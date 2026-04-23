তৃণমূলকে ভোট দিলে চলে যাচ্ছে বিজেপিতে ! অভিযোগ মুর্শিদাবাদের বড়ঞায়

তৃণমূলকে ভোট দিলে চলে যাচ্ছে বিজেপিতে ! অভিযোগ মুর্শিদাবাদের বড়ঞায়
মুর্শিদাবাদের বড়ঞা বিধানসভার 186 নম্বর বুথে ভোটে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে । ঘাসফুলে ভোট দিলেও তা পড়ছে বিজেপিতে ৷
Published : April 23, 2026 at 11:29 AM IST
বড়ঞা, 23 এপ্রিল: তৃণমূলকে ভোট দিলে তা পড়ছে বিজেপিতে ! ঘাসফুল চিহ্নে ভোট দিলে তা চলে যাচ্ছে পদ্মফুলে ৷ বাংলার ভোটে এমনই নজিরবিহীন অভিযোগ উঠল ৷
জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের বড়ঞা বিধানসভার 186 নম্বর বুথে ভোটে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে । বড়ঞা ব্লকের গোদাপাড়া এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটারদের অভিযোগ, ঘাসফুলে ভোট দিলেও তা পড়ছে বিজেপিতে ৷ যদিও কমিশন সূত্রে খবর, ইভিএম মেশিনে কোনও গন্ডগোল ছিল । প্রথমদিকে যেখানেই ভোটাররা ভোট দিচ্ছিল তা সবটাই বিজেপিতে ভোট পড়ছিল । এরপর ব্যাপারটা জানাজানি হতে চাঞ্চল্য ছড়ায় । গোলমালের পরেই ইভিএম পাল্টে দেওয়া হয় বলেও জানা গিয়েছে ৷ কমিশন সূত্রে খবর, ইভিএম বদল করার পর ফের নতুন করে সেখানে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে ৷
এর আগে গোটা ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা রজক । তিনি বলেন, "সব বিজেপির কারসাজি । আমরা চাই সঠিকভাবে ভোট গ্রহণ হোক ।" কমিশন সূত্রে খবর, তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগের পরই গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় ৷ এরপরই সেই বুথের ইভিএম বদল করা হয় ৷ বর্তমানে অবশ্য সেখানে নির্বিঘ্নে ভোট চলছে বলেই জানা যাচ্ছে ৷
অন্যদিকে, দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 165 নম্বর বুথ । দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সিধু কানহু ইনডোর স্টেডিয়াম । এই বিধানসভার একমাত্র মডেল বুথ তৈরি হয়েছে এই 165 নম্বর বুথে । মকপোল করতে গিয়ে ভোট কর্মীরা দেখতে পান ইভিএম-এ ব্যাটারি নেই । ভোট কর্মীদের মাথায় হাত পড়ে এই ঘটনা দেখে । দ্রুত তাঁরা নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিষয়টি জানান ।
রঙিন সাজে সাজানো এই মডেল পোলিং স্টেশনে ভোট শুরু হওয়ার আগেই এই বিভ্রাটে কার্যত দিশেহারা অবস্থায় দেখা গিয়েছে এই বুথের প্রিসাইডিং অফিসারকে । মোট 281 জন ভোটার আছেন এই বুথে । আয়োজনে ত্রুটি নেই বুথকে সাজানোর ক্ষেত্রে । বুথে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে । সেলফি জোন থেকে বয়স্ক মানুষদের বসার জায়গা, এয়ার কুলার থেকে প্রদীপ জ্বালানোর আয়োজন, সবই রয়েছে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার একমাত্র মডেল বুথে । কিন্তু এখানে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট দুটি যন্ত্রেই সমস্যা দেখা দিয়েছে ।