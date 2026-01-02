SIR শুনানি: কাগজ সংশোধন করাতে তীব্র ঠান্ডায় সারারাত লাইনে ভোটাররা

SIR শুনানি: কাগজ সংশোধন করাতে তীব্র ঠান্ডায় সারারাত লাইনে ভোটাররা
কাটোয়া মহকুমা আদালতে দিনে 20টি নথির এফিডেভিট ৷ কেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপর চাপ, প্রশ্ন বার অ্যাসোসিয়েশনের ৷
Published : January 2, 2026 at 3:21 PM IST
কাটোয়া, 2 জানুয়ারি: বাইরে কনকনে ঠান্ডা ৷ সূর্য ডুবলে তাপমাত্রা আরও নেমে যাচ্ছে ৷ সকলেই চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি কাজকর্ম শেষ করে বাড়িমুখো হতে ৷ সেখানে এসআইআর-এর শুনানির জন্য কাগজপত্র ঠিক করতে অর্থাৎ, এফিডেভিটের জন্য রাত থেকে কাটোয়া মহকুমা আদালতের সামনে লাইন দিয়েছেন বহু মানুষ ৷ হাড় কাঁপানো ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে ড্রেনের ধারে কিংবা দোকানের পাশে একটু জায়গা খুঁজে নিয়ে অপেক্ষায় মানুষজন ৷
এফিডেভিটের জন্য রাত জেগে আদালতের বাইরে লাইন কেন ?
জানা গিয়েছে, প্রতিদিন আধার কার্ড কিংবা ভোটার কার্ডে বানান বা নামের ভুল সংশোধনের জন্য কাটোয়া মহকুমা আদালতের বাইরে প্রচুর মানুষের ভিড় হচ্ছে ৷ আর তাও আবার আগের দিন রাত থেকে মানুষজন লাইন দিচ্ছেন ৷ কারণ, আদালতে সারাদিনে মাত্র 20টি এফিডেভিট করা হয় ৷ এদিকে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব চলায় নামের ভুল সংশোধনের জন্য লোকজনকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে ৷ ফলে উপায় না-পেয়ে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে থাকতে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে আগের দিন রাত থেকে লাইন দিচ্ছেন লোকজন ৷ পরিস্থিতি এমনই যে অনেককে দেখা গেল ড্রেনের পাশে কিংবা কোনও দোকানের পাশে এক চিলতে জায়গাতেই অপেক্ষা করছেন ৷
কেন সাধারণ মানুষের এমন হয়রানি ?
কাটোয়া আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকমাস ধরে কাটোয়া আদালতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা কম ৷ ফলে একদিকে এজলাস সামলানোর পরে দু’জন ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া আছে এফিডেভিটের বিষয়গুলি দেখার জন্য ৷ ফলে দিনে কুড়িটার বেশি এফিডেভিড করা সম্ভব হচ্ছে না ৷ আইনজীবীদের মতে, আধার কার্ড কিংবা ভোটার কার্ডে নামের বানান ভুল কিংবা সেই সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ ৷ এই কাজ নোটারি পাবলিক কিংবা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটরা করতে পারেন ৷ কিন্তু, সেই কাজ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে, সেই সংক্রান্ত কোনও সরকারি নির্দেশিকা নেই ৷ ফলে আদালতে এই কাজগুলি করতে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের হয়রানি বাড়ছে ৷
কী বলছেন রাত জেগে লাইনে দাঁড়ানো সাধারণ মানুষ ?
দীর্ঘ প্রায় 30 কিলোমিটার দূর থেকে এসে ভোররাতে লাইন দিয়েছেন জসিমুদ্দিন আহমেদ ৷ তিনি বলেন, "যেহেতু ভোটার কার্ডে বাবার নামের বানান ভুল আছে ৷ সেই কারণে হিয়ারিং-এর জন্য এফিডেভিট করতে হবে ৷ গতকাল কোর্টে এসেছিলাম ৷ কিন্তু, এসে শুনলাম দিনে 20 জনের বেশি এফিডেভিট করা হচ্ছে না ৷ সেই কারণে আমরা ভোর চারটে থেকে এসে লাইন দিয়েছি ৷ কেউ-কেউ আবার রাত থেকেও লাইন দিয়েছে ৷ আমাদের বাড়ি প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে ৷ ফলে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে রওনা দিতে হয়েছে ৷ একটা দোকানের শেডের নিচে ভোররাতে এসে আশ্রয় নিয়েছি ৷ প্রশাসন নাম ভুল লিখেছে আর আমরা হয়রানির শিকার হচ্ছি ৷ এখানে দিনে এফিডেভিট করার সংখ্যাও বাড়ানো উচিত ৷"
নুরজামাল শেখ বলেন, "আধার কার্ডে নামের বানান ভুল আছে ৷ তাই কোর্টে এফিডেভিট করার জন্য এসেছি ৷ দু’দিন ধরে ঘুরে গেছি ৷ দিনে কুড়িটার বেশি এফিডেভিট হচ্ছে না ৷ তাই রাত জেগে লাইনে দাঁড়িয়েছি ৷ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি ৷ অনেকে এসে ঘুরে চলে গেছে ৷"
কেতুগ্রাম থানার পাঁচুন্দির বাসিন্দা সুষমা ঘোষ বলেন, "কোর্টে এফিডেভিট করতে এসেছি ৷ দিনে 20 টার বেশি নাম তারা নিচ্ছে না ৷ ফলে ভোররাতে এখানে এসে লাইন দিয়ে রাস্তার ধারে ঠান্ডায়, অন্ধকারে এসে বসে আছি ৷ এরপর কালকেই হিয়ারিং-এর ডেট আছে ৷ কীভাবে জমা দেব !"
কী বলছে কাটোয়া বার অ্যাসোসিয়েশন ?
কাটোয়া মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব আইনজীবী সৌমেন সরকার বলেন, "এফিডেভিট সংক্রান্ত সমস্যা বেশ কয়েক মাস ধরেই তৈরি হয়েছে ৷ এখানে আদালতে দিনে 20টা করে এফিডেভিট করা হয় ৷ চারটে কোর্টের দু’জন অফিসারকে দিয়ে এই কাজ করানো হয় ৷ তাঁদের এজলাস সামলানোর পরে এই কাজগুলি করতে হয় ৷ কিন্তু, যাদের নামের বানান ভুল আছে কিংবা সেই সংক্রান্ত কাজকর্ম নোটারি পাবলিক কিংবা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে করানো যেতে পারে ৷ কিন্তু, তার পরিবর্তে জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টকে এই দায়িত্বগুলো দেওয়া হচ্ছে ৷ এই সংক্রান্ত কোনও সরকারি অর্ডারও নেই ৷ ফলে যেটা হচ্ছে, সেটা খুব খারাপ ৷ মানুষের হয়রানি বাড়ছে ৷ আমাদের প্রশ্ন জুডিশিয়াল এফিডেভিট কেন দাবি করা হচ্ছে ? কেন নোটারি পাবলিক গ্রহণ করা হচ্ছে না ? সরকার নিজেই সরকারি জিনিস নিচ্ছে না, এটা তো হতে পারে না ! এটা তো অন্যায় হচ্ছে ৷"