠানোর রীতি ছিল । চিঠির উপরে লেখা থাকত ‘শ্রীশ্রী দুর্গামাতার সহায়’ কিংবা নিজের আরাধ্য দেবতার নাম । সেই চিঠি পৌঁছতে 10-15 দিন লাগলেও পোস্টকার্ড বা ইনল্যান্ড লেটার হাতে পেয়ে আনন্দের সীমা থাকত না । কিন্তু সোশাল মিডিয়ার যুগে একই বার্তা বারবার ফরওয়ার্ড করার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে সেই আন্তরিকতা ও আবেগ । বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই পোস্টকার্ডের সঙ্গে পরিচিত নয় । তবু পুরনো চিঠি, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার ও ডাকটিকিট আজও আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে অমূল্য স্মৃতি হয়ে রয়েছে ।’’
তাঁর মতে, গুরুজনদের প্রণাম জানানো এবং হাতে লেখা চিঠির এই ঐতিহ্য বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে । সময়ের পরিবর্তনে সেই অভ্যাস হারিয়ে যেতে বসলেও পুরনো চিঠির পাতায় আজও বেঁচে রয়েছে ভালোবাসা, আবেগ আর এক নস্টালজিক সময়ের স্মৃতি ।
হারিয়ে যাওয়া সেই পৃথিবীকেই যেন আবার চোখের সামনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা দেখা গেল দুর্গাপুজোর কয়েকটি মণ্ডপে । পুরনো ডাকবাক্স, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, ডাকটিকিট, ডাকপিয়নের সাইকেল — সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল স্মৃতির এক অন্য দরজা । মণ্ডপে দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্মের কেউ হয়তো প্রথমবার দেখেছে সেই চিঠির জগৎ, যা একসময় ছিল মানুষের যোগাযোগের স্বাভাবিক মাধ্যম । কিন্তু মণ্ডপের সাজে ফিরে আসা আর জীবনের অভ্যাসে ফিরে আসা তো এক কথা নয় । যে চিঠি একসময় মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছত, আজ সেই চিঠির স্মৃতিকেই নতুন করে চিনিয়ে দিতে হচ্ছে ।
গৃহবধূ শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়ের কাছে হাতে লেখা চিঠি যেন নিজের চোখে দেখা নয়, বরং আগের প্রজন্মের কাছ থেকে শোনা এক নস্টালজিক সময়ের গল্প । দাদু-ঠাকুমাকে চিঠি লিখতে দেখেছেন তিনি, শুনেছেন সেই চিঠিকে ঘিরে কত স্মৃতি, কত আবেগের কথা । কিন্তু নিজের হাতে চিঠি লেখার অভিজ্ঞতা আর হয়ে ওঠেনি । এখন মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠিয়েই বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় হয় । তবু তাঁর উপলব্ধি, হাতে লেখা চিঠির মধ্যে যে আন্তরিকতা, মায়া আর আলাদা টান জড়িয়ে থাকত, তা আজকের দ্রুতগতির ডিজিটাল যোগাযোগে আর সেভাবে অনুভব করা যায় না ।
চিঠির পাতায় যে কত ইতিহাস, কত না বলা কথা জমে থাকে, তার সাক্ষী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনও । মান্দালয় জেলের বন্দিদশায় মহাষ্টমীর দিনে মাকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি । বাংলার ঘরে ঘরে যখন দুর্গাপুজোর আনন্দ, তখন জেলের গরাদের আড়ালে বসে তাঁর মনও পড়ে ছিল বাংলার পুজো আর প্রিয়জনদের কাছে । সেই চিঠিতে লুকিয়ে ছিল এক গভীর বিষণ্ণতা । চিঠি যখন মায়ের হাতে পৌঁছবে, ততদিনে হয়তো বিজয়া দশমী এসে যাবে, পুজো শেষ হয়ে যাবে ।
উৎসবের দিনগুলিতে মায়ের স্নেহ আর বাড়ির উষ্ণতা থেকে দূরে বন্দিজীবনের অন্ধকারে বসে সেই কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়েই যেন প্রিয়জনের কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলেন তিনি । সময়ের ব্যবধান পেরিয়ে আজও সেই চিঠি মনে করিয়ে দেয়, একসময় দূরের মানুষের কাছে মনের কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাগজ-কলমই ছিল সবচেয়ে আপন আশ্রয় ।
আর এখানেই থেকে যায় এক অদ্ভুত প্রশ্ন । যে প্রজন্ম চিঠি লেখা ভুলে যাচ্ছে, তার পরের প্রজন্ম কি একদিন ভুলে যাবে চিঠি বলে কোনও কিছু ছিল ? পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, খাম, ডাকটিকিট — সব কি তখন শুধুই পুরনো দিনের কিছু অচেনা বস্তু হয়ে থাকবে ? হাতের লেখায় জমে থাকা ভালোবাসা কি একদিন কেবল ছবিতে দেখা কোনও অতীতের গল্প হয়ে যাবে ?
আরও পড়ুন -