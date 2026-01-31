আলোর শহর চন্দননগরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফরাসি মিউজিয়াম ও জাতীয় পতাকা

আলোর শহর চন্দননগরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফরাসি মিউজিয়াম ও জাতীয় পতাকা
চন্দননগরবাসীর দাবি, এই ঘটনা কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং এতে জাতীয় পতাকার অবমাননা হয়েছে ৷
Published : January 31, 2026 at 4:59 PM IST
চন্দননগর, 31 জানুয়ারি: আলোর শহর চন্দননগর ৷ আর সেই চন্দননগরে অন্ধকারে ঢুবে রইল ফরাসি মিউজিয়াম । এমনকি দেশের জাতীয় পতাকাকে রাখা হল অন্ধকারে । কোনও আলোই জ্বালানো হয়নি ঐতিহাসিক ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট ও মিউজিয়ামে ।
মূলত চন্দননগরের রবীন্দ্র ভবনে বিধানসভা উৎসব চলছে । সেই উপলক্ষ্যে চন্দননগর স্ট্যান্ড আলোয় আলোকিত । কিন্ত বৃহস্পতিবার কোনও আলো জ্বলতে দেখা যায়নি ওই ফরাসি স্থাপত্যে । জানুয়ারি মাসে বহু পর্যটক চন্দননগর স্ট্যান্ডে ঘুরতে আসেন । এই সময় এই ঐতিহ্যবাহী ফরাসি মিউজিয়ামকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে হতবাক সকলেই ।
চন্দননগরের স্ট্যান্ডে ঘুরতে আসা ডিপি রক্ষিত বলেন, "ফরাসি মিউজিয়ামে কেন আলো জ্বলেনি বলতে পারব না । মিউজিয়ামের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে । বৃহস্পতিবার ও শনিবার বন্ধ থাকলেও আলো জ্বলে । স্ট্যান্ডের ধারে এতো দোকান কিছু বলেও কিছু হয় না ।"
এই ঘটনা কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও জাতীয় পতাকার অবমাননা বলে অভিযোগ করে চন্দননগরবাসী । চন্দননগরের এক প্রবীণ বাসিন্দা কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "চন্দননগর ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর ও এএসআই-এর দায়িত্বে রয়েছে । স্বাধীনতার পর যখন চন্দননগর হস্তান্তর হয়েছিল সেই সময় ভারত সরকার ও ফরাসি সরকার দায়বদ্ধ ছিল এই কালচারাল হেরিটেজের সংরক্ষণের জন্য । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দুই সরকারই মনোযোগ দেয়নি ৷ তাই চন্দননগরের ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামের এই দশা ।"
তিনি আরও বলেন, "যাঁরা এই মিউজিয়ামের দায়িত্বে আছেন, তাঁদেরই তো দায়ভার পড়ে এটা দেখার । সেই সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করাও তাঁদের দায়িত্ব । এছাড়াও চন্দননগরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন রয়েছেন ৷ তাঁর কাছে কি এই কথা পৌঁছানো হয়েছে । তিনি চন্দননগরে একাধিক কাজ করছেন । এখানে আলো জ্বলছে না, সরকার কি এই ব্যাপারটা জানে । জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করা এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।"
যদিও এবিষয়ে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । মিউজিয়ামের তরফে দাবি, রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরে জানান হয়েছে । উপযুক্ত কর্মী না-থাকায় এই সমস্যা হয়েছে । চন্দননগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, "এটা উচ্চ শিক্ষা দফতরের বিষয় । অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
এদিকে চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তীর কথায়, "এই ঘটনা অনভিপ্রেত । সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলাম এই ঘটনার কথা । ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট ও মিউজিয়ামে কোনও আলো জ্বালানো হয়নি বৃহস্পতিবার । এখানে ডাইরেক্টর ছিলেন বাসবী পাল । তাঁর এখন মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তিনি সেভাবে এখানে আসেন না । ওখানে কিউরেটর আছে ৷ তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে এখানে যে গার্ড ছিল তাঁর মেয়াদও এখন শেষ হয়ে গিয়েছে । এখানকার অন্যান্য কর্মীরাই এখন আলো জ্বালান এবং নেভান ।"
তিনি আরও বলেন, "যাকে এখানে আলো জ্বালানোর দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল তিনিও মিউজিয়ামের আলো জ্বালাননি । ওঁদের কাছ থেকে জানতে পারলাম অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে । জাতীয় পতাকায় আলো জ্বালানো নিয়েও ওঁদের কর্মীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে । ওঁদের এটাও বলা হয়েছে এই ধরনের ঘটনা যেন না হয় ভবিষ্যতে । চন্দননগরের উৎসবে যেখানে শহর আলোকিত, সেখানে একটা ঐতিহাসিক জায়গায় অন্ধকারে থাকবে এটা কাম্য ছিল না ।"